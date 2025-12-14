La afición muestra su descontento a la salida de Riazor: "No jugamos a nada, así no vamos a ningún sitio"

Un aficionado del Dépor a la salida de Riazor tras caer con la Real B

No será recordado el encuentro con la Real B como el día en el que la afición del Deportivo salió con una sonrisa de Riazor. El malestar mostrado por la hinchada dentro del estadio tuvo continuidad fuera, con varios seguidores desahogándose en el micrófono de DXT Campeón. "No jugamos a nada, esto tiene que cambiar porque así no vamos a ningún sitio. Estábamos en ascenso y ahora esto pinta muy mal", señala un joven sorprendido por el giro que ha dado el equipo.

"Nos faltan ideas sobre todo. Si vamos con unas ideas, teníamos que seguirlas hasta el final. Hidalgo está cambiando la forma de jugar. Si desde un principio vamos con unas ideas, deberías seguirlas. Jugamos como visitantes estando de locales. Jugamos a la contra cuando tenemos futbolistas de sobra para jugar", declaró el mismo aficionado en su análisis del encuentro.

"Es una vergüenza. Estábamos bien, pero ahora mismo no estamos a nada. Falta ambición. La Real B no había ganado ni empatado fuera y hoy nos ha metido un baile. La idea tiene que cambiar", apuntó su compañero.

Hay otros que ya miran al mercado. "Encajamos mucho y no marcamos nada. Hay que fichar un medio y que a Hidalgo no le den ataques de entrenador como el otro día de dejarnos sin medicampo".

En los comentarios a la publicación de Instagram, hubo incluso quien se acordó del crítico seguidor que advirtió del mal juego del equipo ante el Ceuta a pesar de la victoria, apuntando que probablemente tenía razón.