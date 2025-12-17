Las tres claves de Álex Suárez del Dépor-Mallorca

Mulattieri remata de cabeza durante el partido contra el Mallorca Quintana

Estas son las tres claves de Álex Suárez del triunfo del Dépor ante el Mallorca en los dieciseisavos de la Copa del Rey (1-0).

Partido táctico

La primera parte estuvo marcada por el escaso ritmo. El Mallorca, con un equipo plagado de suplentes, fue muy previsible y apenas inquietó a Eric Puerto. El Dépor estuvo cómodo defensivamente, aunque tuvo poca producción ofensiva durante los primeros cuarenta y cinco minutos.

La línea defensiva, a más

Buen partido en términos generales de la línea defensiva, muy similar a la empleada en la liga. La zaga blanquiazul estuvo bien en las disputas, atenta a los rechaces y fue ganadora en los centros laterales. Se consiguió de nuevo una portería a cero y se recuperó la solidez atrás.

El impacto de los cambios

Los jugadores que entraron desde el banquillo marcaron diferencias en cuanto a movilidad, ambición ofensiva y verticalidad. Fantásticos minutos de Bil y Noé. El Dépor puede seguir mirando a la cantera con la certeza de que van a competir a un gran nivel.