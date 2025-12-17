Así le fue a los cedidos del Dépor: Petxarroman encadena su cuarta jornada sin jugar

Petxarroman (arriba sin camiseta) celebra la victoria del Andorra en Valladolid, donde estuvo en el banquillo, pero no jugó FC Andorra

Jairo Noriega y Adrián Guerrero son dos de los jugadores cedidos por el Deportivo que mejor están aprovechando la oportunidad de buscarse minutos en otro destino. El mediapunta coruñés sumó una nueva titularidad en la victoria del Racing de Ferrol, mientras que el extremo ferrolano se ha asentado en el once del Ourense CF. Además, inició la acción del segundo gol de su equipo. Otros jugadores como Petxarroman, sin embargo, pierden peso. El lateral derecho prácticamente no juega en el Andorra, próximo rival liguero del Dépor. De hecho, sumó su cuarta jornada consecutiva sin participar.

Luis Chacón (Cultural Leonesa): El mediapunta eumés es un jugador clave en el engranaje del equipo leonés. Ha sido titular en los 17 encuentros de Segunda que ha disputado (solo se perdió el duelo contra el Dépor por la cláusula del miedo). El pasado viernes, Ziganda le mantuvo en el césped durante los 90 minutos del enfrentamiento con el Huesca, ante el que la Cultu sufrió una derrota (0-2), que deja a los leoneses con tres puntos de ventaja sobre el descenso.

Bouldini (Granada): El delantero marroquí sigue cogiendo ritmo de competición tras reaparecer el 29 de noviembre de la lesión que le mantuvo de baja durante un mes y medio. Tras jugar cuatro minutos contra la Cultural y siete frente al Ceuta, Pacheta le concedió 25 el pasado sábado en la visita a Gijón, donde los granadinos cayeron 2-1.

Petxarroman (Andorra): El lateral derecho encadenó su cuarta jornada consecutiva sin saltar al césped, a pesar de que Carles Manso le convocó para la visita al José Zorrilla y estuvo en el banquillo, pero no llegó a formar parte del triunfo de su equipo contra el Valladolid (0-1).

Jairo Noriega (Racing de Ferrol): El mediapunta coruñés es un fijo en la alineación de Pablo López y el pasado domingo protagonizó su decimoquinto partido como titular con el cuadro ferrolano. Jugó 68 minutos en la victoria de los racinguistas en A Malata frente al Unionistas (2-1).

Martín Ochoa (Arenteiro): El delantero riojano tuvo una aparición prácticamente testimonial en la victoria del equipo de O Carballiño en el campo de la Ponferradina (1-3). Entró al campo en el minuto 90+5, con el duelo ya decidido y apenas estuvo unos segundos sobre el césped.

Adrián Guerrero (Ourense CF): El extremo ferrolano se ha asentado en el once de Daniel Llácer y encadenó su quinta titularidad en la Primera RFEF en el 2-2 de los ourensanos contra el Barakaldo en O Couto. Jugó 81 minutos e inició la acción del segundo gol local al servir el centro, desde el costado derecho del área, que Jerin prolongó al segundo palo para que Álvaro Yuste superara al portero Ispiuza.

Kevin Sánchez (Cartagena): El atacante burgalés disputó la última media hora del enfrentamiento del conjunto cartagenero en Tarragona frente al Nàstic (2-0), que se saldó con la segunda derrota consecutiva de los albinegros, que abandonan los puestos de playoff, en favor precisamente del cuadro tarraconense.

Diego Gómez (Cartagena): Después de ser sustituido en el descanso de la derrota frente al Murcia (0-1), el de Amoeiro se quedó sin jugar un solo minuto en Tarragona, donde la escuadra que dirige el ourensano Javi Rey sufrió su segundo tropiezo consecutivo, que le hace caer al octavo puesto del Grupo 2 de la Primera RFEF.