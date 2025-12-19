Nueva oportunidad para una ración doble de Patiño

Charlie Patiño trata de zafarse de la presión de un rival de la Real Sociedad B en Riazor Quintana

Charlie Patiño vuelve a asomarse a una posibilidad que se le ha resistido toda la temporada: encadenar dos titularidades consecutivas en Liga. La opción está sobre la mesa, aunque no sea la más probable. El regreso de Diego Villares tras sanción y el error que abrió el marcador de la Real Sociedad B en la última jornada pesan en su contra. Aun así, es una oportunidad real para un jugador que todavía no lo ha logrado en este curso.

El centrocampista inglés vivió un primer año en A Coruña casi inédito. Apenas dispuso de minutos con Imanol Idiakez y tampoco encontró continuidad con Óscar Gilsanz, aunque el técnico betanceiro sí lo utilizó al final de la 2024-25, cuando el equipo ya competía sin objetivos. Con la llegada de Antonio Hidalgo, su papel ha cambiado ligeramente. No es indiscutible, pero sí un futbolista más presente en la rotación y con un rol más claro dentro del grupo.

En esta campaña acumula quince apariciones en Liga, cuatro desde el inicio. Una de ellas fue el pasado fin de semana contra la Real Sociedad B, en un once condicionado por la sanción de Villares. Hidalgo apostó por Patiño para acompañar a José Ángel en el doble pivote y ocupar ese segundo escalón de la medular con la intención de dar estabilidad al juego del Dépor.

Su actuación se movió en parámetros reconocibles teniendo en cuenta sus características. Estuvo participativo, ofreció siempre un apoyo al compañero, dio continuidad al juego y aportó una pausa que agradece el equipo coruñés en determinadas fases. Pero la percepción general quedó marcada por un pase horizontal fallido que derivó en el 1-0. Ese error abrió una contra que Gorka Carrera convirtió en gol y obligó al Dépor a manejar un partido desde la desventaja, un escenario que acabó precipitando al equipo.

Pase horizontal, peligro vertical: el Dépor ya permite que le corran Más información

En el duelo copero ante el Mallorca, entre semana, no tuvo minutos. Fue uno de los futbolistas que descansaron en una eliminatoria exigente ante un rival de Primera División, un detalle que puede jugar a su favor de cara al cierre liguero del año frente al Andorra. De hecho, también había sido el elegido por Hidalgo para completar el once en la última salida en Liga, en el Carlos Belmonte. Allí, en el 0-2 al Albacete, volvió a integrarse en la medular junto a José Ángel, en un equipo que intentó enfriar a un rival que vive cómodo en la velocidad y el ida y vuelta.

En ese encuentro también influyó que Villares había pasado una mala noche por un proceso vírico. Patiño ocupó su lugar y cumplió dentro de un plan diseñado para bajar pulsaciones al partido y al rival. En el Carlos Belmonte el plan funcionó, pero no repitió titularidad ante el Castellón. Sí lo hizo una jornada más tarde, frente a la Real B. Esa ha sido su dinámica reciente: presencia, pero siempre condicionada por ausencias o problemas físicos de Villares.

Ahora, con el capitán de vuelta, aunque cargado de minutos por el choque copero contra el Mallorca, la opción de ver a Patiño repetir en el once no parece la más firme. No obstante, el inglés se mantiene disponible a la espera de la regularidad que persigue desde que llegó a A Coruña.

Lo que Hidalgo se guardó para Andorra Más información

Y eso que, a comienzos de la temporada, todo apuntaba en otro sentido. Su buena pretemporada le abrió la puerta a seguir en el primer equipo cuando se valoraba una cesión. El club le asignó dorsal definitivo del primer equipo e Hidalgo fue claro al ser preguntado por él: "Patiño va a seguir con nosotros. Se ha ganado el derecho de seguir en la plantilla".

El técnico le dio la titularidad en la tercera jornada contra el Sporting y repitió en la octava ante el Almería. Los mencionados encuentros ante Albacete y la Real Sociedad B completan sus cuatro presencias en el once. El entrenador, además, lo ha elogiado en varias ocasiones. Sin ir más lejos, en noviembre alabó sus virtudes: "Patiño es un jugador de muchísimo talento, que le tenemos que ir ayudando poco a poco a entender el juego. Con balón nos puede dar muchísimo, puede actuar en las dos posiciones de ‘6’ y de ‘8’".

A pesar de ese reconocimiento, Patiño todavía no ha conseguido continuidad real. En Andorra se abre otra ventana para enlazar dos titularidades en Liga por primera vez en toda la campaña. No lo tiene fácil, pero la puerta no está cerrada. Mientras, el ex del Arsenal sigue ahí, esperando convertir una oportunidad puntual en un paso adelante definitivo.