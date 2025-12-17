Mi cuenta

Dépor

EN VÍDEO | El Deportivo se la devuelve al Mallorca, también en redes sociales

El club coruñés compartió un vídeo del último gol frente al conjunto balear, tal y como hicieron ellos en la previa del partido

Esther Durán
17/12/2025 13:02
Nsongo Bil y Noé Carrillo, celebrando el gol
Nsongo Bil y Noé Carrillo, celebrando el gol
Carlota Blanco
Por si no fueran suficientes los antecedentes que rodeaban el partido entre el Dépor y el Mallorca, un choque con ‘cuentas pendientes’ para los dieciseisavos de la Copa del Rey, el Deportivo se encargó de poner el broche final a una eliminatoria que llegaba cargada de simbolismo. Si el Mallorca decidió tirar de memoria en la previa para caldear el ambiente, el conjunto blanquiazul optó por responder donde más duele: en el marcador. Y a continuación, en las redes sociales.

Cartel del Mallorca en redes sociales para el duelo con el Deportivo en Riazor

Palo y zanahoria del Mallorca en redes sociales antes de su visita a Riazor

Días antes del encuentro, el club balear avivó el recuerdo del playoff de 2019 con varias publicaciones que no pasaron inadvertidas entre la afición deportivista. En primer lugar, un vídeo acompañado del texto “Nuestro último gol contra el Deportivo”, rescatando el tanto de Abdón Prats que supuso el 3-0 en Son Moix y el ascenso de los bermellones a Primera División. La segunda, un cartel del encuentro en el que se podía ver precisamente a Abdón, rodeado de multitud de fuego para hacer referencia a la noche de San Juan en la que se produjo el episodio, que, hasta ayer, todavía dolía demasiado en A Coruña.

Pero el fútbol ofreció su particular revancha para el cuadro herculino. Tras eliminar al Mallorca de la Copa, el Deportivo no dejó escapar la oportunidad de devolver el mensaje utilizando exactamnete el mismo sistema. “Nuestro último gol contra el Mallorca”, se puede leer en la publicación, acompañada de un emoticono de fuego y el vídeo del tanto de Noé Carrillo que selló el pase del Dépor a la siguiente ronda. Una respuesta directa, cargada de ironía o de retranca gallega, que rápidamente fue celebrada por los seguidores en las redes: “Mi p*** equipo”. Capítulo cerrado.

