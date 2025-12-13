Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en una rueda de prensa en Abegondo Pedro Puig

El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, compareció en sala de prensa tras la derrota ante la Real Sociedad B (0-3).

Segunda derrota seguida en Riazor. Hemos hecho todo lo posible por llevarnos el partido. Hemos tenido ocasiones de todo tipo, el control del partido, tuvimos un buen comienzo y cuando mejor estábamos llega el gol. El equipo lo siguió intentando, no acabamos bien la primera parte, pero en la segunda entramos mejor. El mejor del partido ha sido su portero. El segundo gol nos ha hecho daño y es una derrota dura. Hay que verlo con perspectiva, veníamos de una buena racha, estamos dentro del objetivo marcado pero es duro el resultado. Hemos tenido muchas ocasiones y no pudimos convertir el gol.

Seis goles encajados en casa. Hablamos de la solidez que tenemos que tener para conseguir el objetivo y sacar puntos. La Real ha chutado tres veces y metido tres goles. Recuerdo esa solidez, era fundamental (en el pasado). Los goles son evitables, el partido lo perdemos por errores nuestros. Hay que seguir insistiendo, recuperar esa solidez para conseguir compitiendo al nivel que lo estábamos haciendo. De los últimos 7 partidos hemos ganado 5, habla de lo bien que lo hace el equipo, pero nos quedamos con los dos últimos. Hemos tenido ocasiones clarísimas, en situaciones de contra. Es una derrota dura pero hay que levantarse. Metimos al rival en su campo. Germán no había actuado y ellos se plantan delante de él y te encuentras con ese gol. El equipo lo sigue intentando y en un tiro de 30 metros entrado ese segundo gol que nos ha hecho algo más año. Encajar goles penaliza mucho. Han hecho más goles que nosotros, y esto va de goles.

Eficacia. Es lo que hay, ellos han tirado tres veces a portería y han sido tres goles. Nosotros hemos tenido ocasiones clarísimas y no hemos convertido ninguna. Otras veces hemos sido más eficaces que el rival, hoy lo ha sido el Sanse.

Mejorar en las dos áreas. Esto va de marcar y que no te metan, hay que incidir en todas, la solidez hay que recuperarla, no conceder te acerca a ganar.

¿Le preocupa la eficacia de lo de arriba? Hay picos de forma. Stoichkov llevaba dos partidos muy buenos, tenía que seguir apareciendo, ha tenido una ocasión de cabeza, en la segunda ‘Zaka’ ha tenido un par de situaciones, David ha podido marcar y la gente de arriba ha tenido ocasiones. No hemos estado acertados pero hay que seguir insistiendo.

Sobre el partido de Copa. Sabemos el recorrido que podemos tener en la Copa, la hay que afrontar con toda la entereza, igual que si lo hubiésemos ganado (el partido). Esta es nuestra competición, veremos como acaban los jugadores y decidiremos el mejor once.