Noé Carrillo, el "diferente" de Abegondo al que las lesiones no han podido marchitar

Noé Carrillo, antes de entrar al césped en el Deportivo-Mallorca de Copa QUINTANA

En junio de 2024, poco después de que el Deportivo Juvenil se proclamase de nuevo campeón de División de Honor, el club coruñés anunciaba la renovación de uno de los puntales de ese equipo. Noé Carrillo, que todavía no había cumplido la mayoría de edad, firmaba 2027 como uno de los grandes proyectos de la factoría Abegondo. Año y medio después, el centrocampista de Teo hizo su sueño realidad al debutar con el primer equipo marcando el gol de la victoria en Copa del Rey para dar el paso a octavos de final. Pero este final de trayecto no ha sido precisamente un camino de rosas y el canterano ha tenido que demostrar que, además de talento, tiene una gran voluntad para sobreponerse a los contratiempos que el fútbol le pone en el camino.

Porque cuando Noé Carrillo desató la locura en Riazor el pasado martes, no habían pasado más de diez días desde su regreso a los terrenos de juego. En total, prácticamente dos meses estuvo en el dique seco por una lesión de tobillo que lo apartó del Fabril cuando había empezado como un tiro. Seis jornadas de Liga, las seis como titular para un 18 de 18 del filial al que colaboró, además de con su juego, con un tanto en el triunfo frente al Astorga.

Bil prende el fuego y Noé cocina a los 'dimonis' Más información

Este rendimiento ya tendría mérito de por sí tratándose de un jugador senior de primer año al que no hay que ver mucho para saber que la Segunda RFEF se le quedaba pequeña. Pero se multiplica al conocer que el centrocampista había jugado su último partido oficial en noviembre de 2024. Porque Manuel Pablo no fue el primero que vio el potencial de Noé. En la 2023-24, Óscar Gilsanz tuvo pocas dudas con uno de los líderes de ese equipo campeón juvenil y le entregó las llaves de su Fabril después de tres jornadas en las que había empezado participando desde el banquillo. No volvió a salir del once hasta que una inoportuna lesión en el bíceps femoral lo dejó KO. El gran problema o fue una simple rotura fibrilar, fue un problema que ya apuntaba a dar problemas desde un principio y que en primera instancia tardó en mitigarse con tratamiento conservador. Tres meses después, cuando encaraba la recta final de la recuperación, volvió a romperse. La recaída fue el aviso definitivo para mandarlo al quirófano el 31 de enero y poner fin de forma prematura a su temporada.

Noé Carrillo, un distinto

De esta forma, la primera mitad de 2025 para Noé Carrillo fue un camino de regreso desde los infiernos de la enfermería. Un calvario que pone a prueba a muchos jugadores a las puertas del profesionalismo y que no todos están preparados, ni física ni mentalmente, para superar. No es su caso. Porque a pesar de haber estado de baja nueve de los últimos trece meses, el canterano demostró ante el Mallorca que las lesiones no serán el factor que lo aparten del fútbol de alto nivel.

Lo vio Gilsanz, lo vio Manuel Pablo… y para Antonio Hidalgo no ha pasado inadvertido tampoco el nivel de Noé. El Deportivo no quiso firmar a un centrocampista más en verano y los argumentos eran Rubén López y Charlie Patiño. Eso de puertas para fuera. De puertas para dentro y quizá con la boca algo más pequeña, los que están en el día a día de la parcela deportiva ponían prácticamente al mismo nivel al héroe de la Copa. La confianza en el proyecto de cantera es pleno en el organigrama deportivista y hay esperanzas con muchos de los chicos que están ahora llamando a la puerta. Pero en el caso de Noé hay algo más, es “el diferente”, como apuntan algunos desde las entrañas del vivero deportivista.

En vídeo | La emoción del 'arca' de Noé: "Agora espero que invite a tomar algo, despois deste partido é o que merecemos todos" Más información

De hecho, llamaba la atención que el técnico lo reclutase para la dinámica del primer equipo antes de su última lesión y cuando ya habían regresado de sus contratiempos de inicio de campaña tanto Gragera como José Ángel. No era un brindis al sol. Nada más volver a la competición con 20 minutos ante el Marino de Luanco, el preparador deportivista volvió a llamarlo a filas. Primero como plan de emergencia ante la Real B por la ausencia de Diego Villares por sanción. Su debut era inevitable y ahora mismo solo queda esperar que el físico lo respeto en los próximos meses, porque seguro que su partido ante el Mallorca no será el último.