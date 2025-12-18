El Deportivo y una reacción en Copa del Rey que enseña el camino para Andorra

Mario Soriano, protegiendo el balón ante Samú Costa en el Deportivo-Mallorca Carlota Blanco

Apuntaba a ser un encuentro que sirviese para sumar más castigo a las piernas de los futbolistas que premio antes de la última etapa del año en Andorra. Frente a un Primera División y en el momento de más zozobra del curso, por mucho que el Deportivo llegase a acumular cinco encuentros consecutivos sin ganar. Dos derrotas seguidas en casa y la sensación de una identidad de juego que no terminaba de ser clara. Emborronada por el Castellón y la Real Sociedad B y ya difusa incluso en la racha de cinco victorias tan seguidas como llenas de claroscuros.

Al menos, el Deportivo no sufría demasiado en defensa frente al Mallorca. Y eso ya era un paso. Pero no terminaba de fluir en ataque. Apenas 50 pases en campo rival y dos remates era el pobre bagaje colectivo en la primera parte.

Era cierto que Antonio Hidalgo apostó por un equipo de relativas circunstancias. Pero tampoco lo es menos que en el once no solo repetían cuatro futbolistas con respecto al pasado sábado, sino que aparecían otros como Noubi, Gragera, Villares o Mulattieri. Nombres comunes en cualquier once de este curso.

La alineación, sin meritorios del Fabril por primera vez en el torneo copero, ofrecía relativas garantías. Pero el Deportivo no terminaba de fluir. Hasta que en la segunda mitad se sacó de encima las cadenas. Primero, para demostrarse a sí mismo que podía. Luego, comandado por Mario Soriano, su socio Luismi Cruz y el fragor de Bil Nsongo, para ajusticiar al Mallorca.

Sin exponerse

“No somos un equipo que en el robo seamos especialmente agresivos y robemos mucho. En los últimos partidos hemos ido algo más alto y hemos tenido seguramente alguna situación de transición que nos han penalizado más. Hay veces que cuando el rival tiene el balón mucho tiempo nos estresamos de más. Entonces, el equipo quiere ir hacia delante y apretar y nos desajustamos un poco más. Tenemos que buscar cuándo son los momentos oportunos. En ese equilibrio hay que incidir y lo hemos hecho antes del partido”, explicaba Antonio Hidalgo tras el encuentro.

Quizá por estar enfrente de un rival de superior categoría, el once deportivista asumió la necesidad de arrimar el hombro, correr más tiempo detrás del balón y vivir concentrado. Hidalgo planteó de inicio una estructura 4-4-2 que se establecía en un bloque medio-alto, pero era poco agresiva.

Puntas y extremos se emparejaban con centrales y laterales, pero a partir de ahí surgían marcas zonales que no terminaban de perseguir. Si Villares y Gragera ‘saltaban’ a por un mediocentro rival que acudía al apoyo, no solía ser con la actitud de robar, sino de ‘sombrear’. Incomodar la salida rival más que perder la estructura a costa de la ambición por recuperar alto.

Por supuesto hubo algún desajuste que permitió al Mallorca progresar fácil. Pero nunca dio la sensación de que el cuadro balear atacase a un Dépor expuesto. Y cuando el Mallorca encontró la vía de agua, ahí estaba Villares para apagar el fuego.

La apuesta fue parecida en la segunda mitad, aunque el Deportivo, más que elevar la presión, elevó la agresividad. Ya había intención de anticipar por parte de la última línea, en una tendencia que el equipo manejaba al principio de temporada pero fue perdiendo por momentos.

Frente a un equipo que quiso y tuvo más el balón, el Dépor estuvo cómodo. Disponer más de la pelota, aunque con un juego mucho más combinativo, será lo que pretenda este sábado (14.00 horas) el Andorra. La Copa puede marcar el camino.

Más miedo que juego

Si el equipo estuvo bien sin balón, mucho más le costó en fase ofensiva en la primera mitad. El inicio de juego fue, de nuevo, un parto para el Deportivo. El Mallorca emparejó marcas y aunque Gragera acudía constantemente como apoyo a Puerto y a los centrales, el balón casi nunca iba hacia el gijonés.

Había pavor por jugar en el carril central y nadie más se acercaba, pues Villares y Rubén López solían esperar en una altura superior para sujetar a los contrarios y abrir vía de pase con Cristian Herrera, que descendía de la mediapunta para ocupar casi de manera constante el espacio que liberaba el de Silleda, mientras Quagliata se situaba en amplitud, preparado para atacar la profundidad.

La idea podía tener sentido, pero las distancias eran grandes y las dudas de los jugadores, mayores. No había fluidez y cuando parecía que había posibilidad de progresar, el Dépor acababa reiniciando el juego con un pase atrás que acababa en envío directo para que Mulattieri tratase de hacer el milagro de quedársela. ¿El resumen? Una participación casi testimonial tanto del italiano como de Mella.

Conexiones por dentro

La cosa cambió en la segunda mitad. Antes de los relevos, pero sobre todo después. Clave fue la inclusión de un tercer futbolista en la base —bien Villares, bien Gragera— para iniciar con más comodidad y hacer dudar al Mallorca a la hora de presionar. No lo hizo el combinado balear y eso lo aprovechó el Deportivo para iniciar con menos estrés y, sobre todo, llegar más arriba.

Los ocho remates en el segundo tiempo no engañan. Tampoco la mejora cuando al partido irrumpieron Mario Soriano y Luismi Cruz. El madrileño partía del carril intermedio izquierdo para pedirla de manera constante, en todas las alturas, y dirigir las operaciones. Me muevo, recibo, encuentro a un compañero y le doy una nueva opción de pase en un espacio libre.

Soriano fue la clarividencia y a ese raciocinio se le sumó el de Luismi Cruz como otro foco de juego partiendo desde el perfil derecho para recibir, lanzar a Noubi, girar el juego o meterse por dentro para generar superioridades.

Entre ambos gestaron el 1-0, previa conexión con un Noé Carrillo que esperaba a espaldas de pivote rival aprovechando la atracción de Soriano, bien perfilado y presto para recibir, romper línea y habilitar a Cruz. No llegó el gol directamente, pero sí tras una buena presión tras pérdida derivada de la racional construcción del ataque que el Deportivo recuperó, por fin, en la segunda parte ante el Mallorca.