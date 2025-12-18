Damián Canedo, tras su intervención en la rodilla derecha @_damian4

El central del Fabril, Damián Canedo, comienza ya a descontar los días para su regreso. El zaguero, que se lesionó de gravedad en el ligamento cruzado de su rodilla derecha, compartió en redes sociales una imagen en la habitación de un centro médico, tras su operación en la articulación.

"Otro obstáculo en el camino, pero con la cabeza alta. Empieza una nueva etapa, con paciencia, trabajo y muchas ganas. Gracias a los que siempre estáis ahí. Volveré más fuerte... comienza la cuenta atrás. Día 1", escribió el jugador en su cuenta personal de Instagram, acompañando la foto.

Fernando Soriano: "Le hemos ofrecido la renovación a Damián Canedo, el Dépor no deja tirado a nadie" Más información

El infortunio se cebó con el defensa este mes de diciembre. El joven santiagués tuvo que retirarse de un entrenamiento con el Fabril después de un mal gesto en la recta final de la sesión. Los gritos y gestos de dolor no hacían ser muy optimistas, más cuando el jugador tuvo que ser retirado en brazos de los terrenos de juego lamentando su mala fortuna.

La zaga del filial se quedó con su lesión y la posterior llamada a Samu Fernández con España sub-19 en cuadro, además de suponer un problema para el Dépor, que estaba tirando de la cantera para suplir sus problemas en la zaga, debido a sanciones y lesiones. A pesar de que el zaguero se perderá lo que resta de temporada el Dépor, por boca de Fernando Soriano, informó de que se le ha ofrecido la renovación como muestra de compromiso del club con sus canteranos.

Compañeros de equipo como el fabrilista Noé Carrillo, reciente héroe de la Copa tras su gol ante el Mallorca que supuso el pase de ronda, compartió en sus stories (publicaciones que solo duran 24 horas en Instagram) la imagen del central convaleciente con el mensaje "Fuera hermano" y un emoticono de un corazón.