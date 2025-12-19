Hidalgo y el formato de Copa: "No tiene sentido que los de la Supercopa tengan sorteo condicionado a estas alturas"

Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en una rueda de prensa en Abegondo Pedro Puig

Tras la peripecia en Copa del Rey, vuelve la Liga Hypermotion. El Deportivo visita uno de los campos más gélidos de Segunda División, el del Andorra, un equipo al que Antonio Hidalgo mostró respeto, sobre todo por tener las cosas muy claras.

Estado físico de los jugadores. “Llevamos mucha carga de partidos en las últimas semanas, pero bueno, hoy estarán bien los que jugaron y, seguramente, mañana en el cuarto día ya estarán en perfectas condiciones para poder competir”.

Bajas o molestias. “En principio no. Es cierto que hay diferentes tipos de molestias a estas alturas, pero no creemos que sea nada grave y podrán estar disponibles para mañana”.

Eliminatoria de Copa. “Bueno, eso ya no vuelve, eso ya pasó. Ahora tenemos que ir a por lo siguiente. Tenemos que saber, en el vaivén de emociones que siempre digo, poder controlarlas. Evidentemente, lo del otro día nos da un chute de confianza y de alegría grande, pero sabiendo que vamos a un campo complicado, a jugar contra un equipo que es el segundo equipo de la categoría que más balón tiene, hay que saber dónde vamos, contra qué equipo jugamos. Tenemos que estar muy ajustados en el momento sin balón, hacerles todo el daño posible que podamos, porque al final es un equipo que poco a poco va mejorando. El otro día ya se encontró con una victoria que les reforzará muchísimo y como todos los partidos de la categoría será un partido muy competido”.

Andorra. “Desde que llegó Piqué al club tiene una idea muy clara de cómo quieren hacer las cosas, cómo quieren jugar. Es un equipo que tiene muchísimo balón, que tiene unos automatismos muy claros para jugar a lo que ellos quieren. Tienen jugadores de talento, jugadores jóvenes, en este caso Min-su es uno de ellos, pero no es el único. Tiene gente de mucho talento por dentro que no para de interpretar bien esas situaciones y hay que estar ajustados, también sabiendo que tenemos que ponerles dificultades, tener pegadas, ser sólidos es lo más importante y a partir de ahí ir trabajando el partido”.

Bil y Noe, posibilidad de ir a Andorra. “Lo que sí está claro es que cada vez que les ponemos al campo y ellos responden, nosotros tenemos que estar mucho más centrados en esa situación e ir pensando en ellos como posibilidad de tenerlos en las convocatorias, de poder darles situaciones en el campo. Lo he dicho, hay que tener pausa y tranquilidad con ellos. En la parte de arriba tenemos muchísima gente y a partir de ahí somos gente que queremos siempre dar oportunidades a la gente que se lo merece, tengan 18 como 34”.

¿Van a ir a Andorra? “Veremos, tenemos que ver las diferentes situaciones que tenemos ahora en el entrenamiento porque hay jugadores con alguna molestia y veremos a ver si podemos contar con ellos. Pero lo que dije un día de Samu, está sobradamente preparados para ayudarnos y la verdad que muy contento por ellos”.

Formato de la Copa. “A ver, esto tiene diferentes vías. Si te hablo de lo que pienso como aficionado, es una evidencia que el equipo que va a la Supercopa, si acaba jugando toda la ronda condicionada hasta cuartos de final me parece, no tiene sentido ninguno. Evidentemente si lo miras por la parte de la gente o del equipo de inferior categoría, seguramente un premio gordo contra esos equipos es importante, pero si yo te hablo como aficionado no tiene sentido ninguno que a estas alturas de la competición eso siga siendo así, porque estoy seguro de que si les pregunto a los equipos de Primera División no van a estar muy contentos”.

Preferencias en el sorteo. “Cualquier equipo que nos vaya a tocar va a ser de una dificultad tremenda. Vamos a entrar en una ronda que ya los equipos pueden ir viendo, sobre todo los de Primera División, las posibilidades que puedan tener en Copa. Si vas viendo once de los equipos de Primera División que van sacando cada vez, los equipos se asemejan mucho más a los que vienen presentando en Liga, pero bueno, eso vendrá, nos hemos ganado el derecho de disfrutar de esa situación y ahora lo más importante es lo de mañana”.

