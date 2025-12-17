Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Un Primera, de nuevo, en los octavos en enero

El Dépor jugará Copa entre el día 13 y el 15 y entre los duelos a domicilio contra Las Palmas y Almería

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
17/12/2025 08:05
Quagliata, durante el partido de Copa contra el Mallorca
Quagliata, durante el partido de Copa contra el Mallorca
Quintana
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Deportivo superó los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ganando al Mallorca y en la siguiente ronda le espera, de nuevo, un Primera y otra vez en Riazor.

A la espera de los equipos que pasen las eliminatorias que se disputan este miércoles y el jueves, los blanquiazules se enfrentarán a un adversario de la categoría inmediatamente superior.

Será en enero de 2026, entre el martes 13 y el jueves 15 de enero, después de la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí en la que estarán Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. Una eliminatoria entre el encuentro a domicilio ante Las Palmas (previsto para el fin de semana del 10 y 11 de enero) y el partido también fuera de casa contra el Almería (en horario por determinar, en el fin de semana del 17 y el 18 de enero

Bil Nsongo y Noé Carrillo celebran el gol que mete al Dépor en octavos de la Copa

Noé Carrillo: "Marqué el gol y se me hizo un poco el silencio, no escuchaba el estadio ni nada"

Más información

Después de que se decidan las eliminatorias quedará por saber cuándo se realizará el sorteo de los octavos, pendiente de fecha. Una cita que seguramente volverán a seguir de forma masiva los hinchas deportivistas, felices con la posibilidad de seguir pasando rondas.

Antonio Hidalgo, dando indicaciones en el Deportivo-Mallorca

Antonio Hidalgo: "Es mi primera gran noche en Riazor, la afición ha sido un espectáculo"

Más información

Y es que el Dépor no ganaba a un rival de categoría superior en Copa desde la temporada 1989-90, cuando el equipo blanquiazul militaba en Segunda y se deshizo de la Real Sociedad. Lo hizo en los penaltis ganando 1-3, después de haber empatado en el añadido y posteriormente en la prórroga. Desde entonces los herculinos siempre que se habían medido a un adversario de categoría superior en la Copa del Rey habían claudicado: Valladodid (1988-89), Tenerife (1989-90), Valencia (1990-91), Levante (2011-12), Alavés (2020-21), Osasuna (2021-22) y Tenerife (2023-24). Roto el maleficio en este particular ahora esperan ya por rival con el ánimo por las nubes y reconciliado con su afición después de dos derrotas seguidas en Riazor.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Un aficionado, durante el partido

Así lo vivió Riazor | La llama de la reconciliación
Lucía Dávila
Amigos de Noé Carrillo

En vídeo | La emoción del 'arca' de Noé: "Agora espero que invite a tomar algo, despois deste partido é o que merecemos todos"
Esther Durán
Gragera, durante el partido contra el Mallorca

Gragera: "Después de las dos derrotas, queríamos ganar para engancharnos con la afición"
Israel Zautúa
Jagoba Arrasate en el encuentro de Copa del Rey entre Deportivo y Mallorca

Arrasate regatea el gafe del ascenso del Dépor: “Ya sabéis lo que pasó la última vez, no quiero decir nada”
Bea Arrizado