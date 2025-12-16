Deportivo-Mallorca: Horario y dónde ver en TV y online la Copa del Rey

Bodipo salta con el ahora deportivista Ximo Navarro ante Nunes en el partido de vuelta de dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2012-13, última eliminatoria entre Deportivo y Mallorca ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Por si no fuera poco los recuerdos que el Deportivo-Mallorca traerá a los aficionados blanquiazules, la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey llega además en un momento complicado, después de dos derrotas consecutivas en Riazor y con la amenaza de una seria crisis para terminar 2025.

Antonio Hidalgo y los suyos tratarán de enderezar el rumbo en los dos últimos encuentros del año, tanto este martes frente al Mallorca, como también el próximo sábado en Andorra.

¿Cuando se juega el Deportivo-Mallorca?

El Deportivo-Mallorca de Copa del Rey se juega este martes 16 de diciembre a partir de las 19.00 horas en el estadio de Riazor.

¿Dónde ver el Deportivo-Mallorca por TV y online?

El Deportivo-Mallorca de Copa del Rey será retransmitido en directo por Movistar+ en el canal Movistar LaLiga 2 (M57 O112), además de en LaLiga TV M2.

¿Dónde seguir el minuto a minuto del Deportivo-Mallorca?

Como es habitual, en DXT Campeón haremos un directo minuto a minuto para seguir al detalle el Deportivo-Mallorca. Al finalizar el encuentro, te ofrecemos también la mejor cobertura con la crónica, el análisis y las declaraciones de los protagonistas.