Bil Nsongo mete presión a los delanteros del Dépor... y a Hidalgo

Bil Nsongo señala al cielo justo después de entrar al campo en el Dépor-Mallorca de Copa Quintana

Bil Nsongo ya mete presión a los delanteros del primer equipo y, por extensión, a Antonio Hidalgo. La actuación del delantero del Fabril en la victoria copera ante el Mallorca (1-0), todo un Primera División, confirmó que está preparado para tener una oportunidad también en Liga. Más aún si se tiene en cuenta que la punta del ataque blanquiazul sigue sin un dueño claro, con tres nombres —Zakaria Eddahchouri, Samuele Mulattieri y Stoichkov— pasando por el ‘9’ sin terminar de dar un golpe encima de la mesa.

Una vez puede ser casualidad. Dos ya es más difícil. Bil Nsongo repitió buenos minutos en Copa después de la primera gran impresión que dejó en su debut con el primer equipo ante el Sabadell (0-2). En la Nova Creu Alta respondió a las expectativas generadas por su temporada con el Fabril, donde suma 10 goles en 15 partidos. Fue una solución constante en los apoyos y en el juego directo y, además, se permitió el lujo de dejar uno de los highlights del partido con un recorte con caño incluido y un centro medido a la cabeza de Mella.

Ante el Mallorca redobló ese poso que ya había dejado en la afición blanquiazul en su estreno. Lo hizo en Riazor y frente a un rival de Primera, en un contexto que exigía algo más que descaro. El camerunés entró al campo en el minuto 69, con la grada empujando, en sustitución de un Mulattieri tan fino en los apoyos como errático en la finalización, como de costumbre. Y volvió a aprovechar la oportunidad.

En una de sus primeras acciones volvió a caer a la banda izquierda, como en la acción del caño en Sabadell. Esta vez tiró un desmarque de ruptura, recibió pegado a la cal, se giró para encarar e incluso se permitió tirar una bicicleta antes de combinar en corto con Quagliata y atacar el área. El italiano le devolvió el balón y Bil, que por un instante tuvo una pequeña ventana para intentar el disparo, buscó un pase complicado que no encontró rematador. La jugada no acabó en nada, pero la mecha ya estaba prendida en Riazor.

El Deportivo había mejorado tras el descanso y no hay mejor forma de activar a la grada que ver a un canterano, con apenas dos ratos en el primer equipo, atreverse a ese tipo de acciones. No fue un espejismo. Con el paso de los minutos confirmó virtudes propias de un delantero ya asentado en el fútbol profesional.

Con Martin Valjent, cerca de los 200 partidos en Primera, junto a Kumbulla como pareja de centrales del Mallorca, el camerunés comenzó a chocar sin miedo y con criterio. Movimientos de apoyo, caídas a banda para desahogar, juego de espaldas con sentido. En el minuto 74 dejó otro detalle. Con Kumbulla subido a su chepa, recibió entre líneas y, rodeado de piernas rivales, fue capaz de dejar el balón de cara para activar el ataque por la izquierda.

Firmó un partido muy completo. Solo le faltó el gol, aunque no por mucho. Sus dos remates tocaron madera. El primero nació de una acción suya, bajando el balón y dándole continuidad al juego. Sin eso no habría resto. Después, en inferioridad junto a Mario Soriano, logró llegar a zona de remate. Soriano le cedió el balón y Bil optó por la potencia. El disparo rozó el larguero.

Poco después tendría otra oportunidad y esta vez el cuero acabó en la red, aunque no de forma directa. Tras una larga combinación, Luismi Cruz centró al corazón del área. El envío parecía pasado, pero Bil se suspendió en el aire, le ganó el salto a Maffeo y remató en escorzo con un testarazo que dejó vendido a Bergström. El palo volvió a escupir el balón, pero el gol acabaría llegando segundos después, gracias a la aparición de Noé.

Dos remates al palo, 17 toques, siete pases buenos de nueve e incluso tres recuperaciones para cerrar una actuación que eleva su estatus de cara a una posible continuidad en el primer equipo, también en Liga. Aunque Antonio Hidalgo aplicó tras el partido el equilibrio entre elogio y cautela. El técnico reconoció que Bil aporta algo diferente, pero recordó que la competencia arriba es alta y que el proceso debe ser gradual. El palo y la zanahoria: “Hay que tener cuidado. Hay que ir paso a paso. En la parte de arriba tenemos muchísima gente. Esa competencia nos viene bien. Bil nos da algo diferente en esa situación”, comentó Hidalgo.

El '9', sin dueño claro

No obstante, desde su llegada al Deportivo, Antonio Hidalgo ha dejado claro que no se casa con nadie, al menos en la punta del ataque. De hecho, pese a ser el tercer equipo más goleador de la categoría, ninguno de los delanteros del Dépor ha alcanzado todavía el 50% de los minutos en Liga.

Tras 18 jornadas, el que más ha jugado es Eddahchouri, con un 47,3%. Fue la primera apuesta de Hidalgo, en un contexto de escasa competencia, pero con el paso de las semanas perdió peso, aunque mantuvo influencia saliendo desde el banquillo. Mulattieri tomó el relevo, aportó fluidez y apoyos, pero su falta de gol lo devolvió a un segundo plano. Su participación no llega al 40%.

El último en entrar en la rotación ha sido Stoichkov. No estaba llamado a ser el ‘9’ puro, pero ha ido ganando espacio por su capacidad para intervenir fuera del área. Pero tampoco alcanza el 40% y, por lo tanto, ninguno de los tres delanteros del primer equipo se ha asentado en el once. Entre una cosa y la otra, el ‘9’ del Deportivo sigue sin dueño, pero ya tiene a alguien llamando a la puerta con insistencia.