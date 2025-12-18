El deportivista Samu debuta como titular con España sub-19 en la victoria ante Australia (3-0)

El canterano deportivista Samu Fernández (dorsal 14), en el once inicial de España sub-19 ante Australia RFEF

Samu Fernández, canterano del Deportivo, debutó con la selección española sub-19 con victoria ante Australia (3-0) en la SBS International Cup, en Japón. El central del Fabril fue titular en el combinado dirigido por Paco Gallardo y jugó los 90 minutos en un partido totalmente dominado por la Rojita y disputado en el Fujieda Sports Park Stadium.

Samu, que actuó como central diestro, aportó solidez en un primer tiempo que fue un monólogo de España, que solo se llevó una ventaja de un gol al descanso a pesar de las múltiples aproximaciones al área rival.

El 1-0 llegó al cuarto de hora por medio de Ismael Álvarez, jugador del filial del Cádiz. Después de una buena triangulación, José Gaitán puso un centro por la banda izquierda al llegar a la línea de fondo para que Ismael Álvarez rematara de cabeza.

Samu, que cambió de pareja en el eje de la zaga antes del descanso, se mantuvo en el once en la reanudación, que siguió con el mismo guion. Además, España hizo pronto el 2-0 para afrontar con más tranquilidad el resto del partido. José Gaitán, jugador del Villarreal B y asistente en el 1-0, cazó un rechace del portero australiano a tiro de Sergio Esteban para ampliar la renta en el marcador.

Gaitán volvió a ser protagonista en el 3-0 por la banda izquierda, desde donde asistió a Sergio Esteban finiquitara el encuentro en el minuto 55. España siguió atacando, pero el marcador ya no se movió más.

El siguiente compromiso de la sub-19 será el sábado 20 de diciembre ante el anfitrión, Japón, con el mismo campo como sede, a las 5.30 horas de la madrugada (hora peninsular). El duelo se podrá seguir desde este enlace.

España sub-19 cerrará su actuación en este torneo el domingo 21 de diciembre en el mismo horario pero para este duelo ante un combinado de la prefectura de Shizuoka con el estadio de Kusanagui como emplazamiento.

El debut de Samu con la selección española sub-19 cierra un gran 2025 para el central de Narón, que ya ha conseguido estrenarse con el primer equipo en un partido de Copa del Rey ante el Sabadell. El defensa, un pilar para Manuel Pablo en el Fabril, ha sido objeto de palabras de elogio por parte de Antonio Hidalgo, pero todavía no ha podido debutar con el Dépor en Liga.