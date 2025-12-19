La previa | Broche a 2025 en Andorra tras el subidón

Luismi Cruz, que podría regresar al once, y Yeremay Quintana

La campanada en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al Mallorca (1-0), con venganza cobrada, reforzó la confianza del Deportivo, que esta tarde (14.00 horas) intentará poner el broche a 2025 de la mejor forma posible, con una victoria en Andorra que refuerce su posición en el ascenso directo.

El triunfo frente al cuadro bermellón, de Primera División, ha supuesto un subidón para el conjunto herculino, después de las dos derrotas consecutivas en la Liga. La tercera ronda de la competición copera acabó de un plumazo con las dudas por la inferioridad exhibida ante el Castellón y la Real Sociedad B, y cerró un capítulo que escocía desde hacía seis años y medio, cuando el Mallorca dejó a los coruñeses sin el ascenso a Primera División. Además, con un epílogo perfecto, ni hecho adrede, con el gol de la victoria ‘made in Abegondo’. Remate de Bil Nsongo al palo, rechace y diana de Noé Carrillo, que hizo historia en su estreno con el primer equipo blanquiazul.

Hidalgo y el formato de Copa: "No tiene sentido que los de la Supercopa tengan sorteo condicionado a estas alturas" Más información

La clasificación para los octavos de final y, sobre todo, el buen juego desplegado en el segundo tiempo del duelo con el conjunto mallorquín, y manteniendo la portería a cero, supone una inyección extra, después de los seis goles encajados frente al Castellón y la Real B, que generaron una pequeña crisis, justo después de la mejor racha de la escuadra de Antonio Hidalgo, que llegó a encadenar siete victorias entre las cinco de Liga y las dos del torneo del KO.

Los tropiezos ante los orelluts y el filial txuri-urdin, sin embargo, apenas han pasado factura a nivel clasificatorio, ya que el Deportivo sigue segundo y mantiene su plaza de ascenso directo.

Ahora, los deportivistas tratarán de dar continuidad a su reacción en la Copa con una nueva victoria que les permita despedir 2025 con una victoria y marcharse de vacaciones de Navidad instalados en esa privilegiada segunda plaza.

“Debemos tener esa sensación de que vamos a un sitio difícil, que tenemos que competir al mil por mil, tenemos que buscar nuestros momentos de poder ir a la presión, saber cuándo no. A partir de ahí saber cómo gestionar nuestro balón, necesitamos balón, hacerle daño, pasar el máximo tiempo en campo rival y saber la dificultad que tiene”, avisa Antonio Hidalgo de cara a la visita al Nou Estadi d’Encamp, donde a su equipo le espera un rival que acaba de despertar, tras diez jornadas aletargado.

Seis derrotas y cuatro empates firmó la escuadra del Principado durante una crisis que provocó la destitución del exblanquiazul Ibai Gómez y la llegada, como técnico interino, de Carles Manso. El pasado fin de semana, en el tercer encuentro del nuevo preparador, los andorranos se reencontraron con la victoria. Se impusieron 0-1 en el Nuevo José Zorrilla, con un gol de Kim Min-Su en el tiempo de descuento, que les permitió abandonar los puestos de descenso.

El exfabrilista Martí Vilà apunta a la titularidad en el lateral izquierdo, mientras que el diestro Petxarroman, cedido por los blanquiazules, arrancará el duelo en el banquillo. El vasco no tiene cláusula del miedo en su contrato.

El Deportivo no tiene 'miedo' de Petxarroman Más información

Hidalgo podría introducir cambios en el once, después del 0-3 del pasado fin de semana contra la Real B, sobre todo por los errores groseros de varios futbolistas.

Una de esas modificaciones podría ser el retorno al once de Luismi Cruz, quien disputó los minutos finales del choque con el filial donostiarra y ofreció algo de luz.

Quien estará seguro en el equipo será Miguel Loureiro, que jugó en el Andorra en Segunda B entre 2019 y 2021.