Pase horizontal, peligro vertical: el Dépor ya permite que le corran

Discusión entre Mario Soriano (d) y Mulattieri (c) tras recibir un gol en el Dépor-Real Sociedad B en Riazor Quintana

Hay frases hechas que sobreviven porque explican el fútbol mejor que cualquier informe. “Pase horizontal, peligro vertical” es una de ellas. El Deportivo la sufrió con crudeza ante la Real Sociedad B, en un 0-3 en Riazor que no solo decidió el marcador, sino que alteró una de las certezas de la temporada. A un equipo al que casi nadie le corría, le corrieron. Y cuando le corrieron, le hicieron daño.

El Dépor perdió contra la Real B como no había perdido antes. No por acumulación de ocasiones ni por asedio prolongado, sino por dos transiciones que nacieron de errores propios y crecieron sin oposición, y un tercer tanto con matices similares a los anteriores. El filial donostiarra no necesitó posesiones largas ni un dominio territorial sostenido. Hizo un 31% de posesión y fue más que suficiente. Le bastó con correr. Tres carreras –fueron algunas más– que rompieron el partido. Fue morir de aquello con lo que más había castigado a los demás durante la temporada.

Hasta este encuentro, el Deportivo había encajado 17 goles en la Liga: nueve en ataque posicional, cuatro a balón parado y solo cuatro en transición. Era un equipo difícil de dañar a campo abierto. Al mismo tiempo, el Dépor era el gran especialista del campeonato en este tipo de acciones, con 15 de sus 32 goles marcados en transición ofensiva. Ningún equipo, hasta esta jornada, ni siquiera había alcanzado las diez dianas en este tipo de acciones.

Además, el contraste con la Real Sociedad B era evidente. El filial donostiarra había anotado únicamente cinco goles en transición de los 23 que llevaba antes de visitar Riazor. En una sola noche, sumó dos más. Y otro gol nacido del juego directo y de otra aceleración en ataque. El Dépor, que acostumbraba a vivir cómodo en escenarios abiertos, fue incapaz de protegerse de ellos.

Primer golpe: el error que activa la carrera

El 0-1 nace de un pase de Charlie Patiño que encaja a la perfección con la advertencia con la que comenzó este texto. No es solo un fallo técnico. Es un error de concepto. Un pase horizontal comprometido en una zona donde, incluso bien ejecutado, ya habría comprometido a José Ángel Jurado. Aun encima, el balón va mal dirigido y la Real Sociedad B interpreta la situación como una invitación a la carrera.

Astiazarán arranca la moto, deja atrás a José Ángel y la transición ya está activa sin oposición real. Arnau Comas y Dani Barcia no consiguen frenar la progresión y Gorka Carrera define con un disparo cruzado ante la salida de Germán Parreño. Un error en un pase horizontal en campo contrario se transforma en un castigo vertical.

Segundo golpe: precipitación y estrés

El contexto del 0-2 es distinto, pero la raíz es similar. El Dépor ya va por detrás, la grada muestra su impaciencia y el partido entra en una fase emocional. José Ángel, que arrastraba un encuentro incómodo, intenta un cambio de orientación tan ambicioso como innecesario. La ejecución es mala y la decisión, forzada.

La Real Sociedad B vuelve a robar en el centro del campo y vuelve a correr. Jon Balda conduce sin oposición, nadie sale a taparle en 30 metros y desde la frontal decide armar el disparo. El balón golpea ligeramente en Arnau Comas, cambia la trayectoria y deja sin opciones a Germán Parreño. Otra vez, pase horizontal. Otra vez, peligro vertical.

Tercer golpe: otra carrera, pero con matices

Con el Deportivo roto y sin capacidad para reorganizarse, llegó el 0-3. Pase en largo, prolongación y balón para Gorka Gorosabel. El atacante conduce, se adentra en el vértice izquierdo del área, recorta hacia dentro y deja atrás a Arnau Comas y a un José Ángel que llega muy justo de fuerzas y se pasa de largo. El disparo raso sentencia el partido.

Es una acción diferente a los dos goles previos, pero la Real B volvió a sacar rédito de otro ataque rápido y de la aceleración de sus jugadores ante un Dépor desubicado que de nuevo no pudo frenar la carrera de Gorosabel. Otra demostración de que el equipo blanquiazul ya no estaba en condiciones de controlar aquello que normalmente domina.

La Real Sociedad B sumó en Riazor dos goles en transición, en el sentido estricto del término. Antes del partido llevaba cinco en toda la temporada. En 90 minutos, prácticamente rozó la mitad de su producción previa. Aunque no amplió su mapa ofensivo en este sentido. Hasta entonces había marcado tres goles en transición por el carril central y dos por la derecha. En Riazor añadió dos más por el centro. El 0-3 llegó en un ataque vertical por la izquierda, pero sin poder considerarlo transición, ya que la posesión no había cambiado de dueño en los segundos previos.

La paradoja fue total. El Deportivo es el equipo que mejor explota las transiciones ofensivas en la categoría. Vive de ellas, las domina y las necesita. Pero ante la Real Sociedad B fue incapaz de convivir con ese mismo escenario cuando se dio en contra. El equipo que suele castigar pérdidas ajenas fue castigado por las propias.

Pase horizontal, peligro vertical. Esta vez no fue una frase hecha. Fue una sentencia. A un Dépor al que casi nadie le corre, los chavales de la Real Sociedad B hicieron de Riazor su patio para correr. Corrieron muchas veces. Tres de ellas bastaron para decidir el partido.