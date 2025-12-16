Antonio Hidalgo: "Es mi primera gran noche en Riazor, la afición ha sido un espectáculo"

Antonio Hidalgo, dando indicaciones en el Deportivo-Mallorca Quintana

Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo, reconoció que el triunfo ante el Mallorca en dieciseisavos de final de Copa del Rey fue su "primera gran noche" en Riazor como entrenador blanquiazul. "Ha sido un espectáculo el estadio", recalcó el catalán, que ofreció elogios a Bil Nsongo y a Noé Carrillo, pero sobre todo ensalzó el trabajo colectivo.

Segunda parte muy superior. “Estoy increíblemente contento por lo que he vivido hoy en Riazor. Ha sido mi primera gran noche aquí. Ha sido un espectáculo el estadio, cómo ha empujado el primer momento. En la segunda parte hemos estado muy bien. Hemos modificado alguna situación en el descanso y nos hemos encontrado más cómodos con balón. Pero quiero destacar a todo el estadio. Ha empujado desde el primer minuto, ha disfrutado muchísimo, yo he disfrutado muchísimo y estoy encantado. Estoy muy contento por los chavales porque en seis o siete días hemos pasado emociones de otro tipo. Esto refuerza el trabajo y estoy muy contento”.

Subidón anímico. “Era el tercer partido seguido en casa y teníamos que darle la vuelta a las emociones y sensaciones especialmente. Hemos hecho un gran partido”.

La continuidad de Noé Carrillo y Nsongo Bil en liga. “Sabemos que están trabajando muy bien en el filial, que hay un gran trabajo con Manuel (Pablo). Estoy muy contento por ellos. Han salido en un momento difícil y han participado en el gol. Noé se ha encontrado el gol. Llevaba tiempo buscando esta oportunidad y seguramente seguiremos contando con la cantera. Ahí también hay que tener cuidado. Hay que ir paso a paso. En la parte de arriba tenemos muchísima gente. Esa competencia nos viene bien. Bil nos da algo diferente en esa situación. Noé es un chico que en último tercio tiene una arrancada diferencial. Ha tenido una lesión y por eso no ha podido estar más con nosotros. Ellos se lo ganan y nosotros nos atrevemos a ponerlos en ese momento. Hoy ha salido perfecto y estoy muy contento por el trabajo de Abegondo que también tiene sus frutos”.

El trabajo de Abegondo. “Es un mensaje para Abegondo. La gente está muy preparada. Hoy en día es muy importante tener una cantera sólida. El club apuesta muchísimo por la cantera. Nosotros intentamos buscar los momentos adecuados para que puedan ayudarnos. No es fácil, sobre todo con el potencial que tenemos en la parte de arriba especialmente. Pero tienen que seguir trabajando y empujando más si cabe. Estoy muy contento por ellos”.

Refuerzo en lo colectivo y en lo individual a nivel defensivo. “Lo dije el otro día: lo más importante era cerrar la portería y ser sólidos. Un equipo como el Mallorca, con mucho talento, nos ha exigido muchísimo. Hemos estado muy sólidos y entendido cuándo hacer los momentos de presión. Evidentemente, alguna situación te crean, pero la parte de atrás ha estado muy bien hoy”.

Solidez defensiva por jugar contra un rival de Primer.: “Evidentemente ese equilibrio sin balón lo tienes que tener. No somos un equipo que en el robo seamos especialmente agresivos y robemos mucho. Es verdad que en los últimos partidos hemos ido algo más alto y hemos tenido seguramente alguna situación de transición que nos han penalizado más. Es cierto que hay veces que cuando el rival tiene el balón mucho tiempo nos estresamos de más. Entonces, el equipo quiere ir hacia delante y apretar y nos desajustamos un poco más. Tenemos que buscar esas medidas, cuándo son los momentos oportunos. En ese equilibrio hay que incidir y lo hemos hecho antes del partido. Debemos aceptar que el rival tiene que tener el balón, que a veces tienes que estar en un bloque algo más bajo. Sobre todo hay que ir puliendo cosas. Hemos cambiado situaciones con los jugadores de dentro en la segunda parte y eso nos ha dado continuidad con balón. Debemos seguir creciendo en eso. En la segunda parte el equipo ha hecho un partido muy completo”.

Atacar la espalda de sus medios. “Hemos intentado igualarnos un poco en inicio. En la segunda parte, hemos modificado la posición de Rubén y la hemos hecho más baja. Ellos perseguían con Antonio Sánchez a Quagliata y entonces su lateral no podía ir a buscar a Rubén. Hemos tenido esa superioridad por dentro y hemos tenido esa pausa para encontrar esa situación. Tenemos que ir leyendo los partidos para poder cambiarlos dentro del terreno de juego y no esperar a la media parte. Pero el equipo ha estado muy bien, ha sido muy sólido y estoy muy contento por pasar de ronda”.

Cómo vivió el gol y cómo afrontar la próxima ronda. “Ha sido un día muy bonito. He disfrutado muchísimo. El otro día sufrí más. Pero hoy había un sentimiento… cuando Riazor empuja de esta manera, es muy difícil que se escapen cosas de aquí. Es evidente que nosotros tenemos que darle y lo intentamos cada semana. Por eso cuando las cosas no salen, te queda pena. Pero hoy ha sido una fiesta. En los últimos minutos han empujado muchísimo. Yo he estado en un terreno de juego y sé lo que es sentir la afición detrás. A partir de ahora, tranquilidad y a esperar el sorteo. Quien venga, vendrá”.

La respuesta de la afición que reafirma la compresión. “La respuesta ha sido increíble. Yo he hablado del equilibrio y del vaivén de emociones porque sé que los dos últimos partidos en casa han supuesto un palo bastante duro. Pero hoy la gente ha venido enchufadísima. Había una gran entrada. Yo esperaba menos y han venido. Eso quiere decir que tienen ganas, que están con nosotros, que han disfrutado. El equipo está queriendo y compitiendo. Hay días como el de Castellón que el rival es mejor que tú y lo tienes que aceptar. Esa comunión grada-equipo es muy importante para el futbolista cuando sale al terreno de juego. Lo siente y siempre da un poco más”.