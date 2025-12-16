La previa | Una cita con sabor a venganza

Cristian Herrera celebra su gol frente al Sabadell en la ronda anterior Fernando Fernández

Aún escuece el 3-0 en Son Moix que privó al Deportivo de regresar a Primera División el 23 de junio de 2019. Seis años y medio han transcurrido desde la vuelta de aquella final del playoff de ascenso en la que el cuadro coruñés se quedó a un solo paso del retorno a la élite. Se había impuesto (2-0) en Riazor en la ida y en los últimos instantes del duelo en el campo mallorquín, Pablo Marí tuvo el 3-1 que habría llevado al conjunto blanquiazul a la categoría de oro. Pero el y si... se quedo en eso. Ahora, Dépor y Mallorca se encuentran de nuevo este martes (Riazor, 19.00 horas), casi donde lo dejaron, con el cuadro balear en Primera y el herculino en Segunda, pero para protagonizar un enfrentamiento de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que es mucho más que una eliminatoria y tiene cierto sabor a venganza.

Desde aquel ascenso que los bermellones le arrebataron al Deportivo, el equipo balear le ha cogido el gusto a la élite, puesto que ha jugado en Primera seis de las siete últimas campañas y lleva cinco seguidas arriba. Para los blanquiazules, sin embargo, supuso el inicio de su etapa más dura, con el descenso a Segunda B la siguiente temporada, cuatro años seguidos en el barro y ahora, en su segundo curso consecutivo en la ‘B’, con opciones reales de pelear por retornar a la competición que rozó con la yema de los dedos aquel 23 de junio de 2019.

Un clásico

El capítulo número 75 de un enfrentamiento histórico se presenta con dos equipos que lo afrontan con sensaciones opuestas. El Deportivo viene de encajar su segunda derrota consecutiva, ambas en Riazor, después de encadenar siete triunfos (cinco en Liga y dos en Copa). Un bajón que, sin embargo, ha conllevado pocos daños colaterales. Racing y Las Palmas no pasaron del empate, mientras que el Almería perdió, así que los coruñeses mantienen su plaza de ascenso directo, a cuatro puntos del liderato.

El Mallorca, por su parte, obtuvo un triunfo balsámico ante el Elche, tras tres duelos sin saborear la victoria, que le ha permitido salir del descenso.

Las derrotas ante Castellón y Real Sociedad B preocupan por la inferioridad que exhibió el cuadro coruñés ante los orelluts y los numerosos errores defensivos y las pésimas tomas de decisiones que le condenaron contra el filial txuri-urdin.

En medio de esa incertidumbre, y antes del cierre de 2025 en Andorra, llega la cita copera con el Mallorca. Una prueba que, tras los dos últimos tropiezos, casi molesta. El reto marcado con una ‘x’ es el del sábado, ya que la intención es afrontar el parón de Navidad con un triunfo liguero que refuerce las opciones de ascenso de los blanquiazules y endulce las vacaciones.

Mayor exigencia

A pesar de que la Liga es el principal objetivo, Antonio Hidalgo sabe que la Copa ofrece una vía ideal para enderezar la confianza de sus futbolistas, así como su figura en el banquillo, antes de afrontar el duelo en el Nou Estadi d’Encamp. Eliminar a un Primera o caer, pero compitiendo, sería la mejor forma de borrar las sombras.

En las dos primeras eliminatorias, ante un Segunda RFEF, como el Sámano, y un equipo de tercera categoría, como el Sabadell, llegó con la unidad ‘B’. Pero lo normal es que el técnico catalán este martes ponga en liza un once más competitivo.

Aun así, habrá sitio para jugadores menos habituales y, sobre todo, para Cristian Herrera, el gran protagonista en las dos eliminatorias anteriores. El canario firmó un doblete en la primera ronda y un gol en la segunda. Frente al Mallorca intentará mantener su idilio con el torneo del KO para seguir haciendo soñar al deportivismo y, de paso, cobrarse una revancha que aún pesa.

Los posibles onces de Dépor y Mallorca