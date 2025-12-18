Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Comas y la visita a Encamp: "Es uno de los campos más diferentes de la Liga, hay que saber a dónde vamos"

El central avisa del contexto especial que el Deportivo se encontrará en Andorra, por escenario y también por rival

Jorge Lema
Jorge Lema
18/12/2025 12:50
Arnau Comas, pasando a un compañero en el Zaragoza-Deportivo
Arnau Comas, pasando a un compañero en el Zaragoza-Deportivo
Fernando Fernández
El Deportivo viaja a Andorra con la inercia positiva que le ha dado avanzar en la Copa del Rey. Pero después de dos derrotas en Liga, Arnau Comas avisa de que lo que el equipo se encontrará en Encamp es algo muy distinto a los escenarios habituales de cada fin de semana:

Triunfo en Copa. “Muy bien. Al final, después de un partido malo como los últimos en casa, dos días después, tener una oportunidad como la del otro día nos ayudó mucho. La victoria, el ambiente… fue una noche mágica para la afición y también para los jugadores, para tener esa unión en Riazor. Te da ánimo y un triunfo así en casa siempre suma”.

Energía. “Todos los partidos son importantes. Podías pensar que un Primera en casa, veremos… pero salís con la idea de competir, sabíamos que teníamos opciones y se dio un buen partido para todos. Fue una oportunidad después de dos partidos malos, tener el último partido del año en casa y darle alegría a todos”.

Gran noche. “Fue muy especial la noche, reviviendo viejos tiempos, un Primera en casa, competimos bien y eso la afición lo valoró. Se notó mucho el apoyo de la gente, de la grada. Parecía que el campo estaba lleno lleno porque la gente que vino estaba animando y contenta por el partido que estábamos haciendo”.

Inercia. “Creo que sí, el fútbol va así. Lo que prima es el resultado y no quedas tanto con sensaciones del partido. Último del año, partido superimportante, intentar sumar, tres puntos e irte a Navidad con una victoria y 35 puntos.

Contexto especial. “Creo que de primeras, tenemos que ser conscientes de a donde vamos. Seguramente sea el campo más diferente de la Liga. La altura, las temperaturas… el equipo también es diferente. No es tan común. Bastante joven, domina muchas fases del partido… es importante ser conscientes de dónde vamos, de lo que nos vamos a encontrar y hacer nuestro partido para los tres puntos”.

Gélida imagen de Encamp en el duelo ante el Castellón esta temporada

El Dépor rinde visita al iglú de la Hypermotion

Más información

Carta a los Reyes. “Seguir así, seguir arriba y ojalá muchas noches mágicas como la última en Riazor”.

Dos derrotas. “Con las derrotas siempre analizas algo más, le das más vueltas. Al tener tan poco tiempo, casi ni a recuperar físicamente, te da poco tiempo para darle vueltas. Al final gastas algo más el tiempo en el partido que venía y al final, cuando sale una victoria, todo pasa rápido y ya no te acuerdas tanto”.

Nivel individual. “Creo que fue un partido bueno. Volvimos al orden que nos había faltado en los últimos encuentros y que nos había ido bien a nivel de resultados, victorias y porterías a cero. Creo que contra el Mallorca nos vino bien estar bien atrás, ese orden y no encajar”.

Grada. “Te da ese punto más. Cuando llevas 90 minutos defendiendo, te están apretando, parece que no tengas fuerzas, que no puedas… y ese puntito más que no es físico, sino mental, te ayuda desde la grada”.

Próximo rival. “Siempre aparecen los grandes, que venga uno a casa. El que venga, me da igual. Hacer otro partido competitivo y si podemos pasar de ronda, más contentos todos”.

