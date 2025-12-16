Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Arrasate regatea el gafe del ascenso del Dépor: “Ya sabéis lo que pasó la última vez, no quiero decir nada”

El técnico del Mallorca recordó en la sala de prensa lo que pasó en 2018, cuando vaticinó la promoción del conjunto coruñés

Bea Arrizado
Bea Arrizado
16/12/2025 22:37
Jagoba Arrasate en el encuentro de Copa del Rey entre Deportivo y Mallorca
Jagoba Arrasate en el encuentro de Copa del Rey entre Deportivo y Mallorca
Quintana
Después de caer eliminado de la Copa del Rey en Riazor a manos del Deportivo, Jagoba Arrasate pasó por la sala de prensa para analizar la derrota. A pesar de reconocer el disgusto, el técnico del Mallorca incluso tuvo tiempo para recordar unas declaraciones de 2018 que acabaron convirtiéndose en gafe: “El Dépor es el equipo que más me gusta, maneja un montón de registros y tiene buen entrenador. Os preguntáis si va a ascender e igual la pregunta es cuándo va a ascender”.

Arrasate: “La pregunta es cuándo va a ascender”

Aquel año, el Deportivo acabó sexto y jugó la final del playoff de promoción a Primera División ante el Mallorca. Aquella fatídica noche de San Juan que acabó con un ascenso frustrado, a pesar de que Jagoba Arrasate predijese lo contrario.

Esta vez, el entrenador del equipo mallorquín quiso evitar el gafe, aunque a punto estuvo de volver a colarse: “Con Braulio, con Cata, he hablado infinidad de veces del Dépor, de lo grande que es el Dépor, ellos me hablaban mucho de eso. Se ve lo que es en infraestructuras, estadio, afición, equipo, entrenador… Tiene toda la pinta… Bueno, no voy a decir nada porque ya sabéis lo que pasó la última vez, no quiero decir nada y no voy a hacer vaticinios, pero es una gozada volver aquí, aunque ahora estoy muy disgustado”.

