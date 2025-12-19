Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

La previa | Broche a 2025 en Andorra tras el subidón

El Dépor, con el impulso anímico de la clasificación para los octavos de final de la Copa, buscará romper la racha negativa en la Liga y reforzar su plaza de ascenso

Israel Zautúa
Israel Zautúa
19/12/2025 22:15
Luismi Cruz, que podría regresar al once, y Yeremay
Luismi Cruz, que podría regresar al once, y Yeremay
Quintana
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La campanada en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al Mallorca (1-0), con venganza cobrada, reforzó la confianza del Deportivo, que esta tarde (14.00 horas) intentará poner el broche a 2025 de la mejor forma posible, con una victoria en Andorra que refuerce su posición en el ascenso directo.

El triunfo frente al cuadro bermellón, de Primera División, ha supuesto un subidón para el conjunto herculino, después de las dos derrotas consecutivas en la Liga. La tercera ronda de la competición copera acabó de un plumazo con las dudas por la inferioridad exhibida ante el Castellón y la Real Sociedad B, y cerró un capítulo que escocía desde hacía seis años y medio, cuando el Mallorca dejó a los coruñeses sin el ascenso a Primera División. Además, con un epílogo perfecto, ni hecho adrede, con el gol de la victoria ‘made in Abegondo’. Remate de Bil Nsongo al palo, rechace y diana de Noé Carrillo, que hizo historia en su estreno con el primer equipo blanquiazul.

Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en una rueda de prensa en Abegondo

Hidalgo y el formato de Copa: "No tiene sentido que los de la Supercopa tengan sorteo condicionado a estas alturas"

Más información

La clasificación para los octavos de final y, sobre todo, el buen juego desplegado en el segundo tiempo del duelo con el conjunto mallorquín, y manteniendo la portería a cero, supone una inyección extra, después de los seis goles encajados frente al Castellón y la Real B, que generaron una pequeña crisis, justo después de la mejor racha de la escuadra de Antonio Hidalgo, que llegó a encadenar siete victorias entre las cinco de Liga y las dos del torneo del KO.

Los tropiezos ante los orelluts y el filial txuri-urdin, sin embargo, apenas han pasado factura a nivel clasificatorio, ya que el Deportivo sigue segundo y mantiene su plaza de ascenso directo.

Ahora, los deportivistas tratarán de dar continuidad a su reacción en la Copa con una nueva victoria que les permita despedir 2025 con una victoria y marcharse de vacaciones de Navidad instalados en esa privilegiada segunda plaza.

“Debemos tener esa sensación de que vamos a un sitio difícil, que tenemos que competir al mil por mil, tenemos que buscar nuestros momentos de poder ir a la presión, saber cuándo no. A partir de ahí saber cómo gestionar nuestro balón, necesitamos balón, hacerle daño, pasar el máximo tiempo en campo rival y saber la dificultad que tiene”, avisa Antonio Hidalgo de cara a la visita al Nou Estadi d’Encamp, donde a su equipo le espera un rival que acaba de despertar, tras diez jornadas aletargado.

Seis derrotas y cuatro empates firmó la escuadra del Principado durante una crisis que provocó la destitución del exblanquiazul Ibai Gómez y la llegada, como técnico interino, de Carles Manso. El pasado fin de semana, en el tercer encuentro del nuevo preparador, los andorranos se reencontraron con la victoria. Se impusieron 0-1 en el Nuevo José Zorrilla, con un gol de Kim Min-Su en el tiempo de descuento, que les permitió abandonar los puestos de descenso.

El exfabrilista Martí Vilà apunta a la titularidad en el lateral izquierdo, mientras que el diestro Petxarroman, cedido por los blanquiazules, arrancará el duelo en el banquillo. El vasco no tiene cláusula del miedo en su contrato.

Alex Petxarroman, durante el viaje del Andorra a Valladolid el pasado fin de semana

El Deportivo no tiene 'miedo' de Petxarroman

Más información

Hidalgo podría introducir cambios en el once, después del 0-3 del pasado fin de semana contra la Real B, sobre todo por los errores groseros de varios futbolistas.

Una de esas modificaciones podría ser el retorno al once de Luismi Cruz, quien disputó los minutos finales del choque con el filial donostiarra y ofreció algo de luz.

Quien estará seguro en el equipo será Miguel Loureiro, que jugó en el Andorra en Segunda B entre 2019 y 2021.

Posibles onces
Posibles onces
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Adri Otero, una de las bajas, en un partido

Un Arteixo con bajas de peso visita Cambados
Santi Mendoza
Nacho Pastor, jugador del Bergan, ante la Gimnástica Segoviana

El Sámano, escollo del Bergan para acabar el año en playoff
Santi Mendoza
Imagen del torneo de Navidad del Ural en una pasada edición

Cuenta atrás para el clásico torneo navideño del Ural
Santi Mendoza
eL rACING

Al acecho del Racing en la decimonovena jornada
Armando Palleiro