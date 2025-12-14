Mi cuenta

El eterno corazón blanquiazul de Xavier Concheiro Biggs

El joven aficionado, hijo y nieto de emigrantes gallegos, y miembro de la peña RCD London falleció el pasado fin de semana. "Para él el Dépor era todo", resume su amigo Miguel Nine-Tomé

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
14/12/2025 20:00
Xavier, con Yeremay, en el meet and greet este verano en la minigira inglesa
Xavier, con Yeremay, en el meet and greet este verano en la minigira inglesa
Cedida
"Para él el Dépor era todo, una cosa un poco difícil de explicar, sobre todo para alguien que está tan lejos", contaba Miguel Nine-Tomé, miembro de la peña RCD London a Dxt Campeón para resumir el profundo sentimiento blanquiazul de su amigo Xavier Concheiro Biggs, fallecido el pasado sábado, el día del encuentro del Deportivo ante el Sanse. Un hijo y nieto de emigrantes gallegos, que se marcharon a Reino Unido y que vivía y sentía el Dépor de forma intensa. El club tenía un bonito detalle y mandaba sus condolencias a la familia a través de sus redes sociales en los prolegómenos del partido ante la Real Sociedad B.

Xavi, de tan solo 31 años, era electricista, tenía su propia empresa y un hermano pequeño (Carlos). Su padre, José (aunque todos lo llamaban Suso) emigró desde Betanzos a Reino Unido siendo muy pequeño. Sus abuelos, Jaime y Esther, habían hecho lo propio antes, desde San Vicente de Vigo (Carral) a Crawley, West Sussex, en el año 67. Ellos retornaron a Galicia en 1975. Su padre se quedó allí y se casó con Katie, la madre de Xavi.

El día del ascenso contra el Barça B, con Miguel Orosa, presidente de la peña RCD London
El día del ascenso contra el Barça B, con Miguel Orosa, presidente de la peña RCD London
Cedida

'Little Riazor' esta noche en Watford con el corazón en la diáspora

El amor de Xavi era doble, por una parte a la tierra de sus abuelos y de su padre y por la otra a los colores blanquiazules. "Pese a hablar poco español y no haber vivido nunca en Galicia, Xavi se sentía más gallego que inglés. De hecho, se enfadaba si le decías lo contrario", apostilla Miguel. Ese amor por Galicia que tantos emigrantes legan a sus hijos, que hacen que no pierdan ese sentimiento de pertenencia. Esa morriña que algunos sienten en sus carnes porque han vivido en este córner del Atlántico. Otros la maman de sus progenitores, atesorando un sentimiento tan gallego y a la vez tan universal que es el sentir la tierra hasta en el tuétano.

Xavi, con su padre José, de niño
Xavi, con su padre José, de niño
Cedida

"Pero, por encima de todo estaba el Dépor", resume Miguel recordando a su amigo y compañero de la peña londinense, a la que pertenecía desde su nacimiento, en 2015. Una peña que crearon un grupo de amigos del colegio español Vicente Cañada Blanch. "Xavi no formaba parte de ellos, porque él no era de Londres", explica Miguel, que cuenta que Xavi era de Crawley. Se trata de una ciudad cercana al aeropuerto de Gatwick y situada en el distrito de West Sussex.

Vicarage Road fue del Deportivo por un día

En esa ciudad a 45 kilómetros de Londres forjó desde su más tierna infancia Xavi su amor por los colores blanquiazules. Pero hubo en su pasión un punto de inflexión. "Fue en 2015, cuando el Dépor vino a hacer la pretemporada a Reino Unido. Él estuvo en Swansea y siempre que podía se escapaba a Riazor a ver un partido", relata Miguel. No siempre acudía a la sede de la peña. "Nosotros íbamos siempre, él no tanto, porque vivía bastante lejos, casi más cerca de Brighton que de Londres", puntualiza Miguel. Pero Xavi no se perdía un partido de su amado equipo.

Xavi, con su tatuaje de la Torre de Hércules y el escudo del Dépor
Xavi, con su tatuaje de la Torre de Hércules y el escudo del Dépor
Cedida

Este verano estuvo con el equipo en la mini gira inglesa, participando en el meet and greet con el Dépor. Se sacó fotos con toda la plantilla, con jugadores como Yeremay o Mario Soriano e incluso fue entrevistado por medios locales. Estaba lejos de A Coruña, pero la sentía literalmente en la piel. "Llevaba el Dépor y la Torre de Hércules tatuados", apunta Miguel.

Foto de familia de Xavi con la plantilla del Dépor durante el meet and greet de la minigira inglesa de este verano
Foto de familia de Xavi con la plantilla del Dépor durante el meet and greet de la minigira inglesa de este verano
Cedida

Como grabada quedará para siempre eterna sonrisa y devoción por el Dépor y unos colores que nunca entendieron de geografía ni de kilómetros. Xavier Concheiro Biggs, “máis de Betanzos que de Crawley”, resume emocionado Miguel, su compañero y amigo.

