El Deportivo y los pecados capitales que debe empezar a redimir en Copa

Los jugadores del Deportivo, tras encajar un gol de la Real B Quintana

Dos derrotas consecutivas con un guion contrapuesto, pero elementos comunes en una historia que el Deportivo no quiere volver a repetir. El cuadro deportivista afronta la última semana de competición del año 2025 con un doble duelo que le debe servir para redimir los pecados cometidos en Riazor ante el Castellón y la Real Sociedad B e irse a las vacaciones de Navidad con mejores sensaciones, más allá del pase o no en Copa del Rey y del resultado en Andorra, este sí más trascendente para las aspiraciones de la entidad.

El duelo ante el Mallorca en esta tercera ronda copera del martes (19.00 horas) es la primera oportunidad para que el Dépor expíe las culpas de sus últimos partidos ligueros al calor de su afición. Se trata de dejar atrás la mala racha y recuperar certezas, pues la oportunidad de lograr un importante colchón en puestos de ascenso directo antes de la cuesta de enero ya ha volado.

Poco tuvo que ver en la trama el partido ante la Real B con respecto al del Castellón. Frente al filial donostiarra, el combinado herculino sí llevó el peso del partido. Dispuso de situaciones de gol y, sobre todo, de llegadas claras a último tercio para lograr un resultado mucho más favorable que contra el equipo de La Plana, ante el que estuvo a merced. Pero los vicios ante los que sucumbieron los pupilos de Antonio Hidalgo fueron similares.

La salida de balón

En el Carlos Belmonte, hace apenas dos semanas, el Deportivo ofreció brotes verdes en una zona del campo que se le venía atragantando prácticamente durante toda la temporada.

En esta mejoría influyó, indudablemente, la entrada de Charlie Patiño, que permitió al Deportivo implicar a un centrocampista más para sortear el bloque alto rival, pero también tuvieron que ver los déficits de un Albacete poco cohesionado en la presión y al que la escuadra deportivista le encontró los agujeros.

LA LUPA | Albacete 0-2 Deportivo: Balón para mecer, sprint para golpear Más información

De esta circunstancia tomaron nota tanto Pablo Hernández como Ion Ansotegi, que plantaron en Riazor dos bloque altos que, sin embargo, eran pasivos con el objetivo de provocar que fuese el propio Dépor quien se equivocase.

Fue más evidente en el caso del Castellón, pero también el filial realista apostó por ‘flotar’ a Germán Parreño e incluso por momentos a Dani Barcia para negarle vías de salida sin tener que emparejar hombre a hombre.

Así, tras unos minutos iniciales en los que el Dépor sí logró encontrar superioridades por el sector izquierdo con Barcia, Patiño, Quagliata y Yeremay contra el extremo Astiazaran, el mediocentro Carbonell y el lateral Garro, Ansotegi ajustó los comportamientos de presión. Lo logró en torno al minuto 15, pidiéndole al primero que cortase línea de pase a Quagliata a la hora de ir a por Barcia y elevando la altura del defensor para que pudiese llegar a acosar al italiano.

La apuesta fue todavía más evidente en la segunda mitad, con todos los rivales permitiendo que Barcia recibiese y, o bien flotarle negándole el pase, o bien acosar en ese sector uno contra uno para arrinconar al Deportivo sin espacios. Provocar el error por desesperación o dejarle sin oxígeno. Dos formas diferentes pero igual de dañinas de arañar y exhibir las dudas del equipo ante la impaciencia de Riazor.

Las pérdidas

Así, el Deportivo no tuvo demasiada fluidez para sacar el balón de manera aseada desde atrás. “Queremos salir siempre con el balón lo más limpio posible para encontrar a la gente de arriba con facilidad y jugar contra su última línea, pero ahora se nos está complicando un poco”, reconoció Mario Soriano al término del encuentro. Pero más allá de las dificultades que el equipo tuvo por momentos para iniciar el juego desde atrás, el principal déficit blanquiazul en ataque estuvo en las pérdidas en zonas más adelantadas.

Soriano: "Con esto no nos vale para seguir arriba" Más información

Al contrario que contra el Castellón, el Deportivo sí logró asentarse mucho más en campo contrario. Pero una vez conquistado ese espacio, faltó calma y sobraron imprecisiones. Pasó de tener ritmo a morirse de prisa en cuanto el resultado se le volvió en contra. “Cuando les hemos hundido y hemos jugado en bloque alto, de lado a lado, les hemos hecho daño. Deberíamos haber insistido en eso, girar el balón y tener más paciencia”, añadió el mediapunta madrileño.

El equipo acumuló volumen de juego, pues concretó más de 200 pases en campo rival. Pero no terminó de estar preciso en muchas situaciones en último tercio. El cuadro herculino firmó su segundo partido con más remates (17), pero lo verdaderamente llamativo resultó en que fue su encuentro con más toques en área rival (30) teniendo en cuenta los duelos disputados en Riazor. Sin embargo, muchas asociaciones se fueron por la borda por la mala toma de decisión o ejecución. Aunque no fue el único, el caso paradigmático fue el de Yeremay Hernández. El canario estuvo de nuevo incómodo y acumuló hasta 21 pérdidas de balón en 58 toques totales.

Transiciones defensivas

Esa falta de precisión en ataque acabó convirtiendo lo que era un partido controlado por el Dépor en un choque con vías de salida hacia Parreño para la Real Sociedad, al que apenas interrumpió. Las escasas cinco faltas que hizo el cuadro de Riazor lo dice todo.

Más allá de la primera ocasión de Ochieng —cuyo remate rebotó en Comas— surgida de un desajuste en la presión, el filial encontró el modo de herir al Deportivo a base de robar en zonas medias y correr. Fueron pocas veces, pero suficientes.

En el primer tanto, todo vino de una decisión errónea de Patiño con un pase horizontal a una zona comprometida. Luego, en un cuatro contra dos, José Ángel no hizo falta y Comas decidió no temporizar para tirar ciegamente el fuera de juego. El resultado fue un mano a mano de Gorka Carrera, que facturó.

Pase horizontal, peligro vertical: el Dépor ya permite que le corran Más información

Algo similar sucedió en el segundo, con José Ángel precipitado en banda buscando un cambio de orientación que se quedó corto. Con un mediocentro en ese sector y el otro (Soriano) cerca de él, Balda tuvo carril libre para progresar por dentro ante un equipo abierto hasta el último tercio. Ahí, la defensa local priorizó correctamente tapar pases, pero se inventó un trallazo que, tras tocar ligeramente en Comas, acabó cogiendo una comba que Parreño no pudo detener.