Palo y zanahoria del Mallorca en redes sociales antes de su visita a Riazor

Las tres últimas publicaciones del club balear recuerdan el tanto de Abdon, ponen el valor la condición de ambos equipos y juegan con el 'lume' en el cartel del encuentro

Esther Durán
16/12/2025 12:27
Cartel del Mallorca en redes sociales para el duelo con el Deportivo en Riazor
Cartel del Mallorca en redes sociales para el duelo con el Deportivo en Riazor
En el momento que el azar quiso que Deportivo y Mallorca se reencontraran en la Copa del Rey, la cabeza de los dos bandos no pudo evitar viajar a 2019 y aquel playoff que dejó tantas lágrimas en un sitio como sonrisas en otro. Y mientras desde A Coruña se ha recordado con tristeza aquel episodio que poco a poco el tiempo va curando, en la isla están encantados con todo lo que evoca el encuentro. Tanto, que en las últimas horas desde el club bermellón han presentado el encuentro en redes sociales con varios tuits que no han sentado demasiado bien a los seguidores deportivistas.

Cristian Herrera celebra su gol frente al Sabadell en la ronda anterior

La previa | Una cita con sabor a venganza

El primero fue para revivir una de las mayores puñaladas que la hinchada blanquiazul ha recibido en la historia reciente. El gol de Abdon Prats que completaba la remontada y, a la postre, dejaba al Dépor sin ascenso para posibilitar el premio al cuadro Mallorquín. "Nuestro último gol contra el Deportivo", acompaña el vídeo del tanto.

Después del palo, llegó la zanahoria. Unas horas después, el Mallorca publicó un nuevo tuit para presentar el encuentro en el que rendía homenaje a la condición de campeones de la competición que tienen ambos equipos. "Campeones de Copa frente a frente, nos vemos mañana", reza la publicación, con cintas con los colores de ambos equipos colgando de la copa

Recuerdos del 'Lume'

Aunque la guinda quedó para este martes, a unas horas del encuentro. El Mallorca presentó de nuevo el encuentro con un cartel con un claro recuerdo al 'Lume', el lema que el Deportivo utilizó durante aquella temporada 2018-19. "Llum, foc, calliu", que en mallorquín puede traducirse como "luz, fuego, brasas".

Israel Zautúa