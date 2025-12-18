Lo que Hidalgo se guardó para Andorra

Yeremay Hernández, en el banquillo durante el Deportivo-Mallorca Quintana

La Copa del Rey con la ambición de pasar y recibir a otro Primera División en Riazor, pero sin olvidarse de la prioritaria liga. Así afrontó Antonio Hidalgo el duelo de dieciseisavos de final contra el Mallorca, en el que apostó por un once tan mixto como competitivo. La avidez por superar ronda y la escasez de efectivos en algunas demarcaciones llevaron al cuerpo técnico del Deportivo a guardarse balas para el Estadio de Encamp… pero no en demasía.

Sin futbolistas del Fabril de inicio por primera vez en Copa del Rey, Hidalgo y su staff plantearon una formación inicial compuesta por varios nombres que repetían con respecto al encuentro del sábado ante la Real Sociedad B. Arnau Comas, Dani Barcia, Giacomo Quagliata y David Mella volvían a ser de la partida menos de 72 horas después del último duelo. No es casualidad que el denominador común de casi todos sea su posición como defensas, pues es la línea más castigada por las ausencias.

Ya de por sí confeccionada con escasez en el verano con la intención de primar el perfil y la polivalencia antes que el número, las bajas han terminado de dejar en cuadro la zaga. Sin Ximo Navarro ni Sergio Escudero desde hace ya varios meses por problemas musculares, los problemas se multiplicaron con la convocatoria de Samu Fernández con la selección española sub-19.

El naronés, todavía juvenil, iba a disputar el encuentro contra el Mallorca desde el inicio, en el que sería su debut oficial en Riazor. Sin embargo, la cita con el combinado de Paco Gallardo para la SBS International Cup que se celebra estos días en Japón le impidió estar disponible para Hidalgo. Una oportunidad perdida a cambio de una experiencia ganada.

Sin Fernández, todo apuntaba a que el también fabrilista Damián Canedo asumiría su puesto. Pero tampoco tuvo fortuna el santiagués, que se rompió el ligamento cruzado hace apenas diez días.

De esto modo, con la zaga en cuadro, Hidalgo tan solo pudo dar descanso a Miguel Loureiro, el único futbolista que hasta el pasado martes había participado en todos los encuentros oficiales del Deportivo esta temporada.

El cercedense calentó, pero su presencia en el verde no fue necesaria y fue uno de los cuatro futbolistas que se quedaron sin minutos y apuntan a titulares en Andorra. Los otros tres fueron José Ángel Jurado, Yeremay Hernández y Zakaria Eddahchouri.

Reparto de cargas

En el caso del mediocentro andaluz, acumula menos minutos que sus compañeros, pero desde su asentamiento en el once titular tras la gran segunda mitad que firmó contra la Cultural, en la jornada 13 el 8 de noviembre, lo ha jugado prácticamente todo. En los últimos seis encuentros, incluido el citado contra el equipo leonés, suma más de 450 minutos.

La carga es evidente para un futbolista que no tuvo pretemporada habitual al tener que recuperarse de su operación para solucionar los problemas de pubalgia. Precisamente por eso, Hidalgo le dio descanso al dejarlo incluso en la grada.

No vio el encuentro desde la Tribuna pero sí desde el banco Yeremay Hernández. Al canario se le reserva para la liga. El ‘10’ es el único futbolista del Deportivo que todavía no se ha estrenado en Copa del Rey, al margen de Germán Parreño -que tampoco jugó en el torneo copero, como viene siendo habitual-. Al igual que Loureiro, saltó a calentar en el tramo final de la segunda parte frente al Mallorca, pero finalmente no tuvo que intervenir en el partido.

Por último, el caso de Zakaria Eddahchouri. El neerlandés, pichichi del equipo, apunta a recuperar en Andorra el puesto de ‘9’ titular, propiedad de Stoichkov en los últimos tres encuentros. Se quedó sin minutos en Copa, al contrario que Samuele Mulattieri, Stoichkov y Bil Nsongo. Y pese a la pujanza del camerunés, todo hace indicar que será la referencia del equipo en el encuentro con el que se cierra el año 2025.