Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Andorra, el país número 29 en el mapamundi blanquiazul

El Deportivo, que jugará por primera vez en su historia en el Principado, acumula hasta el momento 156 partidos en el extranjero

Eder PereiraLois Novo
Eder Pereira y Lois Novo
19/12/2025 21:00
Estadio de la FAF, también conocido como Nuevo Estadio de Encamp, donde jugará el Deportivo ante el Andorra
Estadio de la FAF, también conocido como Nuevo Estadio de Encamp, donde jugará el Deportivo ante el Andorra
FC Andorra
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Deportivo pisa un territorio hasta ahora inédito en su historia. El encuentro ante el Andorra marcará la primera vez que los blanquiazules juegan en el Principado, un país vecino y cercano, pero que curiosamente aún no figuraba en su extenso currículum internacional. Con este partido, Andorra se convierte en el vigésimo noveno país en el que el Dépor disputa un encuentro oficial o amistoso a lo largo de más de un siglo de viajes futbolísticos. 

A lo largo de su historia, el Dépor ha disputado 156 partidos fuera de España, repartidos en 28 países de cuatro continentes. Portugal, con 54 visitas, es el país que más veces ha recibido al equipo coruñés, seguido por los 13 partidos disputados en Inglaterra, que acogió los dos últimos ante el Watford (1-1) y el Middlesbrough (2-2) en la última pretemporada.

Los siguientes en la lista son Francia, Venezuela e Italia, con nueve cada uno. También destacan los seis encuentros en Argentina, Uruguay, Alemania y Grecia, y las cinco visitas a Brasil. Otros países como Dinamarca y Noruega han visto al Dépor cuatro veces, mientras que Suiza acogió tres encuentros. Entre los territorios con menor presencia blanquiazul se encuentran Israel, Rusia o Polonia, con un solo partido en cada caso.

La vuelta al mundo en blanquiazul

Más información

Aunque el Deportivo solo ha jugado en dos continentes futbolísticamente, ha pisado estadios en cuatro. Parte de esta diferencia se explica por el Atlético Tetuán, entonces equipo de la Liga española ubicado en territorio africano, con el que el Dépor se enfrentó en las temporadas 1951-52 y 1953-54. La otra excepción es Israel, donde el equipo jugó en 2008 la Copa Intertoto. Geográficamente asiático, pero integrado en las competiciones UEFA.

Portugal no solo lidera en número de partidos, sino también en ciudades y estadios visitados. Oporto ha sido el escenario favorito, con quince partidos en cinco recintos distintos, incluidos el histórico Da Constituição, Do Covelo y Das Antas, además del actual O Dragão.

Gélida imagen de Encamp en el duelo ante el Castellón esta temporada

El Dépor rinde visita al iglú de la Hypermotion

Más información

El vínculo del Dépor con América se inició hace más de siete décadas y se mantiene vivo en varios hitos: la primera gira en 1954 por Argentina, Uruguay y Brasil; las visitas a Venezuela en 1969 y 1976; la inauguración del Estadio España en Buenos Aires en 1981; la participación en el homenaje a Roberto Dinamite en Maracaná en 1993, y la última gira a Uruguay en 2016 para disputar el primer derbi gallego en suelo americano. En total, los blanquiazules han disputado 28 encuentros en cinco países americanos.

Ahora, con el choque frente al Andorra, el Deportivo añade un nuevo capítulo a su historia viajera. A pesar de ser un país fronterizo con España, el Principado era una casilla pendiente en su mapa internacional. El Dépor escribirá su primer partido en Andorra, sumando su vigésimo noveno país y prolongando la tradición de un club que ha llevado su fútbol a casi cada rincón del mundo.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Adri Otero, una de las bajas, en un partido

Un Arteixo con bajas de peso visita Cambados
Santi Mendoza
Nacho Pastor, jugador del Bergan, ante la Gimnástica Segoviana

El Sámano, escollo del Bergan para acabar el año en playoff
Santi Mendoza
Imagen del torneo de Navidad del Ural en una pasada edición

Cuenta atrás para el clásico torneo navideño del Ural
Santi Mendoza
eL rACING

Al acecho del Racing en la decimonovena jornada
Armando Palleiro