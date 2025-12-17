Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Samu debuta este jueves con España sub-19 en Japón

El canterano blanquiazul tendrá a las ocho de la mañana (hora española) su estreno ante Australia 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
17/12/2025 20:01
Samu, con el resto de la expedición de la sub-19 en Japón
Samu, con el resto de la expedición de la sub-19 en Japón
RFEF
Primera opción para debutar con España sub-19 para el deportivista Samu Fernández. El combinado dirigido por Paco Gallardo debuta este jueves a las ocho de la mañana (hora española) ante Australia, en la SBS International Cup en Japón. 

La expedición española, que se desplazó este lunes a Japón desde Madrid, completó dos sesiones de entrenamiento en Shizuoka. El combinado transoceánico será una buena piedra de toque para los 21 internacionales. 

Damián Canedo, en un partido con el Deportivo el pasado verano

Fernando Soriano: "Le hemos ofrecido la renovación a Damián Canedo, el Dépor no deja tirado a nadie"

Más información

El siguiente compromiso será el sábado 20 de diciembre ante el anfitrión, Japón, con el mismo campo como sede, a las 5.30 horas de la madrugada (hora peninsular). España sub-19 cerrará su actuación en este torneo el domingo 21 de diciembre en el mismo horario pero para este duelo ante la Selección Shizuoka con el Estadio de Kusanagui como emplazamiento. 

Esta primera llamada internacional supone culminar un gran año para Samu.  El central es uno de los pilares del Fabril y además se ha hecho un hueco en el primer equipo, con el que debutó en la Copa ronda ante el Sabadell. Un futbolista que en varias ocasiones ha piropeado el técnico Antonio Hidalgo.

Samu fue uno de los canteranos que participó en la pretemporada con el primer equipo, sumando una importante carga de minutos, muy por encima de los habituales. Ha ido convocado a varios partidos ligueros, pero de momento no ha conseguido debutar con el primer equipo. Ahora disfruta del premio de estar con España sub-19 y espera poder redondear su año estrenándose con las categorías inferiores del combinado nacional.

