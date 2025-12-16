Mi cuenta

En vídeo | La emoción del 'arca' de Noé: "Agora espero que invite a tomar algo, despois deste partido é o que merecemos todos"

Estas fueron las impresiones de los amigos del héroe de la eliminatoria tras el partido

Esther Durán
16/12/2025 23:26
Amigos de Noé Carrillo
Amigos de Noé Carrillo
Con el gol de Noé al Mallorca, la grada de Riazor estalló de alegría. Y entre la afición del Deportivo, había cinco jóvenes a los que la emoción les desbordó por encima del resto. Eran los amigos del héroe de la eliminatoria, a los que no dudó en mencionar en zona mixta: "Son los mejores, les tengo que agradecer mucho".

Tras el encuentro, DXT Campeón pudo hablar con el grupo de amigos de Noé. Uno de ellos, orgulloso, aseguraba que el canterano deportivista "hizo un muy buen partido", a la vez que reconocía que estaba siendo "muy emotivo todo, el debut en Riazor, con gol, victoria 1-0". Explicó que es algo que ni Noé ni ellos van a poder olvidar.

Otros auguraban un futuro prometedor: "Moi ilusionados e moi orgullosos deste xogador, amigo, irmán… Este nome vai chegar moi lonxe". "Gol increíble, pase a oitavos e espero que todo o mundo recorde o seu nome, máis lles vale".

La emoción del momento hasta provocó que uno de ellos le pidiese que pagase una ronda: "Espero que invite a tomar algo, despois deste partido é o que merecemos todos".

El último incluso se atrevió a soñar con una posible final de Copa del Rey: "Meterlle un gol a un Primeira é algo moi especial, ademais en Riazor a primeira vez que xoga… A ver se sigue metendo en Copa e chegamos á final".

