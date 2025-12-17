Un Primera, de nuevo, en los octavos en enero
El Dépor jugará Copa entre el día 13 y el 15 y entre los duelos a domicilio contra Las Palmas y Almería
El Deportivo superó los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ganando al Mallorca y en la siguiente ronda le espera, de nuevo, un Primera y otra vez en Riazor.
A la espera de los equipos que pasen las eliminatorias que se disputan este miércoles y el jueves, los blanquiazules se enfrentarán a un adversario de la categoría inmediatamente superior.
Será en enero de 2026, entre el martes 13 y el jueves 15 de enero, después de la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí en la que estarán Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. Una eliminatoria entre el encuentro a domicilio ante Las Palmas (previsto para el fin de semana del 10 y 11 de enero) y el partido también fuera de casa contra el Almería (en horario por determinar, en el fin de semana del 17 y el 18 de enero
Después de que se decidan las eliminatorias quedará por saber cuándo se realizará el sorteo de los octavos, pendiente de fecha. Una cita que seguramente volverán a seguir de forma masiva los hinchas deportivistas, felices con la posibilidad de seguir pasando rondas.
Y es que el Dépor no ganaba a un rival de categoría superior en Copa desde la temporada 1989-90, cuando el equipo blanquiazul militaba en Segunda y se deshizo de la Real Sociedad. Lo hizo en los penaltis ganando 1-3, después de haber empatado en el añadido y posteriormente en la prórroga. Desde entonces los herculinos siempre que se habían medido a un adversario de categoría superior en la Copa del Rey habían claudicado: Valladodid (1988-89), Tenerife (1989-90), Valencia (1990-91), Levante (2011-12), Alavés (2020-21), Osasuna (2021-22) y Tenerife (2023-24). Roto el maleficio en este particular ahora esperan ya por rival con el ánimo por las nubes y reconciliado con su afición después de dos derrotas seguidas en Riazor.