Subidón del Dépor antes del cierre de 2025 en Andorra

El once del Dépor ante el Mallorca Quintana

La Copa mola y mucho. El duelo de dieciseisavos de final contra el Mallorca parecía llegar en el peor momento para el Deportivo, después de las derrotas ligueras frente al Castellón y la Real Sociedad B, y, sin embargo, ha resultado ser un bálsamo para el equipo de Antonio Hidalgo, que con su clasificación para los octavos, superando a un rival de Primera División, refuerza su confianza de cara al último partido de 2025, el sábado en Andorra en la decimonovena jornada de Segunda División.

Los tropiezos frente a los orelluts y el filial txuri-urdin en Riazor, sobre todo por cómo se produjeron, generaron dudas en el conjunto herculino, justo después de protagonizar su mejor racha del curso. El cuadro blanquiazul llegaba de encadenar siete victorias entre las cinco de Liga y las dos del torneo del KO. Una serie triunfal que le permitió sacar un billete para la tercera ronda de la Copa y mandar en la categoría de plata durante tres jornadas seguidas. Sin embargo, el Castellón aplacó la euforia con el 1-3 en Riazor el pasado 7 de diciembre. 17 remates efectuó el cuadro castellonense, que fue muy superior, infligió a los coruñeses su primera derrota en casa y acabó con el liderato de los de Hidalgo.

El accidente se convirtió en bache una semana después, cuando la Real Sociedad B profundizó en la herida. El Sanse ganó 0-3 en el que fue el peor partido del Deportivo en su feudo en lo que va de temporada. Un encuentro en el que todos los tantos se generaron tras errores defensivos y malas decisiones de los jugadores blanquiazules.

Riazor despidió a sus futbolistas con una pitada, tras la nefasta imagen ofrecida. Además, se temía que la segunda derrota consecutiva costara a los herculinos abandonar la zona de ascenso directo. Sin embargo, los daños colaterales fueron menores de lo esperado. El líder, el Racing de Santander, no pasó del empate frente al Leganés (1-1). Tampoco Las Palmas en Ceuta (1-1). Además, el Almería cayó en su casa contra el Burgos (1-2). De esta forma, el Dépor se mantuvo segundo, a cuatro puntos de la cabeza, empatado con el cuadro almeriense y con un punto de ventaja sobre el Castellón y Las Palmas.

Mal menor, pero con un mal sabor de boca por el pobre juego exhibido en los dos últimos duelos ligueros y la inferioridad mostrada frente a orelluts y donostiarras.

Con ese panorama, la visita de un rival de Primera División en la Copa del Rey se antojaba difícil. De hecho, una derrota abultada podía generar mayor incertidumbre aún sobre el proyecto de Antonio Hidalgo. Pero al final, el duelo copero no solo no ha pasado factura a los blanquiazules, sino que ha reforzado su motivación de cara al compromiso del sábado en el Nou Estadi d’Encamp, donde la escuadra coruñesa tratará de despedir 2025 regresando a la senda de la victoria para consolidarse en la zona de ascenso directo y marcharse de vacaciones de Navidad con buen sabor.

La clasificación para los octavos de final supone un subidón de adrenalina y confianza, un paso adelante tras las dos derrotas. Pero aunque el equipo coruñés no hubiera eliminado al Mallorca, con el juego que exhibió frente a los bermellones en Riazor, sobre todo durante la segunda parte, habría salido reforzado igual de cara al último choque del año.

La primera mitad se le puso más cuesta arriba a los herculinos, a los que se les notó el miedo en el cuerpo por los dos golpes recibidos ante el Castellón y la Real B. El equipo tuvo más problemas para mover la pelota y el Mallorca llegaba con facilidad al arco de Eric Puerto. Pero tras el descanso, el bloque deportivista dio un paso adelante, tuteó a los baleares y con el arreón de los 20 últimos minutos terminó de llevarse un triunfo que supone la mejor noticia antes de retomar la competición liguera.

Retorno al once

José Gragera regresó al equipo, tras no participar en los dos últimos partidos de Liga. El mediocampista asturiano formó en el doble pivote junto a Villares y completó los 90 minutos, como ya había hecho en la eliminatoria anterior, frente al Sabadell. El futbolista de 25 años reconoció que necesitaban un chispazo como el de anoche en Riazor para recuperar la comunión con la hinchada blanquiazul, después de la pitada por el 0-3 con la Real B.

“Muy contentos. Al final queríamos la victoria, pasar de ronda, sabíamos que era muy importante, después de las dos derrotas que llevábamos en casa, para engancharnos con la afición. Era un partido difícil ante un rival de Primera. Muy feliz por cómo se ha dado y por estar en la siguiente ronda”, indicó el mediocentro en la zona mixta de Riazor, tras el duelo copero.

El bloque coruñés no solo venció, sino que, además, mantuvo su portería imbatida, después de encajar seis goles en los dos duelos anteriores.

“Era importante volver a coger esa solidez tan característica que teníamos. Muy feliz con el partido que hemos hecho, era muy importante la victoria y era un equipo de Primera División y se nota mucho”, indicó el mediocampista.

Gragera valoró el paso adelante que dio el Deportivo en la segunda mitad, después del sufrimiento de la primera parte, cuando el Mallorca se mostró superior, pero el conjunto de Antonio Hidalgo logró aguantar el arreón.

“El descanso está para refrescar un poco las ideas que teníamos, descansar, coger aire. Sabíamos lo que teníamos que hacer, trabajar duro y ser un bloque junto porque el Mallorca es un equipo con jugadores de mucha calidad, que nos iba a someter muchísimo, y, a partir de ahí, apretar los dientes y aprovechar la nuestra”, analizó el asturiano.

La eliminación del Mallorca prepara al Dépor de cara a la siguiente ronda copera, los octavos de final, una eliminatoria que aún queda lejos, a mediados de enero. De ahí que Gragera no se moje a la hora de pronunciarse sobre sus preferencias en el sorteo, ya que antes llega la cita del sábado, en la que el triunfo es el único signo válido para el medio.

“La mentalidad del grupo ahora mismo es Andorra y no salirnos de ahí, acabar bien el año, tener un buen partido, traernos a casa la victoria, volver a encontrarnos con los tres puntos en Liga, que es súper importante, y luego descansar, recargar pilas y cuando sea el sorteo, veremos qué pasa”.

Gragera no es titular en Liga desde la decimotercera jornada, cuando también formó junto a Villares de inicio en el choque liguero contra la Cultural Leonesa. La competición copera le ha permitido recuperar el protagonismo perdido en el torneo de la regularidad.

“Sabemos que la Copa tiene enganchado a todo el mundo, los que no estábamos participando tanto en Liga teníamos la oportunidad de jugar, de estar ahí y engancharnos”, señaló el mediocampista, que lució un vendaje en su muslo izquierdo por “pura precaución”, según indicó ante la prensa.