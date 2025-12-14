Cuando Quagliata es tu mayor amenaza en ataque

Giacomo Quagliata, lateral del Deportivo, supera a Astiazarán durante el partido ante la Real Sociedad B en Riazor Quintana

Cuando Giacomo Quagliata es una de tus principales amenazas en ataque, cuando tienes en el campo a Yeremay, Mella, Mario Soriano y compañía, algo no termina de funcionar. Y no por culpa del partisano de Sicilia, al que le tocó interpretar un papel que ya había asumido en otras jornadas, aunque esta vez de forma más radical. El lateral izquierdo fue más que un lateral izquierdo. Antonio Hidalgo le encomendó ejercer de señuelo por dentro, estirar al rival con desmarques de ruptura entre lateral y central y convertirse, en muchos tramos, en el receptor del juego directo del equipo.

Pinchado en una zona reservada casi siempre a un mediapunta escorado al perfil izquierdo, ahí plantó Quagliata su tienda de campaña. La idea era atraer las miradas de jugadores de la Real Sociedad B y abrir vías más limpias para encontrar a Yeremay, que en fase ofensiva quedó anclado a la línea de cal. Con Quagliata por dentro, Barcia tenía pase directo hacia el extremo. Aunque, por demérito del Deportivo o mérito del rival, esa conexión que habilitaba el movimiento del italiano apenas apareció con continuidad. Como tantas otras durante todo el encuentro.

Quagliata, como el Dépor, arrancó el partido en quinta. En las primeras acciones fue protagonista, convertido en imán de las jugadas blanquiazules. El equipo lo buscó en dos ocasiones en salida de balón con envíos largos para que descargara y permitiera asentarse en campo contrario. En otra acción incluso logró comprometer al central peruano Rodríguez tras un balón enviado a la espalda de la defensa.

A ese buen inicio añadió uno de esos pases que da gusto ver repetidos. De esos que nacen cuando el futbolista mete el empeine por debajo del balón y el esférico planea con elegancia hasta su destino. El envío dejó solo a Yeremay en el mano a mano, pero el ‘10’ falló a puerta vacía tras superar al portero.

Enérgico, incluso pasado de revoluciones, fiel a las señas de identidad del futbolista de Palermo. Ese ímpetu llevó a invitar a Germán Parreño a buscarlo para lanzar un par de contras rápidas. Una actuación espídica que también se filtró, por desgracia, en otro de sus cometidos, el centro. Ahí estuvo el debe del italiano. Tuvo la opción de llegar a línea de fondo con ventaja en múltiples ocasiones y en todas se quedó a medio camino. Ni centro en busca de un remate de cabeza, ni envío tenso entre defensa y portero, ni pase atrás de verdad. Una mezcla de todo y de nada. Un poco como el partido del Dépor.

Y aun así, Quagliata estuvo cerca de ser determinante. No poniendo un centro, sino rematándolo. Algo que dice mucho del bloqueo del Dépor. Que el lateral firmase el cabezazo con más intención de todo el partido, con permiso de uno anterior de Mario Soriano —que también tiene tela—, es un síntoma claro de ciertos problemas estructurales del conjunto blanquiazul.

Sinceridad de Soriano

Mario Soriano hizo autocrítica tras el partido. El mediapunta mostró su malestar y también invitó al Dépor a subir el nivel de exigencia. “Es una situación jodida porque son dos partidos en casa que queríamos ganar. Pero hay que hacer autocrítica y pensar ya en el Andorra. Hay que ser claros, con esto no nos vale para seguir arriba. Hay que dar más todos y hacer autocrítica”, apuntó.

Hay que ser claros, con esto no nos vale para seguir arriba Mario Soriano

Además, el madrileño se atrevió a poner el foco en los errores del equipo en relación al juego: “Ha habido tres acciones al espacio, pero no podemos jugar siempre al espacio. Cuando les hemos hundido y hemos jugado en bloque alto, de lado a lado, les hemos hecho daño. Deberíamos haber insistido en eso, girar el balón y tener más paciencia”.

Por su parte, Germán Parreño, menos crítico que Soriano, afirmó que el encuentro fue un “accidente”. “La sensación es que en partidos así tenemos más que ganar que perder. Para mí, el mejor del partido ha sido el portero, ha hecho muy buenas intervenciones”, concluyó el meta blanquiazul