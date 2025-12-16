Mi cuenta

Dépor

El Uno x Uno del Dépor ante el Mallorca: Quagliata cierra el paso, Noé da el pase

Estas son nuestras notas de los jugadores del Dépor ante el Mallorca

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
16/12/2025 21:14
Noé Carrillo celebra su gol ante el Mallorca
Noé Carrillo celebra su gol ante el Mallorca
Carlota Blanco
Estas son nuestras notas de los jugadores del Deportivo tras la victoria ante el Mallorca (1-0) en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. 

PUERTO. Sobrio (6): En la primera parte le atajó un disparo a trompicones de Asano. Buena estirada ante un disparo de Llabrés para evitar el primero de los baleares al descanso. Tocó lo justo un disparo lejano de Samu Costa para mandarlo a córner.

NOUBI. Expeditivo (6): Volvió al once. A veces algo fallón en los despejes. A más en la segunda parte. Demostró su poderío en el juego aéreo.

ARNAU. Sin complicarse (6): Correcto en la anticipación y por alto.

BARCIA. Serio (6): En el primer acto se fue al suelo ante Asano y evitó que pudiese disparar solo ante Puerto. No se animó demasiado a romper líneas, uno de sus fuertes. Fue a más y no se complicó en la anticipación.

GRAGERA. Irregular (5): Tuvo que bajar a ubicarse entre centrales para ayudar en la salida de balón. No siempre se entendió con sus compañeros y erró varios pases. Retrasó su posición con la entrada de Mario Soriano.

VILLARES. A punto de marcar (7): Robó varios balones y ayudó en tareas defensivas. Solo el palo evitó que su potente disparo se fuese a puerta al comienzo del segundo acto. Apareció desde atrás en ataque.

RUBÉN LÓPEZ. Desaparecido (5): Cometió varias imprecisiones en los pases al no orientar bien en ocasiones el cuerpo. Algo desdibujado en el centro del campo. No se le vio incisivo como en otros encuentros y fue sustituido a la hora de partido.

MELLA. Sacrificado (6): Ayudó en las coberturas. Subió en ocasiones en ataque, aunque no encaró demasiado. Lo intentó con un cabezazo, tras centro de Quagliata, que se fue desviado. Le faltó tocar más balón y se atrevió menos en ataque. Fue uno de los trueques.

CRISTIAN HERRERA. Rematador (5): El primer tiro del Dépor del partido fue suyo. Poco más aportó en el primer acto. Volvió a mirar a portería en la segunda, con un disparo centrado.

MULATTIERI. Muy solo (6): Muy solo en ataque, aunque intentó fabricarse sus ocasiones. Ayudó a bajar el balón y aguantarlo, buscando socios en ataque. A punto de marcar de cabeza al inicio de la segunda. Lo intentó, aunque sin premio. Fue uno de los cambios.

EL MEJOR. QUAGLIATA. Personalidad (8): Fue el que más lo intentó en un primer acto en general malo del equipo. Sumó al ataque siempre que pudo. El Dépor lo buscó en la salida en largo. Se le vio con ganas. Fue inteligente al realizar algunas faltas tácticas. Estuvo muy atento también en defensa cortando el paso de las internadas por su banda de Asano. Fue amonestado por una falta táctica sobre el japonés.

Los cambios

MARIO SORIANO (7): Con su entrada en el campo el equipo ganó en ataque. Se asoció con Bil Nsongo. 

LUISMI (6): Buscó pisar área y participó en la jugada del gol de Noé.

BIL NSONGO (8): Poderío físico. Solo el larguero evitó su gol. El palo repelió un segundo disparo que aprovechó Noé para hacer gol. Se le vio con mucha capacidad física y ganas.

STOICHKOV (5): Algo errático, intentó asociarse con sus compañeros en ataque.

NOÉ CARRILLO (8): Gran debut del canterano, que marcó tras recoger un rechace de Bil. Mostró capacidad física y de asociación y no se le notó nervioso en su estreno con los blanquiazules. Tiene ya hechuras de gran jugador, a pesar de su juventud. 

