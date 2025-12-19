Andorra, el país número 29 en el mapamundi blanquiazul

Estadio de la FAF, también conocido como Nuevo Estadio de Encamp, donde jugará el Deportivo ante el Andorra FC Andorra

El Deportivo pisa un territorio hasta ahora inédito en su historia. El encuentro ante el Andorra marcará la primera vez que los blanquiazules juegan en el Principado, un país vecino y cercano, pero que curiosamente aún no figuraba en su extenso currículum internacional. Con este partido, Andorra se convierte en el vigésimo noveno país en el que el Dépor disputa un encuentro oficial o amistoso a lo largo de más de un siglo de viajes futbolísticos.

A lo largo de su historia, el Dépor ha disputado 156 partidos fuera de España, repartidos en 28 países de cuatro continentes. Portugal, con 54 visitas, es el país que más veces ha recibido al equipo coruñés, seguido por los 13 partidos disputados en Inglaterra, que acogió los dos últimos ante el Watford (1-1) y el Middlesbrough (2-2) en la última pretemporada.

Los siguientes en la lista son Francia, Venezuela e Italia, con nueve cada uno. También destacan los seis encuentros en Argentina, Uruguay, Alemania y Grecia, y las cinco visitas a Brasil. Otros países como Dinamarca y Noruega han visto al Dépor cuatro veces, mientras que Suiza acogió tres encuentros. Entre los territorios con menor presencia blanquiazul se encuentran Israel, Rusia o Polonia, con un solo partido en cada caso.

La vuelta al mundo en blanquiazul Más información

Aunque el Deportivo solo ha jugado en dos continentes futbolísticamente, ha pisado estadios en cuatro. Parte de esta diferencia se explica por el Atlético Tetuán, entonces equipo de la Liga española ubicado en territorio africano, con el que el Dépor se enfrentó en las temporadas 1951-52 y 1953-54. La otra excepción es Israel, donde el equipo jugó en 2008 la Copa Intertoto. Geográficamente asiático, pero integrado en las competiciones UEFA.

Portugal no solo lidera en número de partidos, sino también en ciudades y estadios visitados. Oporto ha sido el escenario favorito, con quince partidos en cinco recintos distintos, incluidos el histórico Da Constituição, Do Covelo y Das Antas, además del actual O Dragão.

El Dépor rinde visita al iglú de la Hypermotion Más información

El vínculo del Dépor con América se inició hace más de siete décadas y se mantiene vivo en varios hitos: la primera gira en 1954 por Argentina, Uruguay y Brasil; las visitas a Venezuela en 1969 y 1976; la inauguración del Estadio España en Buenos Aires en 1981; la participación en el homenaje a Roberto Dinamite en Maracaná en 1993, y la última gira a Uruguay en 2016 para disputar el primer derbi gallego en suelo americano. En total, los blanquiazules han disputado 28 encuentros en cinco países americanos.

Ahora, con el choque frente al Andorra, el Deportivo añade un nuevo capítulo a su historia viajera. A pesar de ser un país fronterizo con España, el Principado era una casilla pendiente en su mapa internacional. El Dépor escribirá su primer partido en Andorra, sumando su vigésimo noveno país y prolongando la tradición de un club que ha llevado su fútbol a casi cada rincón del mundo.