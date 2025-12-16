Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Noé Carrillo: "Marqué el gol y se me hizo un poco el silencio, no escuchaba el estadio ni nada"

"Pienso que puede ser gol de Bil, pero tuve la suerte de que me cayó a mí y marqué a portería vacía", dice el héroe de la clasificación del Dépor a octavos de final de la Copa del Rey

Israel Zautúa
Israel Zautúa
16/12/2025 21:58
Bil Nsongo y Noé Carrillo celebran el gol que mete al Dépor en octavos de la Copa
Bil Nsongo y Noé Carrillo celebran el gol que mete al Dépor en octavos de la Copa
Carlota Blanco
"Estoy un poco nervioso", reconoció en la zona mixta de Riazor Noé Carrillo, autor del gol que clasificó al Deportivo para los octavos de final de la Copa del Rey. El fabrilista, héroe del triunfo blanquiazul ante el Mallorca, se estrenó con el primer equipo y, además, con gol.

Noé Carrillo, durante el Fabril-Langreo

Noé Carrillo llama a la puerta del Dépor de nuevo

Estreno con gol. “Estoy un poco nervioso, pero bueno, darle las gracias al míster por darme la oportunidad de darme estos minutos. Entré, intenté darlo todo, tuve la buena suerte de meter el gol, se me hizo un poco el silencio, no escuchaba el estadio ni nada, y me acerqué a la grada, me acordé de mis padres, de mis abuelos y, sobre todo, de mi madre, que hoy no pudo venir al estadio. Acordarme de mis seres queridos".

La acción del gol. "Es una jugada por banda, pone un centro Luismi, Bil, como es fuerte y va bien arriba, seguí la jugada para ver qué pasa. Al principio, pienso que puede ser gol de Bil, pero tuve la suerte de que me cayó a mí y marqué a portería vacía".

Felicidad en el vestuario. "Muy contentos, hacía mucho tiempo que no jugábamos contra un Primera. Mucha felicidad y sí que es verdad que veníamos de dos partidos perdidos y esto refuerza al equipo para seguir trabajando como estamos haciendo, y ahora les toca Andorra".

Noé Carrillo, centrocampista del Fabril, durante un partido de esta temporada

Noé Carrillo desde cuatro prismas: el regreso de un fabrilista que ilusiona

Gol entre dos jugadores de la cantera. “Abegondo, los chicos tanto del Fabril como de la cantera están trabajando muy bien, también gracias a que el club está apostando fuerte por nosotros, la ciudad deportiva nueva que tenemos, los trabajadores de Abegondo... Y si se lucha y tienes suerte, puedes llegar a estar en el primer equipo”.

Amigos de Teo que le fueron a ver a Riazor. “Son mis amigos, que son los mejores, les tengo que agradecer mucho, ya vinieron el otro día cuando fui convocado. Son amigos míos casi todos desde la escuela, cuando tenía cinco años, y es un muy buen grupo que tenemos”.

Bil Nsongo

Así es Bil Nsongo, el nuevo líder del Fabril

