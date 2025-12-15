Mi cuenta

En vídeo | ¿Ganar la Copa o ascender? Cuando renunciar a un título no resulta sencillo

Opiniones variadas entre los aficionados blanquiazules cuando le dan a elegir entre volver a Primera o ganar de nuevo el torneo del KO, en el que hoy se mide al Mallorca

Esther Durán
15/12/2025 21:13
La afición del Dépor elige entre ascender o ganar la Copa
Este martes a las 19.00 horas en Riazor, el Deportivo se jugará ante un viejo conocido, el Mallorca, el pase a los octavos de la Copa del Rey. En la previa del partido frente a la Real Sociedad B, DXT Campeón salió a la calle para conocer la opinión de la afición deportivista con una pregunta que generó un intenso debate: ¿qué prefieren, ganar la Copa del Rey o ascender a Primera División? 

Las respuestas fueron variadas y reflejaron una gran diversidad de opiniones entre los aficionados blanquiazules. Una parte de la afición lo tuvo claro desde el primer momento y apostó por el ascenso a Primera División, e incluso hubo quien bromeó con que la Copa “no vamos a ganarla ni de coña”

Otros, en cambio, defendieron la opción de levantar la Copa del Rey, destacando que se trata de sumar otro título a las vitrinas del club coruñés y que, además, el campeón obtiene billete directo para disputar la Europa League. “Dios, espera, déjame pensarlo fríamente. Ganar la Copa del Rey, es un histórico, otro título más. Tenemos tiempo y proyecto para subir a Primera. Además, confío en que vamos a pasar esta ronda”, afirmó el creador de contenido coruñés Nico Clouston.

Aunque para soñar tan alto, de momento el Deportivo tendrá que superar al conjunto balear en su compromiso copero de este martes en Riazor. El Mallorca volverá al estadio herculino tras seis años sin hacerlo, después de aquel fatídico playoff de 2019.

