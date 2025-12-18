Noé y los más rápidos pistoleros en desenfundar

Quiles celebra su primer gol, a los 16 minutos de su primer partido, ante el Celta B en la apertura de la temporada 2021-22, en el que Noel marcó a los 9 minutos, Menudo a los 7 y Doncel al minuto PATRICIA G. FRAGA

El gol de Noé ante el Mallorca supuso el debut soñado. Sin apenas haber tocado el balón, el canterano marcaba un tanto que valía una histórica victoria en la Copa. Un sueño hecho realidad por la vía rápida. Pero, aunque parezca mentira, no tan rápida como otros.

Los seis minutos que transcurrieron entre el instante en que Noé saltó al césped para debutar oficialmente con el primer equipo deportivista y el momento en que empuja al fondo de las mallas el rebote del palo al cabezazo de Bil Nsongo no le convierten en el estreno goleador más rápido de la historia del Dépor, pero sí en el primer no delantero. Porque el honor recae en Carlos Doncel. El extremo barcelonés marcó en el primer balón que tocó como deportivista, un minuto después de entrar por Quiles en el Dépor-Celta B que abrió el campeonato de Primera RFEF de la temporada 2021-22.

Ese partido concentra a varios de los primeros goles más veloces. El propio Quiles marcó en el minuto 16, mientras que Noel lo hizo a los 9 minutos de saltar al césped en sustitución de Miku y Menudo anotó 7 minutos después de sustituir a William de Camargo. Noel y Menudo forman parte de un exclusivo grupo de quince jugadores que firmaron su primera diana antes de que se cumplieran sus 10 primeros minutos sobre el césped como deportivistas.

Si Doncel ostenta un récord difícil de superar, no anduvieron lejos de él Chapela II y Diego Rolan. El delantero vasco estrenó su cuenta a los 4 minutos de comenzar su primer partido, en El Plantío burgalés, en partido de la 19ª jornada de la Segunda División 1967-68. Curiosamente, su hermano mayor, Chapela I, debutó con el Dépor marcando a los 9 minutos. Un minuto más que al menor de los Chapela le costó al delantero uruguayo, que marcó en el 5, de penalti, el solitario tanto que dio la victoria al Deportivo ante el Racing de Ferrol en la 6ª jornada del grupo 1 de Segunda B 2020-21.

También 4 minutos, pero distribuidos en dos partidos, fue el tiempo que tardó en inaugurar su cuenta particular Pablo Valcarce. El delantero berciano debutó entrando por Villares en el tiempo añadido de la victoria en Lugo en la 2ª jornada del curso 2023-24 y marcó a los 3 minutos de saltar al campo por segunda vez, reemplazando a Berto Cayarga, en la 4ª jornada en campo del Unionistas salmantino.

Como Noé, 6 minutos, tardó en inaugurar su contador Manuel Fabeiro. El delantero padronés lo hizo en la 10ª jornada de Segunda del curso 1945-46, en el viejo campo zaragozano de Torrero.

Dos jugadores tardaron 7 minutos en hacer diana por primera vez. El ya mencionado Menudo y el malogrado Gullón. El delantero madrileño, fallecido en un accidente de coche cuando jugaba en el Villarreal cedido por el Deportivo, se estrenó de blanquiazul en la 3ª jornada de la Segunda División 1965-66, frente al Burgos en Riazor. Su tanto en el minuto 7 dio la victoria al equipo deportivista.

Vigo, Aldana, Carlos y Toché hicieron su primer gol a los 8 minutos de iniciar su periplo blanquiazul. El delantero nacido en Argentina lo hizo en el minuto 8 de la 1ª jornada del curso 1958-59, ante el Basconia, en la categoría de plata. El interior gaditano se estrenó de blanquiazul en la 2ª jornada de la temporada 1992-93, en Atocha frente a la Real Sociedad. Entró por Bebeto en el minuto 77 y marcó el 0-2 definitivo en el minuto 85. El delantero hispano-venezolano sustituyó a Maikel y vio portería en los mismos minutos que Aldana, frente al Athletic en Riazor en la temporada 1997-98. Aldana y Carlos lo hicieron en partidos de Primera. Por último, el delantero murciano inauguró su cuenta particular dos minutos antes que ellos, después de entrar al terreno de juego por Borja Bastón en el minuto 75 del partido ante el Sabadell, en la temporada 2013-14, en Segunda División.

Cuatro futbolistas se estrenaron tras 9 minutos con la casaca blanquiazul. Los ya comentados Chapela I y Noel y otros dos fabrilistas: Miguel Soro y Ramón II. El primero lo hizo en el triunfo ante el Cartagena, en el ejercicio 1983-84, en la división de plata. Saltó al terreno de juego por Fraga y abrió el camino de la victoria por 3-0 en el minuto 62. El segundo lo hizo en el partido de la huelga de futbolistas de la temporada 1984-85, frente al Tenerife en Riazor.

Celso Borges, que llegó en el mercado de invierno de la campaña 2014-15, debutó en Vallecas con un doblete, siendo el primero de los dos goles en el minuto 10 de encuentro.

Otros 36 deportivistas marcaron antes de acabar la primera parte de su estreno y 6 más firmaron su primer tanto antes de sus primeros 45 minutos de blanquiazul, aunque no en su partido de debut.

En el primer grupo se encuentran futbolistas como Raúl Alcaina (14 minutos), Peio Uralde (15), Juan Rodríguez (16), Kevin Sánchez (19), Corentin Martins y Rubén Rivera (22), Nélson Oliveira y Mulattieri (26), Roy Makaay y Bebeto (30), Dagoberto Moll (34), William Huapaya (36), Yeremay (38) y Lucas Pérez (43). El segundo grupo lo conforman Emil Kostadinov (segundo partido, 14 minutos), Cristian Herrera (cuarto y 23), Christian Santos (tercero y 24), Chechu Vieites (segundo y 25), Albert Luque (segundo y 37) y Zakaria Eddahchouri (segundo y 39).