Asalto al piso de arriba 37 años después

En el mundo del fútbol hay muchos equipos conocidos como ‘matagigantes’. No es precisamente la especialidad del Deportivo que, pese a pasar prácticamente la mitad de su existencia en Primera División, ha vivido muchos años en las categorías de plata y bronce.

La victoria del martes sobre el Mallorca supone el primer triunfo blanquiazul en la Copa del Rey ante un equipo de categoría superior desde 1989. En aquella histórica campaña que terminó en semifinales, los blanquiazules eliminaron en octavos de final a la Real Sociedad. Desde aquella histórica tanda de penaltis en el desaparecido campo de Atocha, el Deportivo se ha cruzado en siete ocasiones con equipos de Primera cuando estaba en Segunda o de Segunda cuando militaba en Primera RFEF. Todos con el mismo resultado: eliminación coruñesa.

Valladolid (1988-89)

Después de dejar en la cuneta a la Real Sociedad (0-0 en Riazor, 1-1 y 1-3 por penaltis en Atocha), el Deportivo da buena cuenta del recién descendido Mallorca en cuartos de final (4-1 en Riazor y 1-0 en el Luis Sitjar).

Las semifinales de aquella histórica participación copera blanquiazul enfrentan a los coruñeses con el Valladolid. Un emparejamiento tristemente recordado por el arbitraje del encuentro de vuelta, que cercena las opciones deportivistas de jugar por primera vez la final de la Copa del Rey.

Un gol de Raudnei da el triunfo al Dépor en el choque de ida. El ilegal tanto del después deportivista Albis –claras faltas sobre Fontana y Jorge, además de fuera de juego del autor del gol– fuerza la prórroga, en la que un tanto del lucense Peña apea a un Dépor que merece mejor suerte ante un equipo vallisoletano que acaba con todos sus efectivos pese a las duras entradas de Patri sobre Ramón, Minguela sobre Fran y Fernando Hierro sobre el propio ‘10’ blanquiazul.

Tenerife (1989-90)

La temporada siguiente, el sorteo de la primera ronda empareja a los blanquiazules con un Primera, el Tenerife. El Deportivo llega a mandar por 2-0 y por 3-1, pero los postreros goles del marroquí Moulay El Gharef (m.82) y del panameño Rommel Fernández (m.90) dejan el marcador definitivo en 3-3. La vuelta, en el Heliodoro Rodríguez López, la encarrila para los isleños el ‘panzer’ centrocamericano, con un doblete en los minutos 17 y 21 a los que, sorprendentemente, les siguen las expulsiones de Quique Medina y el brasileño Guina. Pese a jugar con dos hombres más desde el minuto 22, el Deportivo es incapaz de hacer daño al equipo tinerfeño. Incluso Felipe Miñambres, al cuarto de hora de la segunda mitad, aumenta la cuenta local con el 3-0 definitivo.

Valencia (1990-91)

La temporada que acaba con el ansiado regreso a la máxima categoría depara cuatro eliminatorias para el Dépor. En la primera, derrota al Estepona, en la segunda al Atlético Baleares (ambos de categoría inferior) y en la tercera al Málaga, también de Segunda.

En la cuarta, los octavos de final, el bombo trae a Riazor al Valencia. Los nervios hacen mella en los deportivistas, que se ven 0-2 en el marcador tras 4 minutos, con goles del brasileño Toni y del internacional y exbarcelonista Roberto. El Dépor se rehace en la segunda mitad y llega a empatar por medio de Villa (m.62) y Antonio Doncel (m.71), pero el uruguayo Miguel Ángel Bossio (m.80) le devuelve a la cruda realidad de medirse a un equipo de Primera División que en el choque de vuelta no deja lugar a la duda con un concluyente 4-0.

Levante (2011-12)

Dos decenios, el mismo tiempo que pasó consecutivamente en Primera, tardó el Deportivo en cruzarse con un equipo de una categoría superior. Tras dejar en la cuneta a Girona (5-1) y Alcoyano (2-1) en sendas eliminatorias a partido único en Riazor ante adversarios de su misma categoría, en los dieciseisavos de final tiene que medirse a un Primera, el Levante. Esta eliminatoria, ya a doble partido, se resuelve en la prórroga del encuentro de vuelta, en terreno ‘granota’.

El choque de ida lo gana el Deportivo por 3-1, en la gran noche de Saúl Fernández como blanquiazul. El asturiano firma un doblete que completa el tanto inicial de Pablo Álvarez. El marroquí Nabil El Zhar adelanta pronto a los valencianos en el choque de vuelta, pero Pablo Álvarez equilibra la balanza desde el punto de penalti. Ballesteros pone en ventaja al Levante antes del descanso, poco después de que el Dépor se quede con diez por la segunda amarilla a Saúl, de héroe a villano. Rubén Suárez (m.79) fuerza el tiempo extra, en el que el marfileño Arouna Koné anota el 4-1 final.

Alavés (2020-21)

En los cursos 2013-14, 2018-19 y 2019-20, el Deportivo no se cruza con ningún Primera. Sí lo hace en la campaña 2020-21, cuando es equipo de Segunda B. Tras eliminar al Ejido (1-0), la diosa fortuna trae a Riazor al Alavés. El Dépor de Lucho García, Valín, Manu Mosquera, Beauvue y Lara da la cara ante un conjunto que evoluciona dos categorías por encima y solo es capaz de vencer gracias a un gol de Luis Rioja en el minuto 74.

Osasuna (2021-22)

El último Primera que antes del Mallorca había pisado Riazor en encuentro oficial es el Osasuna, justo cuatro años antes del duelo ante los baleares. Un golazo de Carlos Doncel (m.22) abre la esperanzas de la sorpresa para un equipo que juega dos categorías por debajo, en Primera RFEF. Un tanto de Kike García en el añadido de la primera mitad y otro del croata Ante Budimir –poca broma la entidad de los dos goleadores navarros– dan la vuelta a la tortilla para establecer la lógica en el marcador del recinto herculino.

Tenerife (2023-24)

El Tenerife fue el último equipo de categoría superior en cruzarse con el Dépor en la Copa del Rey. Los blanquiazules siguen en Primera RFEF y el conjunto canario juega en Segunda División. Mella hace soñar a la parroquia coruñesa con su gol en el minuto 10, al que Nacho responde en el 15 de la segunda mitad. Los blanquiazules fuerzan la prórroga, en la que Álvaro Romero (m.101) pone en ventaja al Tenerife y Kevin Sánchez (m.106) reestablece la igualada. Ya en tiempo añadido, Sergio González (m.120+2) marca el gol que supone la séptima eliminación consecutiva del Deportivo ante un ‘vecino de arriba’, racha a la que puso fin el martes gracias al tanto de Noé al Mallorca.