El lume de Abegondo tumba al Mallorca y mete al Deportivo en octavos de Copa (1-0)

Noé Carrillo y Bil Nsongo celebran el gol del triunfo en Copa CARLOTA BLANCO

Lo que parecía iba a ser un problema, terminó convirtiéndose en una resurrección para el Deportivo, que sigue adelante en la Copa del Rey después de tumbar al Mallorca (1-0) en un encuentro que tuvo la receta que mejor resultado le ha dado al club recientemente. Mario Soriano y el talento de Abegondo. Noé Carrillo, uno de esos 'designados' de los que todos hablan en la cantera deportivista, tuvo el mejor estreno posible marcando el tanto de la victoria.

Con algunos equipos de Primera División teniendo que ir a partirse la cara a los campos más recónditos de España ante rivales que están deseando hacer el partido del año, debió pensar el Mallorca al salir a la alfombra de Riazor que le había tocado la lotería anticipada. El premio gordo fue encontrarse a un equipo blanquiazul que ahora mismo desprende más dudas que cualquier otra cosa. De no ser por todo el folklore con el que la RFEF quiere vestir la Copa, uno podría haberse confundido con un partido de Teresa Herrera si se fijara únicamente en el ritmo de ambos equipos. No ayudaba tampoco el aspecto desangelado de unas gradas que empiezan a reclamar algo después de dar tanto.

Pero el Dépor todavía está tratando de asimilar los dos bofetones a mano abierta que ha recibido, precisamente al abrigo de su afición, frente al Castellón y a la Real B. El primero que sabía que no podría permitirse otro ridículo era Antonio Hidalgo, que apostó por un once con más ‘titulares’ de lo que quizá aconseja una semana de tres partidos. Comas, Barcia, Quagliata y Mella repitieron y volvieron Villares y Noubi, ausentes por sanción el sábado.

Pronto llegó la primera ocasión. Una mucho más clara de lo que la ejecución de Cristian Herrera terminó formulando. Quagliata, que compite igual sea Liga, Copa o un partido del recreo, tiró de energía para salir por la zurda y ponerle un balón de gol al canario para que prolongara su idilio con la Copa. Dentro del área y con todo a favor, no se atrevió a controlar antes de disparar. Su envío llegó manso a las manos de Bergstrom.

Y es que pocas cosas peores hay en el fútbol que jugar con miedo. Miedo a presionar, miedo a imponerse a un rival en los duelos. Miedo, sobre todo, a que el balón te queme los pies. Ante la tímida presión del Mallorca, el Dépor se pasó el partido maltratando la redonda y completando una odisea cada vez que quería juntar más de tres pases consecutivos. Sin apenas forzar la máquina y con un equipo repleto de poco habituales, el equipo balear se plantó varias veces delante de Eric Puerto. Siempre demasiado inocentes como para castigar a la paralizada defensa deportivista.

Una chispa es suficiente

El caso es que Riazor necesita poco, muy poco, para encenderse y prender la caldera. “Yo he jugado aquí de rival y cuando este estadio aprieta, pasan cosas”, argumentaba Antonio Hidalgo al poco de llegar para explicar los errores que los adversarios cometían en suelo coruñés cuando las gradas rugían. Nada más salir del descanso, esa chispa la pusieron Villares y Mella. El de Vilalba se encontró con la madera tras una difícil volea cuando el balón parecía que se iba a la escuadra. Poco después, el extremo se zafo de tres rivales y habilitó a Quagliata, cuyo centro desaprovechó un Mulattieri que sigue negado de cara a puerta.

El volcán terminó de entrar en erupción a falta de 20 minutos para el final. Mario Soriano y Luismi Cruz salieron para poner el fútbol. Bil Nsongo y Noé Carrillo, el descaro de dos chavales que no saben de qué va la presión porque jugar en un escenario como este es lo que llevan soñando toda su vida. El encuentro enloqueció y fue pareciéndose más a una eliminatoria a partido único. Ida y vuelta constante con ambos equipos rozando el gol. Lo hizo primero el Mallorca, con un zapatazo de Maffeo el larguero. En un suspiro, Bil tuvo el gol en una contra gestionada entre él mismo y Soriano, pero el remate del camerunés se fue alto.

Hasta que llegó el delirio. El Dépor ya era entonces un equipo que se creía que podía ganar el encuentro. Noé también. Recibió un balón en campo contrario y su primer instinto, a diferencia de muchos de sus compañeros en las últimas semanas, fue ir hacia adelante. Se sacó de encima a un rival con un sutil cambio de ritmo y abrió a Luismi con ventaja. Después de un par de intentos, el andaluz consiguió poner una rosquita deliciosa al segundo palo, donde esperaba, como no, Bil. El palo le negó el premio del gol, pero el rechace lo recogió el propio Noé para llevar la locura a la grada y poner la primera piedra de una reconciliación que debe terminar de sellarse en Andorra.