Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Hidalgo: "Es una competición que mantiene enchufada a mucha gente y veremos a un equipo con hambre"

El técnico no quiso desvelar si habrá muchos cambios en el once pero admitió que en la línea de atrás no habrá mucho movimiento debido a las bajas

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
15/12/2025 16:44
Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en una rueda de prensa en Abegondo
Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en una rueda de prensa en Abegondo
Pedro Puig
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Antonio Hidalgo compareció en la sala de prensa de Abegondo en la previa del encuentro de este martes 16 a las 19.00 horas en Riazor de la tercera ronda de la Copa del Rey ante el Mallorca y aseguró que tiene claro el once en la cabeza. Un partido que llega apenas 72 horas después de la derrota ante la Real Sociedad B. 

Once copero. "Tengo bastante claro el once de mañana, veremos si hay cambios o no. Hace poco hemos jugado, vamos a ver cómo están los jugadores. Queda un entrenamiento y hace poco más de 72 horas que jugamos y veremos en qué situación llegamos. Es un rival importante, tenemos que competir y nos hemos ganado el derecho a traer un equipo de Primera, iremos con todo, estamos en tercera ronda, que hacía mucho tiempo que no se llegaba. A partir de ahí, elegir el equipo y con tranquilidad. Mañana veréis si se asemeja más una cosa que a la otra (al once liguero o al once de Copa). En la parte de atrás no tenemos mucha gente, por número, pero tenemos que darle descanso a alguno de los nuestros porque lleva un volumen de minutos importante".

¿Cómo lo afronta en el vestuario? "Competir siempre es bueno, especialmente ante un equipo de Primera. Es una responsabilidad, en casa, con los nuestros. La gente con menos minutos tiene ganas de competir. Es una competición que mantiene enchufada a mucha gente y veremos a un equipo con hambre". 

Borja Valle, durante un entrenamiento en Abegondo

Borja Valle recuerda el playoff de Mallorca: "En el descanso ya había una sensación bastante negativa, podíamos prever que no iba a terminar bien"

Más información

¿Ensayarán penaltis? "Los especialistas siempre practican, se quedan toda la semana. Es una posibilidad y hay que tenerlo todo controlado".

Mallorca. "Esperemos que tenga razón Jagoba (por lo que dijo de la exigencia del encuentro). Es un gran entrenador, le tengo mucho respecto. El Mallorca tiene una plantilla amplia, con muchos recursos, cualquiera de sus jugadores nos va a exigir mucho. Tenemos que saber el tipo de partido que nos interesa y a partir de ahí competirlo con plenitud de garantías".

¿Qué partido espera? "Es un equipo que junta gente por dentro, gente con talento, con diferentes alturas, los laterales, según como les interese, ajustado en la presión. Tenemos que tener las situaciones controladas cuanto aparezcan espacios, hacerles daño con balón y estar el máximo tiempo en campo rival para tener nuestras oportunidades".

Qué ambiente espera? "No sé la gente que va a venir, no tengo un control, no sé si le va a afectar mucho el horario. Me quedo con el empuje que nos da Riazor en muchos momentos, con toda la gente que nos empuja y anima durante los 90 minutos. En especial los Blues, hasta el último segundo, es de agradecer. La exigencia es máxima, el jugador rinde mejor en esas circunstancias, hemos hecho un gran esfuerzo en tener la Copa y le damos un valor enorme por lo que significa para el club. Mañana es un día grande para disfrutar todos juntos.

En puestos de ascenso directo pese a perder. "Lo que parece bueno hoy, es malo mañana y en esta competición hay un vaivén de emociones. Somos conscientes el club, los jugadores de estos dos partidos en casa, no queremos darle eso a nuestra gente. Sabemos lo largo que es esto, que el sufrimiento es largo, pero en la situación en la que estamos acogernos a él sabiendo que tenemos cosas que mejorar".

Antonio Hidalgo y José Alberto, en el Racing de Santander-Deportivo

La 'Hypertensiones' se alía con el Dépor: sigue en ascenso directo pese a las dos derrotas seguidas

Más información

¿Pudo analizar algo? "Hubo poco tiempo. Podemos hablar de muchas situaciones, lo que hemos tenido en partidos anteriores nos faltó y hay que seguir analizando".

¿Preocupación por encajar muchos goles? "Lo cojo todo de forma global, miro las 18 jornadas. Hay días mejores y peores. Esto va de no encajar goles y hacer los máximos posibles. El último día hubo situaciones de las que reclamábamos antes, pero no tuvimos solidez y hace falta. Es importante el equilibrio y hay que recuperarlo. Seguridad atrás y pegada arriba".

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Tecnificación de Toni Pérez

Toni Pérez desvela sus trucos a los más pequeños
Raúl Ameneiro
San Silvestre 2023

Menos de 350 dorsales disponibles para la San Silvestre Coruña 2025
Raúl Ameneiro
Carles Marco durante la rueda de prensa

Carles Marco: "Moncho me dijo que esperaba que estuvieran para el miércoles"
Raúl Ameneiro
Diego Villares y Pablo Torre, en el Racing de Santander-Deportivo

Pablo Torre, el verdugo del barro que vuelve a Riazor entre polémica por su traspaso
Jorge Lema