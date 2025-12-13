La crónica | La Real B muestra el cartón del Deportivo (0-3)

Arnau Comas, en una jugada del Deportivo-Real B QUINTANA

A las puertas del parón navideño, el Deportivo se empeña en darle la razón a todos los escépticos que pensaban que los resultados del equipo estaban extendiendo cheques que su fútbol no podía pagar. La Real B, que contaba sus partidos a domicilio por derrotas esta temporada, mostró el cartón del conjunto herculino (0-3), una nave que no encuentra el rumbo a poco que los rivales no se disparan en el pie.

El deportivismo regresaba a Riazor expectante por ver cómo los suyos se habían tomado el sopapo recibido ante el Castellón. Si la caída de las cinco victorias consecutivas había servido para despertar de nuevo el orgullo y el fútbol de un grupo que hasta el momento parece más volátil de lo que la ‘Hypertensiones’ aconseja. El primer cuarto de hora sirvió para mostrar que amor propio no falta. Un arranque en estampida, unido a que el estadio coruñés se tragó a los niños de la Real Sociedad B, provocó que el Dépor le imprimiera al encuentro un ritmo tan frenético como poco habitual. Se sucedieron las llegadas al área castigando la banda derecha donostiarra hasta la más clara de Yeremay. El canario, como en varias ocasiones ya este curso, falló una de esas oportunidades que se supone que no debe fallar. Recogió un pase largo, dribló al portero y, con todo a favor, cruzó demasiado el balón a portería vacía.

Esa jugada rompió el hechizo. Cuando bajó la polvareda de la rabia por la derrota de hace una semana, quedaba el mismo fútbol que entonces: muy poco. El Sanse se quitó el miedo del cuerpo y cuando vio que el león no era tan fiero salió de caza a pares para castigar la incapacidad local en la salida de balón. Un partido más. Las transiciones fueron la principal arma del Dépor, las decisiones en último tercio siguen siendo muy mejorables, especialmente para un David Mella que lo intenta con demasiada timidez cada vez que tiene ocasión. En una de esas internadas en las que desistió de intentar encarar, se sacó un buen centro para que Mario Soriano obligara a una gran estirada de Fraga. Pudo ser gol. Nunca podrá ser la jugada ganadora de este Dépor para ganar de forma sostenida.

Y cuando los nervios empezaban a planear por la noche herculina, el cuadro deportivista recibió su propia medicina. Llama la atención que con Charlie Patiño en el campo, la elección de Hidalgo ante la baja de Villares y el centrocampista que supuestamente más control le puede aportar al equipo, el Dépor se pasara 45 minutos corriendo hacia su portería. Con el equipo plantado en campo contrario, el inglés tomó una decisión mala que se convirtió en horrible en el momento de la ejecución. Un pase horizontal a José Ángel con los dos pivotes de la Real B listos para saltar a atosigar al sevillano. No hizo falta. El envío fue a los pies equivocados y terminó en el 0-1 tras una contra en la que hubo mucha mirada y poca acción por parte de la zaga local.

Estampida a ninguna parte

Diez minutos de cortesía le dio Hidalgo a Patiño antes de retirarlo del césped al volver de vestuarios. Una sustitución que dice incluso más que su titularidad. Y es que el técnico entendió que ante la posibilidad de generar ningún tipo de ventaja en último tercio, era buena idea meter el partido en la batidora para ver si conseguía sacar petróleo en el caos.

Estuvo cerca de conseguirlo. Pero entre los muchos espejismos que está dejando la primera vuelta, está el que muestra al Dépor como un equipo con pegada. Al menos con una pegada sostenida. Mella corrió un pase de Mario Soriano al espacio, pero se encontró de nuevo con Fraga. Y entonces empezó la exhibición de Eddahchouri. El neerlandés, uno de los máximos goleadores de la categoría, entró para cargar el área ante la lluvia de centros a la desesperada y se convirtió en espectador de lujo. Asientos en primera fila para quedarse mirando todos los balones que cruzaban el área realista sin que tampoco ningún defensa visitante acertara a despejar.

Para entonces Riazor ya había perdido la paciencia con los suyos. Toda la comprensión de la semana pasada tornó en impaciencia pitos. Un ruido de viento que terminó por convertir en flanes a los jugadores deportivistas. Faltaba lo peor. José Ángel no aprendió del error de Patiño y volvió a forzar un cambio de orientación que recogió agradecidamente Balda. El lateral zurdo hizo gala de su gran golpeo para hacer el segundo desde 30 metros ante un Germán inmóvil. Igual de paralizados estaban ya el resto de sus compañeros, que le pusieron la alfombra a Gorosabel cuatro minutos después para el 0-3 que completó el bochorno.