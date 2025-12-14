Ansotegi: "Sabíamos que si nos dedicábamos a defender no íbamos a hacer nada"
El técnico del Sanse cree que en un partido disputado aprovecharon sus momentos y valoró la actuación de su portero
Jon Ansotegi compareció en la sala de prensa de Riazor tras la victoria de mérito de su equipo (0-3) ante el Deportivo, el primer triunfo a domicilio del Sanse en esta campaña.
Análisis del partido. Ganar es muy positivo, sabíamos que nos mediamos a un rival que en su campo por algo está donde está, pero si solo nos dedicábamos a defender no íbamos a hacer nada. Aprovechamos nuestros momentos, supimos sufrimos. Otras veces, en otros partidos estuvimos mejor y nos tocó perder y hoy en un partido disputado estuvimos más acertados y nuestro portero también y ellos menos. Ahí estuvo la clave.
¿Partido plácido?. Plácido no me lo ha parecido, hemos tenido que pelear y ganar cada duelo. Pero sí que a veces hemos tenido esa tranquilidad que en otros partidos nos ha faltado y hemos estado bien, por parte nuestra ha sido un gran partido. Era lo que teníamos que hacer. Fue un partido disputado en el que aprovechamos nuestros momentos.
¿Posible sustituto como técnico del primer equipo? No sé si está en duda o no (el puesto de Sergio Francisco). Estaba centrado en este partido, y ante eso no tengo nada que decir. Es un gran amigo y un gran entrenador y no tengo nada que decir al respecto sobre este tema.