Igualdad entre Primera y Segunda. “Yo creo que el fútbol cada vez está mucho más igualado. Ayer ves partidos de equipos de Primera División con Primera RFEF, sin irte más lejos el Betis contra el Murcia, el Murcia juega muy bien, tiene su momento de balón, les empuja, ha tenido ocasiones. Todo el mundo está muy preparado hoy en día, eso habla de la igualdad. Hablando de lo que nos toca, que el Andorra es un equipo muy bien trabajado, con muchísimo talento, que nos va a poner las cosas en mucha dificultad. Sí que es cierto que está impuesto en zonas que seguramente a ellos no les gustaría, pero en la zona baja de la clasificación, a veces nos puede despistar eso, pero los que llevamos mucho tiempo en esto sabemos que tenemos que estar siempre concentrados, siempre en alerta porque cualquier equipo te lo pone en dificultad. Las diferencias en las categorías son mínimas y a partir de ahí, sabiendo el tipo de partido que tenemos que jugar mañana, concentrados y con esa necesidad de sumar”.

Terminar el año con una victoria. “Yo siempre os lo digo, todos los resultados los miro con una globalidad de las 18 jornadas que van, ahora vendrá el siguiente y serán 19 y ver todo con un poco más de perspectiva. Es importante ver esa perspectiva, no quedarse solo con lo último, sea para bueno o para malo. Evidentemente, esto es solo mirar lo más cercano y tenemos que tener esa sensación de que vamos a un sitio difícil, que tenemos que competir al mil por mil, tenemos que buscar nuestros momentos de poder ir a la presión, saber cuándo no, a partir de ahí saber cómo gestionar nuestro balón, necesitamos balón, hacerle daño, pasar el máximo tiempo en campo rival y saber la dificultad que tiene. A partir de ahí, la cantidad de puntos que tenemos hasta ahora es una cantidad de puntos importante que nos da el derecho de estar en la posición que estamos, pero sabiendo que tenemos que seguir haciendo mucho más, que hay que sumar de tres otra vez, que venimos de dos derrotas. Por eso, al final, la alegría del otro día está muy bien y yo creo que a todo el mundo nos vino bien por vivir esa sensación, pero tenemos que seguir sumando de tres y eso es lo más importante ahora mismo”.

Análisis de estos primeros meses de competición. “El análisis es que estoy encantado de estar en A Coruña, en la ciudad. Me parece un sitio espectacular. A partir de ahí también sé dónde estoy. Poco a poco me he ido dando cuenta de todo en la ciudad, de lo que rodea al club. Creo que en cuanto a nivel numérico, estamos haciendo un buen trabajo. Evidentemente, siempre queremos más, queremos mejorar, esa es nuestra pretensión. Y a partir de ahí, saber que tenemos que seguir empujando, que tenemos que ser muy humildes, porque al final, lo que volvemos a repetir, es que todo está tan igualado y necesitamos seguir empujando”.

Mercado invernal. “A partir de mañana tendremos tiempo de poder valorar todas esas situaciones. Yo creo que es importante focalizar todo en el partido de mañana. Todas esas situaciones que tú dices, seguramente se podrán ver a partir de mañana. Son cosas naturales del fútbol, veremos en qué situación estamos. Siempre he dicho que siempre estamos atentos al mercado para poder mejorar algunas posiciones. Cierto es que a la vuelta del mercado esperamos ya a más efectivos de la enfermería que puedan estar con nosotros, sobre todo de la parte de atrás. Y bueno, en constante contacto con Fernando y viendo todas las posibilidades que nos podrían mejorar.”

Petxarroman, poca participación. “Bueno, a ver, todos los cedidos que tenemos lo que queremos es que participen lo máximo posible. Petxa empezó jugando, luego tuvo un parón por el tema de una lesión y ahora viene participando menos. Todos queremos que nuestros jugadores que están fuera puedan jugar. Al final esto va de competir, él sabe la competencia que tiene en cualquier sitio. Es un chico excepcional con el que he compartido poco tiempo con él, pero le tengo cariño”.

Equipos ya reforzados antes del mercado. “Son situaciones, evidentemente el mercado de invierno no es sencillo, sobre todo cuando llega de fuera. El periodo de adaptación siempre es un poco más largo, es un mercado difícil. Evidentemente las situaciones que podamos tener, cuanto antes estén aquí, mejor. Pero tampoco hay que precipitarse, al final hay que ir valorando todas las situaciones que se van dando, componentes de jugadores que van a volver de lesión y luego a partir de ahí tomar la mejor decisión”.