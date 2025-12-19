Mi cuenta

Cinco para cuatro... de momento: esta es la probabilidad de que el Dépor reciba a un equipo de la Supercopa en Riazor

Barcelona, Madrid, Atlético y Athletic pasaron de ronda en la Copa y tienen prioridad para enfrentarse a un rival de categoría inferior en los cuartos de final

Sergio Baltar
19/12/2025 13:08
Más de 17.000 hoy en Riazor
Más de 17.000 hoy en Riazor
Z.R.
Después de una semana de emociones fuertes, la Copa del Rey tiene ya a 15 de los 16 participantes que disputarán los cuartos de final de esta edición. Será una eliminatoria que volverá a disputarse a partido único en el campo del equipo de inferior categoría, con unos condicionantes para el sorteo iguales que en el de la anterior ronda. Esto quiere decir que los equipos que participan en la Supercopa mantendrán el privilegio de medirse sí o sí a un rival de Segunda División, entre los que se encuentra el Deportivo. 

Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en una rueda de prensa en Abegondo

Hidalgo y el formato de Copa: "No tiene sentido que los de la Supercopa tengan sorteo condicionado a estas alturas"

Después de la mágica noche vivida ante el Mallorca, el equipo blanquiazul cuenta con altas probabilidades de recibir en Riazor a uno de los cuatro equipos que disputarán la Supercopa a principios de enero en Arabia Saudí. Es decir, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid o Athletic Club.

Estos cuatro equipos estarán en un bombo aparte en el sorteo, que constará de otros dos. Uno con el resto de equipos de Primera División y el último con los equipos de Segunda. A esta ronda ya no han llegado equipos fuera del fútbol profesional.

Además del Dépor, otros cuatro equipos de plata han dado la machada eliminando a rivales de Primera. Al equipo coruñés, se unen Burgos, Albacete, Cultural Leonesa y Racing de Santander. Un total de cinco equipos para cuatro 'cabezas de serie', que podrían ser seis si en la última eliminatoria, fijada para el 6 de enero, el Granada elimina al Rayo en el último cruce.

66,7% de probabilidades como mínimo

De esta forma, las probabilidades de que el Deportivo reciba en la semana del 13,14 y 15 de enero a un equipo de Supercopa en Riazor serán, como mínimo, del 66,7%. En el caso de que el Granada no logre clasificarse, esa cifra ascendería al 80%, con cinco equipos de Segunda para los cuatro grandes.

Para conocer los emparejamientos definitivos habrá que esperar al próximo 7 de enero, cuando se celebrará el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey.

