Diario de Ferrol

Dépor

La 'Hypertensiones' se alía con el Dépor: sigue en ascenso directo pese a las dos derrotas seguidas

Los pinchazos de Almería y Las Palmas le permiten al equipo blanquiazul mantener la segunda posición en la tabla

Jorge Lema
Jorge Lema
14/12/2025 22:58
Antonio Hidalgo y José Alberto, en el Racing de Santander-Deportivo
Antonio Hidalgo y José Alberto, en el Racing de Santander-Deportivo
FERNANDO FERNÁNDEZ
No hay un rincón en toda la ‘Hypertensiones’ en el que no se cuezan habas. Porque si en A Coruña las aguas bajan revueltas, lo mismo se puede decir en Almería, Las Palmas o Valladolid, por poner solo unos cuantos ejemplos. El caso es que el Deportivo ha sumado cero de los últimos seis puntos en disputa y nadie ha conseguido arrebatarle la segunda posición que todavía le daría el ascenso directo si la competición terminase hoy. El Racing, líder, está a cuatro puntos.

El fin de semana es de esos que puede catalogar de típicos de esta Segunda División, con varias sorpresas, entre las que por supuesto está la que la Real B protagonizó en Riazor, y aspirantes a todo cayendo con estrépito como fue el caso del Valladolid. El conjunto pucelano sigue sin encontrar la regularidad y sufrió una derrota en casa (0-1) ante un Andorra que continúa navegando en piloto automático hasta que encuentra un nuevo entrenador, o confirman a Carles Manso hasta el final de temporada. Un par de triunfos similares a este quizá lo acerquen a consolidarse. Y para despedir 2025 reciben al Dépor.

Discusión entre Mario Soriano (d) y Mulattieri tras recibir un gol en el Dépor-Real Sociedad B en Riazor

Pase horizontal, peligro vertical: el Dépor ya permite que le corran

Más información

Lo que había comenzado con el empate del Racing de Santander en casa ante el Leganés (1-1), viendo el estado de forma de los cántabros, parece que eso es a lo máximo que sus perseguidores pueden esperar que cedan, continuó con el asalto del Burgos al Almería Stadium (1-2). El conjunto de Ramis completó un gran encuentro poniéndose hasta en dos ocasiones por delante en el marcador y aguantando el chaparrón local para llevarse tres puntos que le permiten acceder a la zona de playoff. El Almería, que tenía opción de colocarse a un solo punto del liderato, deja escapar de nuevo puntos como local después de que ya lo hiciera en el anterior encuentro en casa frente al Huesca.

A última hora, el pinchazo fue para la UD Las Palmas. El conjunto canario visitó el siempre complicado Alfonso Murube buscando reaccionar tras haber sumado únicamente un punto de los últimos seis. No lo consiguió. Clemente adelantó al equipo amarillo nada más empezar el segundo tiempo, pero el Ceuta se repuso para igualar en los últimos minutos (1-1) y dejar el marcador en tablas.

Castellón, al acecho

La jornada se completa este lunes con otro de los equipos involucrados en la pelea por el ascenso, un Castellón que puede ponerse a dos puntos del segundo puesto si vence al Mirandés en Castalia.

