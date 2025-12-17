Bil prende el fuego y Noé cocina a los 'dimonis'

Bil Nsongo, en su primer remate en el Deportivo-Mallorca Quintana

Un pase a octavos de final de Copa del Rey eliminando a un Primera División e impulsado por el fragor de Abegondo. Bil Nsongo prendió en fuego y Noé Carrillo cocinó a los ‘dimonis’. Era el minuto 85 de un martes que no apuntaba a punto de inflexión en la errática imagen del equipo. Pero dos chicos de 21 y 18 años que se estrenaban con el primer equipo en Riazor hicieron estallar a una hincada reconciliada de nuevo con su equipo.

Había mejorado notablemente el Deportivo tras una primera parte pobre, en la que solo el poco veneno del Mallorca había ejercido como absolución. El equipo, sumido en un manojo de nervios, seguía enfangado en las dudas que le instalaron el Castellón y la Real Sociedad B. Pero el intermedio sirvió de revitalizante para el equipo y la entrada de los dos fabrilistas, los únicos que participaron en la tercera ronda de una Copa en la que están sumando oportunidades, fue el estimulante definitivo para arribar a octavos de final.

“Los chicos tanto del Fabril como de la cantera están trabajando muy bien, también gracias a que el club está apostando fuerte por nosotros. La ciudad deportiva nueva que tenemos, los trabajadores de Abegondo... Y si se lucha y tienes suerte, puedes llegar a estar en el primer equipo”, explicaba al término del partido Noé. Lo hacía todavía sin creerse demasiado que había sido el héroe en una noche mágica que no solo daba al equipo de su vida el acceso a la cuarta ronda de Copa del Rey, sino que en parte establecía una mínima venganza por aquella remontada en la noche de San Juan del 2019 para birlarle al Dépor un ascenso que nunca volverá.

Noé solo tuvo que empujarla a escasos centímetros de la línea de gol. Pero estuvo ahí para empujarla. Quizá en eso radicó su mérito, pues al centrocampista de Teo no le pesó, ni mucho menos, el escenario. No llevaba siquiera cinco minutos en el campo y ya le había dado tiempo a exhibir, como interior derecho, su capacidad para ubicarse y su “arrancada diferencial” en último tercio.

El duelo frente a los Samú Costa, Sergi Darder y compañía no le estaba pasando por encima. Como tampoco le sucedió a un Bil Nsongo que ya llevaba más de un cuarto de hora en el césped como sustituto de Samuele Mulattieri. Debió bregar mucho contra la zaga rival el italiano, siempre fino en los contactos, pero de nuevo errático de cara a puerta en la única situación de gol que tuvo, a centro de su compatriota Quagliata. Y esa erosión ya asumida por ‘Mula’ fue de la que se aprovechó Bil para ejercer de bombona de oxígeno en la punta blanquiazul.

Competitivo

Ya con Martin Valjent formando eje de la zaga junto a Marash Kumbulla, el camerunés comenzó a chocar no solo sin miedo, sino con tino ante los poderosos defensores del Mallorca. Movimientos al apoyo para dejarla de cara, caídas a banda para desahogar... Nsongo sacó el manual de recursos de un delantero centro y lo exhibió delante de todo Riazor y de unos compañeros del primer equipo que todavía no han encontrado la forma de dominar el abanico trucos del ‘9’ al completo. Lo que a uno le falta, al otro le sobra. Y viceversa.

Su entrada terminó de encender a un Riazor animoso en cuanto el equipo le ofreció algo a partir del descanso. Nsongo demostró que las sensaciones que ya ofreció contra el Sabadell en la segunda ronda de Copa, en su debut oficial con la primera plantilla, no eran una casualidad.

Se fue sin marcar, pero a punto estuvo de hacerlo en un contragolpe tejido entre la precisión de Stoichkov, las piernas del africano y el temple de Soriano, determinante para terminar de darle al Dépor la claridad definitiva. A pase del ‘Joker’, Nsongo se plantó escorado ante Bergstrom. Sin controlar, quiso definir negándole al meta cualquier posibilidad de intervención. Pero su potente chut se fue arriba.

En vídeo | La emoción del 'arca' de Noé: "Agora espero que invite a tomar algo, despois deste partido é o que merecemos todos" Más información

Perdió la oportunidad el punta de Camerún, pero unos minutos después encontró el cuajo para ubicarse en el área, alejarse de la jugada y ofrecerse como receptor de un centro de Luismi Cruz. No solo le ganó el salto a Maffeo, sino que fue capaz de suspenderse unas décimas en el aire para descolgar un balón nada fácil de rematar y, con una flexión de cuello, decirle a Bergstrom que esta vez sí. Ya había dimitido el portero de llegar al testarazo, pero la pelota rebotó en el palo. Se le volvía a esfumar el premio a Bil, que sin embargo se hizo acreedor de aparecer en la histórica foto gracias a la aparición de su compañero Noé, presto para rematar el balón y al Mallorca.

“Es una jugada por banda. Pone un centro Luismi. Bil es muy fuerte y va bien arriba, así que seguí la jugada para ver qué pasaba. Al principio, pensaba que podía ser gol de Bil, pero tuve la suerte de que me cayó a mí y marqué a portería vacía. Se me hizo un poco el silencio, no escuchaba el estadio ni nada, y me acerqué a la grada, me acordé de mis padres, de mis abuelos y, sobre todo, de mi madre, que no pudo venir al estadio", explicó el teense al término de un encuentro en el que fue protagonista de un cuento que ya vivió Kevin Sánchez ante el Tenerife en la 2023-24.

Aquel día, el gol del canterano no tuvo final feliz con un pase. Esta vez, a orillas de la Navidad, 'Papa Noé' regaló al Deportivo un pase de Copa que disfrutará en enero.