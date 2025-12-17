Mi cuenta

Dépor

Noé, el niño que entendía el fútbol

Comenzó en el fútbol sala en el San Francisco de Teo con Mella. Pasó por el Praíña y el Santiago. Sus extécnicos lo definen como “trabajador y humilde”

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
17/12/2025 18:05
Noé, con mallas negras, con el Praíña en 2012, con compañeros nacidos en 2003-04 y él era de 2006 | cedida
Noé, con mallas negras, con el Praíña en 2012, con compañeros nacidos en 2003-04 y él era de 2006 | cedida
Cedida
“Eu dicía ‘a este rapaz quero velo xogar’, foi coma un namoramento futbolístico. Non era un rapaz que fixese marabillas co balón pero entendía o xogo con tan só seis anos. Por eso falei co pai (Lito Carrillo) para subilo”, lembra Álex Edreira, uno de los entrenadores en su etapa en el Praíña Sporting Club de Noé Carrillo Collazo, el héroe de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, tras marcar el gol que dio el pase ante el Mallorca (1-0). 

Noé Carrillo, antes de entrar al césped en el Deportivo-Mallorca de Copa

Noé Carrillo, el "diferente" de Abegondo al que las lesiones no han podido marchitar

Más información

No ha cumplido los 19 años pero el de Teo nunca olvidará el pasado martes. Tampoco aquellos que le vieron dar sus primeras patadas a un balón. Empezó en el fútbol sala, en el Club San Francisco Teo. “Comezou no fútbol sala e coincidiu con Mella. Estivo tres anos e era un neno moi tímido, que lle gustaba moito o fútbol. Era xeitoso, bo xogador”, recuerda Manuel Buján, su técnico entonces. “Conectei o partido cando vin que entraba. Fíxome moita ilusión que marcara. Penso que foi o primeiro gol do Dépor que celebrei, son bastante celtista”, reconoce.

Bil Nsongo, en su primer remate en el Deportivo-Mallorca

Bil prende el fuego y Noé cocina a los 'dimonis'

Más información

Su primer entrenador en el Praíña fue Fernando Carcacía. Lo entrenó en biberones: “Era un rapaz que xa se comportaba, dentro e fora do campo coma un adulto. Ademáis de boas cualidades para o fútbol era intelixente e disciplinado no campo”. Apuntaba maneras a pesar de su fecha de nacimiento. Cumple el 28 de diciembre y desde muy pequeño, debido a su nivel, jugaba por encima de su categoría, haciéndole incluso sombra a niños mucho más mayores.

Noé, primero agachado a la izquierda, con Álex Edreira en su etapa prebenjamín, con el equipo alevín
Noé, primero agachado a la izquierda, con Álex Edreira en su etapa prebenjamín, con el equipo alevín
cedida

“Eu era o coordinador do futbol base no Praíña.. Noé chegou no 2012, tiña sobre seis anos, era prebenxamín. Eu adestraba no alevín, que eran catro anos máis pero víalle cousas distintas”, aclara Edreira. “Esa capacidade que ten para xirarse co balón, conducir, romper liñas, o que fixo no partido do Dépor xa a tiña en benxamíns”, puntualiza. Para él cuenta con muchas cualidades. “É moi completo a nivel ofensivo, ten chegada e é forte. Fixo máis difícil, que é chegar, agora tócalle manterse”, apunta.

Noé, cuarto de izquierda a derecha, en 2014 con el Praíña
Noé, segundo por la izquierda a derecha, en 2014 con el Praíña
Cedida

Edreira habló también del factor humano. “Antes de que pasase todo isto eu xa o poñía como exemplo, porque máis alá das súas capacidades a clave nel é a súa educación, a súa humildade e o entorno. Os pais ían velo xogar e non se sabía que estaban no campo. Iso é o forte de Noé, a súa familia e a humildade”, indicó. “Estivo no Praíña ata os oito anos é fixo medrar os equipos e ós compañeiros cos que xogou”, reconoce el presidente del Praíña, Marcos Pernas Coutinho. 

“Destacaba porque era moi box tranquilo, tomaba boas decisións no xogo, golpeaba ben a portería…, era distinto”, añade. Tras el Praíña fichó por el Santiago, que posteriormente absorbió al Conxo y se convertiu en Conxo-Santiago. “Os dous primeiros anos adestrábamos na colexiata de Sar. Hai un campo alí de area”, comenta Aarón Del Río Ruiz-Giménez, su entrenador durante su etapa de fútbol 8 en esa entidad. 

Noe, de negro a la derecha, en el campo de arena de la colegiata de Sar
Noe, segundo a la derecha, en el campo de arena de la colegiata de Sar
Cedida

Formaba parte de la generación de 2006, la de Mario Hermo, también del Fabril, Jacobo Folgar (Viveiro), Roi Torres, que estuvo en las categorías inferiores del Real Madrid y ahora en el Intercity. “Era un rapaz espectacular, traballador e bo compañeiro. Esforzábase no campo e sempre moi centrado. Era como unha esponxa, quería absorber toda a información”, comenta Aarón, su preparador durante cinco años. “En alevíns de segundo ano deu ese paso para destacar. “En alevíns de segundo ano deu ese paso para destacar. Tal era o seu nivel que o Celta e o Dépor estaban interesados”.

Con el Santiago, en la Galo Cup, de rodillas en el centro
Con el Santiago, en la Galo Cup, de rodillas en el centro
Cedidas

Aún así siempre mantuvo su humildad. “O seu pai Lito ten unha calidade humana impresionante e iso axudou a que tivera os pés na terra. Ficha no Dépor sendo infantil, falan del, hai representantes, pero él sempre humildade, traballo e paixón. Fichó por el Dépor en el segundo año de infantiles y desde el pasado martes ya forma parte de su historia.

