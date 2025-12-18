La primera gran noche de la joven zaga del Dépor sin la tutela de Loureiro

Lucas Noubi, defensa del Dépor, pugna con Toni Lato, lateral del Mallorca, en Riazor Carlota Blanco

La victoria del Deportivo ante el Mallorca (1-0) en los dieciseisavos de final dejó varias lecturas que van más allá del pase de ronda. El foco no estuvo solo en el resultado, sino en cómo el equipo coruñés mantuvo la portería a cero, contuvo el ataque de un conjunto de Primera División y consiguió el billete para los octavos desde los cimientos. En la jerarquía de una defensa joven, recién construida en verano, hay un nombre que hasta ahora lo ordenaba todo. Miguel Loureiro no jugó. Y ese detalle, más que una ausencia puntual, convirtió el partido en una prueba distinta para los defensores que tuvieron que asumir responsabilidades sin su referencia habitual.

Fue el segundo encuentro de la temporada sin Loureiro como titular, pero el primero en el que no disputó ni un solo minuto. Y, sobre todo, fue la primera vez que Lucas Noubi, Arnau Comas y Dani Barcia compartieron zaga desde el inicio sin su tutela. Sin el central o lateral que, por experiencia y galones, había ejercido como guardián de la línea. La respuesta fue sobresaliente. Los tres zagueros, además de Giacomo Quagliata, el cuarto en discordia, respondieron a la prueba con creces. No echaron de menos a Loureiro, que con 28 años actúa como el defensa más veterano y experimentado de la zaga, ya que Sergio Escudero apenas ha podido tener continuidad en el tramo inicial de temporada.

Antonio Hidalgo llegó al cruce con el Mallorca con pocas piezas para armar la defensa. Escudero seguía lesionado. Ximo Navarro encaraba la recta final de su recuperación. El fabrilista Samu Fernández estaba concentrado con la selección española sub-19 para disputar varios partidos en Japón. Y, por si fuera poco, Damián Canedo, también del Fabril, causaba baja por una lesión grave de ligamento cruzado sufrida en la última semana. El contexto obligaba a reestructurar y, al mismo tiempo, a asumir ciertos riesgos.

A esa situación se sumaba la necesidad de dosificar a Miguel Loureiro. Hasta ese momento había jugado todos los minutos en las 18 jornadas disputadas en Segunda División. A eso había que añadir la segunda parte ante el Sámano en Copa y los 90 minutos de la siguiente eliminatoria frente al Sabadell. Demasiada carga para un futbolista que lo había sostenido todo desde agosto. Hidalgo decidió dejarlo en el banquillo y alinear una zaga inédita con Noubi, Comas, Barcia y Quagliata. Una defensa en la que ninguno supera los 25 años.

No era una decisión menor. El fichaje de Loureiro en verano respondía precisamente a la falta de jerarquía que había dejado la salida de centrales como Pablo Vázquez, Pablo Martínez o Jaime Sánchez. Con 28 años, llegó al Dépor como el veterano de una defensa en plena renovación, rodeado de jóvenes como Lucas Noubi, de 20, Dani Barcia, de 22, Arnau Comas, de 25, y Giacomo Quagliata, también de 25. Los cuatro que se midieron al Mallorca.

En la eliminatoria copera disputada en Riazor jugaron sin el que él mismo se definió como ‘viejoven’, una expresión que utilizó el día de su presentación al ser preguntado por su papel en una línea tan joven. Entonces, Loureiro explicó así el rol que venía a adoptar dentro del Dépor: “Os amigos dinme de broma moitas veces que son un vello xove. Creo que o equipo necesita ese punto de carácter, de empuxar, de falar, de achegar esas cousas que quizá non había tanto. Vai bastante ben coas miñas características e sempre foi algo que me saíu de forma natural, liderar co exemplo e poñer ese carácter e esa agresividade. É algo que teño que tratar de conseguir aquí e contaxiar esa enerxía aos compañeiros”.

Ante el Mallorca, sin Loureiro en el campo, esa idea empezó a reflejarse en sus compañeros de zaga. Porque más allá del resultado, Lucas Noubi, Arnau Comas y Dani Barcia firmaron una actuación de mucho nivel ante un ataque de Primera División. Quagliata volvió a cumplir, sólido atrás y ofreciendo profundidad constante por la izquierda, en una línea de rendimiento estable desde su llegada. Pero el foco estuvo en los otros tres, precisamente los que habían vivido más altibajos, cada uno en su medida, durante el primer tramo de temporada 2025-26.

Noubi fue un muro. Acumuló 18 contribuciones defensivas, una cifra altísima. Ganó las tres entradas que intentó, sumó cinco intercepciones y firmó diez despejes que retratan bien el tipo de partido que jugó. Siempre atento al cruce y firme en el cuerpo a cuerpo, el belga ganó cuatro de sus seis duelos en el suelo y salió vencedor en el único duelo aéreo que disputó. Mucha presencia y personalidad para un jugador de 20 años que se ha asentado en las últimas semanas como lateral derecho que también ejerce funciones de tercer central en determinados partidos.

Arnau Comas se movió en un registro más sobrio, pero igual de eficaz. El futbolista catalán cerró el partido con nueve contribuciones defensivas y destacó especialmente en los despejes, con siete, bien perfilado y sin complicarse. Ganó la única entrada que realizó, recuperó tres balones y se impuso en todos sus duelos, tanto a ras de césped como por arriba, con dos victorias en cada apartado. Un ejercicio de concentración constante.

Dani Barcia completó el trío con una actuación muy completa. Alcanzó las 17 contribuciones defensivas, ganó las dos entradas que realizó, sumó tres intercepciones y nueve despejes, y añadió un dato clave en un partido de este tipo, tres tiros bloqueados. El canterano blanquiazul también respondió en los duelos, con dos de tres ganados en el suelo y tres de cuatro por alto. Siempre atento a la ayuda y al cierre, con algún tackle salvador ante Asano.

Entre los tres acumularon una cantidad de despejes que explica por qué el Mallorca se fue de Riazor sin marcar. El Dépor defendió bajo por momentos, sobre todo en la primera mitad, y, aunque el cuadro bermellón tuvo opciones para marcar algún gol, la zaga demostró una personalidad y jerarquía que no se corresponde con su DNI. Fue un frontón en una noche de oficio para una zaga joven que, por primera vez, caminó sin su guardián habitual en esta temporada.

El Dépor pasó la eliminatoria, pero dejó algo más. La sensación de que, incluso sin su líder natural, la defensa tiene potencial para rendir a un nivel sobresaliente. Que el mensaje del ‘viejoven’ empieza a calar. Y que en una eliminatoria ante un rival de Primera la zaga dio un paso adelante que puede influir más allá de la Copa.