Soriano: "Con esto no nos vale para seguir arriba"
El mediapunta se mostró autocrítico tras la derrota, mientras que Germán Parreño tildó el partido de "accidente"
Mario Soriano, mediapunta del Deportivo, hizo autocrítica tras finalizar el partido en Riazor que acabó con una abultada derrota ante la Real Sociedad B (0-3). El mediapunta considera el Dépor debe subir el nivel de exigencia: "Con esto no nos le vale para seguir arriba"
Sensaciones tras partido: “Situación jodida, porque son dos partidos en casa que queríamos ganar. Pero hay que hacer autocrítica y pensar ya en el Andorra. No puedo decir más”.
Desarrollo del encuentro y autocrítica: “Hemos tenido muchas ocasiones. Los dos primeros goles de ellos llegan tras dos pases que nos cortan y una transición muy rápida. En el tiro lejano, además, el balón le da a Germán. Hemos seguido adelante, les hemos encerrado, nos hemos abierto y ha llegado el tercero. Hay que ser claros: con esto no nos vale para seguir arriba. Hay que dar más todos y hacer autocrítica”.
Salida de balón infructuosa: “Lo trabajamos. Queremos salir siempre con el balón lo más limpio posible para encontrar a la gente de arriba con facilidad y jugar contra su última línea, pero ahora se nos está complicando un poco. Hay que trabajar, seguir, apretar, insistir en lo que estamos haciendo bien y corregir los errores”.
¿Qué le pasó al Dépor?: “Ha habido tres acciones al espacio. No podemos jugar siempre al espacio. Cuando les hemos hundido y hemos jugado en bloque alto, de lado a lado, les hemos hecho daño. Deberíamos haber insistido en eso, girar el balón y tener más paciencia”.
Próximo partido, en Copa: “Ahora toca pensar en la Copa. Es muy importante para el club y para el Dépor. Queremos seguir en la competición y daremos todo con nuestra gente para continuar”.
Germán Parreño, más comedido
El portero Germán Parreño considera que la derrota ante la Real Sociedad B se puede asumir como un "accidente": "La sensación es que en partidos así tenemos más que ganar que perder".
Sensaciones tras la derrota: “Te vas un poco sorprendido, porque en la primera parte hemos dominado, pero nos llegaron una vez y nos vamos perdiendo al descanso. El segundo gol es un tiro lejano que rebota en un defensa. Veníamos dominando y en ocasiones hemos estado por encima, pero su portero ha hecho un partidazo. Hay que dar valor a todo lo que llevamos hecho. El trabajo es bueno, pero que nadie piense que esto iba a ser fácil. Nosotros ya lo sabíamos. Ahora, cabeza en el próximo partido”.
¿Influyó el hecho de que la Real B no había puntuado fuera?: “No creo que desde dentro nos haya cambiado nada el planteamiento del partido. Sabíamos que tenían mucho potencial y que eran peligrosos. Para mí, el mejor del partido ha sido el portero, ha hecho muy buenas intervenciones. Ellos han tenido pocas ocasiones y las han materializado. La sensación es que en partidos así tenemos más que ganar que perder. Ha sido un accidente”.
Partido de Copa: “No hay mucho tiempo para lamentaciones. Trabajar, trabajar y trabajar. Toca otro partido en casa, con nuestra gente, para intentar darle una alegría”.