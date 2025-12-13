Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

La previa | Riazor para volver a empezar

El Dépor busca levantarse del varapalo del Castellón ante una Real B que todavía no ha sumado un punto a domicilio (21.00 horas)

Jorge Lema
Jorge Lema
13/12/2025 04:05
Mario Soriano celebra su gol en el Deportivo-Cultural
Mario Soriano celebra su gol en el Deportivo-Cultural
PATRICIA G. FRAGA
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Dicen siempre los más duchos en esta imperfecta materia que es LaLiga Hypermotion, que lo importante es siempre mantener la calma. La constancia es la cualidad que más se valora y asumir que un domingo cualquiera, en un campo cualquiera, puedes llevarte un revolcón es el primer paso para tener éxito. Que nadie, salvo que te llames Dépor y te entrene José Luis Oltra, asciende con 90 puntos y que el equipo más frío y sereno es el que acaba en cabeza la maratón. Porque la Segunda nunca se ha tratado ni se tratará de un sprint.

Es este ejercicio el que seguro habrá planteado Antonio Hidalgo a sus futbolistas durante toda la semana después del sopapo recibido ante el Castellón. Ese en el que, por momentos, los jugadores del Dépor parecían alucinados al comprobar que hay rivales que pueden ser superiores a 90 minutos. La racha de victorias reciente se fue al limbo y con ella el liderato, obligando al cuadro herculino a poner el contador a cero y volver a empezar. De nuevo. Sin tiempo para lamentos. De eso va la categoría de plata, que pone trampas en cada esquina para premiar no a los que se mantengan de pie, sino a los que encuentran siempre la forma de levantarse.

Antonio Hidalgo junto a Ximo Navarro durante el partido contra el Almería en el que cayó lesionado el lateral

Hidalgo: "Si fuera por Ximo, jugaría ya ante la Real B"

Más información

Le costó la última vez al Dépor, que subido a una montaña rusa enlazó cinco sin ganar después de haber empezado con ocho evitando la primera derrota. La buena noticia es que repite en Riazor. No puede llegar en mejor momento el doble compromiso consecutivo al abrigo de una afición que, en gran parte, ha comprendido el último tropiezo como parte del camino.

Habrá, en todo caso, un condicionante. Uno de esos fatalismos a punto de suceder que tanto han atormentado al deportivismo en tiempos recientes: el rival. La Real Sociedad B puede aparecer en el horizonte como un adversario que llega para pagar los platos rotos. No solo por su condición de filial, sino también por ser el único equipo de Segunda que todavía no ha sumado un punto a domicilio. Ocho partidos, ocho derrotas. Uno mentiría si dijera que no ha escuchado más de una docena de veces a algún seguidor herculino predecir que será Riazor donde se acabe ese maleficio.

Decisiones que marcan partidos

Antonio Hidalgo tratará de espantar estas meigas con varios cambios en el once. No tanto por mover el árbol tras la derrota, sino por obligación. La ausencia de Noubi, sancionado, devolverá a Loureiro al lateral derecho y a Arnau Comas al once inicial para formar junto a Barcia. Más implicaciones tiene la decisión que el técnico tome en el centro del campo para elegir al sustituto de Villares. Mantener el ataque y dar entrada a Charlie Patiño buscando el control, o retrasar a Mario Soriano y sumar a un delantero que actúe por delante de Stoichkov. Las cartas estarán sobre la mesa ya desde que se comunique el once.

Mario Soriano para el balón con la mano, con Patiño en segundo plano, antes de sacar una falta en el Dépor-Sporting en Riazor

El dilema de la altura de Mario Soriano

Más información

Todo para medirse a una Real Sociedad B que, como siempre se apura a mencionar su entrenador, está más interesada en la formación que la competición. No le va mal en lo segundo fomentando lo primero, aunque, como el Dépor, viene también de sufrir la primera derrota como local y está igualado con los puntos de la zona de descenso. Precisamente por lo mal que lo está haciendo lejos de Anoeta. Después de una semana, con amistoso incluido en Inglaterra, las jóvenes perlas de Zubieta llegan a Riazor con la ilusión de verse en un escenario de Primera a modo de ensayo para lo que les viene. En la mano del conjunto blanquiazul está mostrarles que no todos están hechos para esos ambientes. Especialmente a esa edad.

Alineaciones probables del Deportivo-Real Sociedad B
Alineaciones probables del Deportivo-Real Sociedad B
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Euge Filgueira entra a canasta durante la victoria de Maristas contra Gijón

Duelo en la cumbre para Maristas
Raúl Ameneiro
Beltrán Bedía durante el partido de hace una semana contra Alcobendas

El OAR afronta el primer puerto de su ‘Tourmalet’ de final de año
Raúl Ameneiro
Mario Nájera, durante el partido contra el Marino de Luanco de esta temporada

El Fabril, a prueba ante el Numancia
Zeltia Regueiro
Mella, durante el partido con el Castellón

Deportivo-Sanse: Cómo y dónde ver en TV y online la jornada 18 de LaLiga Hypermotion
Esther Durán