Las tres claves de Álex Suárez del Dépor-Mallorca
Así vio el técnico la victoria blanquiazul en la Copa del Rey
Estas son las tres claves de Álex Suárez del triunfo del Dépor ante el Mallorca en los dieciseisavos de la Copa del Rey (1-0).
Partido táctico
La primera parte estuvo marcada por el escaso ritmo. El Mallorca, con un equipo plagado de suplentes, fue muy previsible y apenas inquietó a Eric Puerto. El Dépor estuvo cómodo defensivamente, aunque tuvo poca producción ofensiva durante los primeros cuarenta y cinco minutos.
La línea defensiva, a más
Buen partido en términos generales de la línea defensiva, muy similar a la empleada en la liga. La zaga blanquiazul estuvo bien en las disputas, atenta a los rechaces y fue ganadora en los centros laterales. Se consiguió de nuevo una portería a cero y se recuperó la solidez atrás.
El impacto de los cambios
Los jugadores que entraron desde el banquillo marcaron diferencias en cuanto a movilidad, ambición ofensiva y verticalidad. Fantásticos minutos de Bil y Noé. El Dépor puede seguir mirando a la cantera con la certeza de que van a competir a un gran nivel.