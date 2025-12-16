Gragera: "Después de las dos derrotas, queríamos ganar para engancharnos con la afición"

Gragera, durante el partido contra el Mallorca Quintana

José Gragera fue titular en el duelo copero ante el Mallorca junto a Villares en la medular, y completó los 90 minutos. El mediocampista subrayó el mérito de tumbar a un rival de Primera División, con "jugadores de mucha calidad".

Clasificación a octavos. “Muy contentos. Queríamos la victoria, pasar de ronda. Sabíamos que era muy importante después de las dos derrotas que llevábamos en casa para engancharnos con la afición. Era un partido difícil ante un rival de Primera. Muy feliz por cómo se ha dado y por estar en la siguiente ronda".

Lució un vendaje en su muslo izquierdo. “Sabemos que la Copa tiene enganchado a todo el mundo, los que no estábamos participando tanto en Liga teníamos la oportunidad de jugar hoy, de estar ahí y engancharnos. El vendaje es pura prevención".

Portería a cero después de encajar seis goles en los dos últimos partido. “Era importante volver a coger esa solidez tan característica que teníamos. Muy feliz con el partido que hemos hecho, era muy importante la victoria, era un equipo de Primera División y se nota mucho".

Segunda parte. "El descanso está para refrescar un poco las ideas que teníamos, descansar, coger aire, sabíamos lo que teníamos que hacer, trabajar duro y ser un bloque junto porque el Mallorca es un equipo con jugadores de mucha calidad, que nos iba a someter muchísimo, y, a partir de ahí, apretar los dientes y aprovechar la nuestra".

Preferencia para el próximo sorteo de Copa. "La mentalidad del grupo ahora mismo es Andorra y no salirnos de ahí, acabar bien el año, tener un buen partido, traernos a casa la victoria, volver a encontrarnos con los tres puntos en Liga, que es súper importante, y luego descansar, recargar pilas y cuando sea el sorteo, veremos qué pasa".