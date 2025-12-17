Quagliata, durante el partido de Copa contra el Mallorca Quintana

El Deportivo superó los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ganando al Mallorca y en la siguiente ronda le espera, de nuevo, un Primera y otra vez en Riazor.

A la espera de los equipos que pasen las eliminatorias que se disputan este miércoles y el jueves, los blanquiazules se enfrentarán a un adversario de la categoría inmediatamente superior.

Será en enero de 2026, entre el martes 13 y el jueves 15 de enero, después de la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí en la que estarán Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. Una eliminatoria entre el encuentro a domicilio ante Las Palmas (previsto para el fin de semana del 10 y 11 de enero) y el partido también fuera de casa contra el Almería (en horario por determinar, en el fin de semana del 17 y el 18 de enero

Noé Carrillo: "Marqué el gol y se me hizo un poco el silencio, no escuchaba el estadio ni nada" Más información

Después de que se decidan las eliminatorias quedará por saber cuándo se realizará el sorteo de los octavos, pendiente de fecha. Una cita que seguramente volverán a seguir de forma masiva los hinchas deportivistas, felices con la posibilidad de seguir pasando rondas.

Antonio Hidalgo: "Es mi primera gran noche en Riazor, la afición ha sido un espectáculo" Más información

Y es que el Dépor no ganaba a un rival de categoría superior en Copa desde la temporada 1989-90, cuando el equipo blanquiazul militaba en Segunda y se deshizo de la Real Sociedad. Lo hizo en los penaltis ganando 1-3, después de haber empatado en el añadido y posteriormente en la prórroga. Desde entonces los herculinos siempre que se habían medido a un adversario de categoría superior en la Copa del Rey habían claudicado: Valladodid (1988-89), Tenerife (1989-90), Valencia (1990-91), Levante (2011-12), Alavés (2020-21), Osasuna (2021-22) y Tenerife (2023-24). Roto el maleficio en este particular ahora esperan ya por rival con el ánimo por las nubes y reconciliado con su afición después de dos derrotas seguidas en Riazor.