Dépor

Las tres claves de Álex Suárez del Dépor-Mallorca

Así vio el técnico la victoria blanquiazul en la Copa del Rey 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
17/12/2025 08:30
Mulattieri remata de cabeza durante el partido contra el Mallorca
Mulattieri remata de cabeza durante el partido contra el Mallorca
Quintana
Estas son las tres claves de Álex Suárez del triunfo del Dépor ante el Mallorca en los dieciseisavos de la Copa del Rey (1-0). 

Partido táctico

La primera parte estuvo marcada por el escaso ritmo. El Mallorca, con un equipo plagado de suplentes, fue muy previsible y apenas inquietó a Eric Puerto. El Dépor estuvo cómodo defensivamente, aunque tuvo poca producción ofensiva durante los primeros cuarenta y cinco minutos.

Noé Carrillo celebra su gol ante el Mallorca

El Uno x Uno del Dépor ante el Mallorca: Quagliata cierra el paso, Noé da el pase

La línea defensiva, a más 

Buen partido en términos generales de la línea defensiva, muy similar a la empleada en la liga. La zaga blanquiazul estuvo bien en las disputas, atenta a los rechaces y fue ganadora en los centros laterales. Se consiguió de nuevo una portería a cero y se recuperó la solidez atrás.

El impacto de los cambios

Los jugadores que entraron desde el banquillo marcaron diferencias en cuanto a movilidad, ambición ofensiva y verticalidad. Fantásticos minutos de Bil y Noé. El Dépor puede seguir mirando a la cantera con la certeza de que van a competir a un gran nivel.

