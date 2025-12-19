Volvió Luismi Cruz y volvió la luz

Luismi Cruz, conduciendo el balón en el Deportivo-Ceuta ante varios rivales Patricia G. Fraga

Parecía que el Deportivo podía vivir sin él. Pero solo hasta que empezó a tener que vivir sin él. Luismi Cruz no estuvo presente en Albacete, en el que fue el mejor de los cinco partidos de la racha de victorias consecutivas en liga. El equipo encontraba los resultados y también el juego. Pero todo se cayó contra el Castellón y la Real Sociedad B, ante los que el conjunto herculino cosechó dos derrotas diferentes, pero con un denominador común: las dificultades para asentarse en campo contrario y tener clarividencia en el último tercio.

Por eso mismo, una vez superada su lesión en el complejo isquiotibial de la pierna derecha, el retorno de Luismi tres semanas después fue un soplo de aire fresco para la escuadra herculina. No sirvió para reaccionar en el marcador frente al filial donostiarra, pero sí para aportar una nueva dimensión al perfil diestro del equipo. Algo que se confirmó contra el Mallorca.

En Copa del Rey, frente al equipo bermellón, la irrupción de Cruz fue determinante para que el Deportivo confirmase el paso adelante que había dado en la segunda parte. Entró en el encuentro de la mano de Mario Soriano y no la soltó. Ambos conformaron la sociedad a través de la que el equipo de Antonio Hidalgo recuperó el control del choque y encontró, tras varias semanas, de zozobra, la fluidez en el juego.

Y es que el Dépor vivía tratando de recuperar el rumbo con balón que había exhibido en las primeras jornadas de competición. Pareció que la entrada de José Ángel Jurado como pivote le permitía dar un paso adelante en los primeros pases. También que el pie izquierdo de Dani Barcia clarificaba las vías de progresión. E incluso que Charlie Patiño era la pieza que faltaba para terminar de conectarlo todo y permitir que Mario Soriano no tuviese que ser el alfa y el omega. Pero el combinado deportivista no terminó de conseguir la continuidad en su juego, clave para terminar de asentarse.

Determinante

El juego blanquiazul vivía a oscuras y no parecía que encontrase la luz. Pero en medio de las tinieblas, apareció Luismi Cruz. Sin ser el gestor principal de juego, pero ejerciendo como foco secundario desde la banda derecha, donde encontró el resquicio para ser determinante en la jugada del 1-0.

Ahí, ese minuto 85 que terminó resultando decisivo, se ‘pinchó’ a la banda diestra para recibir en ventaja la construcción desarrollada entre Mario Soriano y Noé Carrillo. Tras recibir y conducir, intentó buscar al madrileño con un pase atrás con la derecha. Y aunque Darder apareció para cortar, el ‘Joker’ recuperó en una buena presión tras pérdida para reiniciar la jugada muy arriba y permitir que, tras un buen pase de Noubi al desmarque en profundidad de Stoichkov, el futbolista cedido por el Granada encontrase de nuevo a Cruz. Esta vez, el ex del Tenerife se gestionó el espacio para sacar a relucir su golpeo con la pierna izquierda y encontrar la cabeza de Bil Nsongo.

Su envío no contó como asistencia porque el remate del camerunés se fue al palo, previo paso a que Noé Carrillo llegase para embocar a gol y darle al Deportivo una ronda de Copa más en menos de un mes contra otro Primera División.

Fue la culminación de su impacto con un sello determinante, en un encuentro en el que tuvo un impacto notable en el juego, con 17 toques de balón en la media hora que disputó. Lo hizo desde una posición de extremo derecho que, por momentos se convirtió en interior a cambio de permitirle a Lucas Noubi progresar y ser quien aportase la amplitud de un equipo que siempre quiere tener a alguien cerca de ambas líneas horizontales.

¿Titular en Andorra?

De esta forma, con los cerca de 50 minutos que ha disputado esta última semana, contando los encuentros contra la Real B y el Mallorca, el futbolista nacido en el Puerto de Santa María cuenta con opciones de regresar al once contra el Andorra, en el último partido de liga de este 2025.

Mella, durante el partido contra el Sanse Quintana

A su favor, más allá del buen nivel exhibido, juegan las dificultades que ha tenido David Mella en los últimos partidos. El teense, además, volvió a ser titular en Copa del Rey y acumula una alta carga de minutos en las últimas fechas.

En contra del andaluz está su regreso progresivo a la competición, que invita a tener precaución con los tiempos y a no elevar la exigencia por encima de las posibilidades del futbolista. El andaluz se libró de una lesión importante contra el Ceuta, pero al fin y al cabo sí padeció un problema en una zona sensible.

Con Cruz en el campo, el Deportivo ganaría en control a costa de perder la amenaza al espacio de Mella. Y aunque cabe la posibilidad de que ambos coincidan en el verde desde el inicio —e incluso la fórmula funcionó en los primeros compases de competición—, hace exactamente dos meses que no comparten once inicial. Le tocará decidir a Hidalgo. En Andorra, ¿claridad o velocidad?