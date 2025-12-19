El uno por uno del rival | Juventud y buen pie en un Andorra que mantiene su esencia pese al cambio en el banquillo

De izquierda a derecha: Sergio Molina, Kim Min-Su y Villahermosa celebran un gol del Andorra FC Andorra

El Deportivo visita por primera vez al Andorra. El equipo del Principado llega en fase de reconstrucción tras la salida de Ibai Gómez, exblanquiazul que dirigió al equipo en el tramo inicial del curso. Aun así, el cuadro andorrano mantiene una idea reconocible con Carles Manso: jugadores jóvenes, con buen pie, mucha pausa con balón y un estilo que intenta mandar desde la posesión. En el vestuario tricolor sigue teniendo habiendo presencia blanquiazul, ya que está cedido el lateral Álex Petxarroman, que no tiene cláusula del miedo en su contrato y, por lo tanto, podría jugar.

Áron Yaakobishvili. 19 años. Es el portero titular del Andorra. Internacional sub-21 por Hungría, formado en La Masia y cedido por el Barcelona. Salvo algunas jornadas en las que ha rotado, lo ha jugado prácticamente todo. Destaca por su agilidad, reflejos y valentía para jugar adelantado. Asume riesgos en la salida y participa mucho con el pie. Para su edad transmite una seguridad notable y se ha consolidado rápido en la categoría. Destacado en los últimos partidos.

Thomas Carrique. 26 años. Defensa derecho francés que llegó en verano desde la Ponferradina. Es lateral profundo y agresivo en campo rival. Tiene recorrido y presencia ofensiva. Suma 17 partidos, 15 de ellos como titular, y suele ser fijo después de ganarle el sitio a Petxarroman. “El día que entre el balón iremos para arriba”, comentó Carrique recientemente durante la larga racha sin ganar del Andorra.

Álex Petxarroman. 28 años. El lateral derecho está cedido por el Deportivo, pero podrá jugar el partido porque no existe cláusula restrictiva en su contrato. El vasco regresó en verano al conjunto del Principado, donde ya había sido importante en una etapa anterior, pero ha jugado poco y no ha rendido al nivel esperado. Petxa no encontró su sitio en el Dépor y le está costando hacer lo propio en el equipo tricolor.

El Deportivo no tiene 'miedo' de Petxarroman Más información

Gael Alonso. 23 años. El central vigués es titularísimo y es uno de los líderes defensivos del equipo. Formado en la cantera del Celta, ha jugado prácticamente todos los minutos posibles. Solo fue baja en un partido por sanción. Agresivo, con buena salida de balón y capacidad para anticipar. También es una amenaza en el balón parado y ya suma dos goles.

Bomba. 20 años. El central de Cerdanyola del Vallès se está confirmando como un jugador con mucha proyección. Suma más de 1.100 minutos y se ha consolidado como el acompañante de Gael Alonso. Formado en el Andorra, destaca por su anticipación, su poderío por alto y una salida de balón aseada.

Diego Alende. 28 años. El central santiagués ha perdido el protagonismo que tuvo la temporada pasada en la que consiguió el ascenso a Segunda. Ex del Lugo y Valladolid, logró debutar en Primera con el Celta, club en el que se formó. Central experimentado con más de 100 en la categoría, aunque ahora es una pieza de rotación tras perder el sitio respecto a Gael Alonso y Bomba.

Martí Vilà. 26 años. El lateral izquierdo de Berga (Barcelona) es el único jugador sano en su puesto debido a la lesión de Imanol García de Albéniz. Además, el canterano del Barça también cuenta con pasado blanquiazul, ya que militó en el Fabril en la 2019-20 en Tercera División, donde era indiscutible hasta la expansión de la pandemia. Es su quinta temporada en el Andorra y en este curso ha disputado 600 minutos. Lateral de buena técnica.

