Hidalgo: "Es una competición que mantiene enchufada a mucha gente y veremos a un equipo con hambre"
El técnico no quiso desvelar si habrá muchos cambios en el once pero admitió que en la línea de atrás no habrá mucho movimiento debido a las bajas
Antonio Hidalgo compareció en la sala de prensa de Abegondo en la previa del encuentro de este martes 16 a las 19.00 horas en Riazor de la tercera ronda de la Copa del Rey ante el Mallorca y aseguró que tiene claro el once en la cabeza. Un partido que llega apenas 72 horas después de la derrota ante la Real Sociedad B.
Once copero. "Tengo bastante claro el once de mañana, veremos si hay cambios o no. Hace poco hemos jugado, vamos a ver cómo están los jugadores. Queda un entrenamiento y hace poco más de 72 horas que jugamos y veremos en qué situación llegamos. Es un rival importante, tenemos que competir y nos hemos ganado el derecho a traer un equipo de Primera, iremos con todo, estamos en tercera ronda, que hacía mucho tiempo que no se llegaba. A partir de ahí, elegir el equipo y con tranquilidad. Mañana veréis si se asemeja más una cosa que a la otra (al once liguero o al once de Copa). En la parte de atrás no tenemos mucha gente, por número, pero tenemos que darle descanso a alguno de los nuestros porque lleva un volumen de minutos importante".
¿Cómo lo afronta en el vestuario? "Competir siempre es bueno, especialmente ante un equipo de Primera. Es una responsabilidad, en casa, con los nuestros. La gente con menos minutos tiene ganas de competir. Es una competición que mantiene enchufada a mucha gente y veremos a un equipo con hambre".
¿Ensayarán penaltis? "Los especialistas siempre practican, se quedan toda la semana. Es una posibilidad y hay que tenerlo todo controlado".
Mallorca. "Esperemos que tenga razón Jagoba (por lo que dijo de la exigencia del encuentro). Es un gran entrenador, le tengo mucho respecto. El Mallorca tiene una plantilla amplia, con muchos recursos, cualquiera de sus jugadores nos va a exigir mucho. Tenemos que saber el tipo de partido que nos interesa y a partir de ahí competirlo con plenitud de garantías".
¿Qué partido espera? "Es un equipo que junta gente por dentro, gente con talento, con diferentes alturas, los laterales, según como les interese, ajustado en la presión. Tenemos que tener las situaciones controladas cuanto aparezcan espacios, hacerles daño con balón y estar el máximo tiempo en campo rival para tener nuestras oportunidades".
Qué ambiente espera? "No sé la gente que va a venir, no tengo un control, no sé si le va a afectar mucho el horario. Me quedo con el empuje que nos da Riazor en muchos momentos, con toda la gente que nos empuja y anima durante los 90 minutos. En especial los Blues, hasta el último segundo, es de agradecer. La exigencia es máxima, el jugador rinde mejor en esas circunstancias, hemos hecho un gran esfuerzo en tener la Copa y le damos un valor enorme por lo que significa para el club. Mañana es un día grande para disfrutar todos juntos.
En puestos de ascenso directo pese a perder. "Lo que parece bueno hoy, es malo mañana y en esta competición hay un vaivén de emociones. Somos conscientes el club, los jugadores de estos dos partidos en casa, no queremos darle eso a nuestra gente. Sabemos lo largo que es esto, que el sufrimiento es largo, pero en la situación en la que estamos acogernos a él sabiendo que tenemos cosas que mejorar".
¿Pudo analizar algo? "Hubo poco tiempo. Podemos hablar de muchas situaciones, lo que hemos tenido en partidos anteriores nos faltó y hay que seguir analizando".
¿Preocupación por encajar muchos goles? "Lo cojo todo de forma global, miro las 18 jornadas. Hay días mejores y peores. Esto va de no encajar goles y hacer los máximos posibles. El último día hubo situaciones de las que reclamábamos antes, pero no tuvimos solidez y hace falta. Es importante el equilibrio y hay que recuperarlo. Seguridad atrás y pegada arriba".