El exfabrilista Martí Vilà, único lateral zurdo del Andorra para el duelo con el Dépor Más información

Sergio Molina. 29 años. El mediocentro, canterano del Real Madrid, es uno de los supervivientes del anterior ascenso a Segunda del Andorra en 2022. Esta es su quinta campaña en el club y es el ancla del equipo. Lleva cinco temporadas en el club del Principado y es otro de los pilares del equipo con 18 titularidades en la 2025-26. Mediocentro de pase limpio, buena lectura de juego y posicionamiento. Maneja el ritmo y es clave en las posesiones largas del equipo.

Dani Villahermosa. 24 años. El centrocampista barcelonés es otro de los jugadores más importantes del equipo. Suma más de 1.300 minutos y destaca por su llegada, una virtud que ya le ha dado cuatro goles. Canterano del Espanyol y clave en la temporada del ascenso, alterna como interior o como mediapunta. Distribución y energía para presionar en un jugador que es de los que más peso tiene en el juego ofensivo.

Marc Domènech. 23 años. El centrocampista de Barcelona, canterano culé, ha ido perdiendo el sitio en el equipo con el paso de las jornadas. Llegó en verano procedente del Ibiza y ya sabe lo que es cuajar un buen partido contra el Dépor, como hizo hace dos temporadas con el Sabadell de Óscar Cano en Riazor. Interior con buen pie, ida y vuelta y sensibilidad con el balón, no siempre es titular, pero es una pieza importante en la rotación.

Théo Le Normand. 25 años. Hermano de Robin Le Normand, jugador del Atlético de Madrid y de la selección española, pero en este caso Théo es centrocampista y no central. Ha jugado 15 partidos, combinando titularidades y suplencias. El pasado curso estuvo cedido en el Teruel y en verano se ganó un sitio en la plantilla. En los últimos partidos ha perdido protagonismo, pero se trata de un centrocampista ofensivo con despliegue físico y trabajo.

Ibai Gómez: "Muchos no entendieron mi paso al lado en el Dépor, fue una mezcla de impotencia física y psicológica" Más información

Kim Min-su. 19 años. La gran sensación del equipo y una de las revelaciones de la Segunda División. Suma 17 titularidades, cinco goles y una producción ofensiva muy alta para su edad. Extremo eléctrico, habilidoso y decisivo en el uno contra uno. Cedido por el Girona, equipo con el que incluso jugó la Champions League, ataca por dentro y por fuera y es una amenaza constante para cualquier defensa.

Aingeru Olabarrieta. 20 años. El extremo de Luiaondo (Álava) suele jugar a banda cambiada, en la derecha, para esconder el balón a los defensas con su talentosa zurda. Ha tenido continuidad (16 partidos) y suma desborde, uno contra uno y buena conducción. Perfil que atrae marcas, aunque algo irregular en los metros finales. El jugador cedido por el Athletic ha marcado un gol hasta el momento.

Jastin García. 21 años. El atacante de Lleida, que también cuenta con nacionalidad portuguesa, es uno de los revulsivos del equipo. Ha participado en quince partidos, pero solo en cuatro como titular. Cedido por el Girona, el joven jugador ataca bien los espacios y es una opción vertical desde banda izquierda. Sin goles todavía, pero con creatividad e intención ofensiva.

El Dépor rinde visita al iglú de la Hypermotion Más información

Lautaro de León. 24 años. El delantero de Montevideo es el ‘9’ más utilizado. Ha jugado 18 partidos y marcado tres goles. Con pasado en el Celta Fortuna y debut con el primer equipo en Primera, el ariete uruguayo es agresivo en la presión, generoso en el esfuerzo y poderoso en el aspecto físico. Es un incordio constante que fija centrales y abre espacios para sus compañeros.

Manu Nieto. 27 años. El futbolista cordobés es un delantero móvil, con más participación fuera del área y capacidad para jugar de espaldas. Alterna titularidades y suplencias. Aporta experiencia y entiende bien los apoyos. Suma más de 800 minutos y dos goles en la presente temporada. Llegó a debutar en Primera de la mano del Cádiz.