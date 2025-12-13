Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Fernando Soriano: "Le hemos ofrecido la renovación a Damián Canedo, el Dépor no deja tirado a nadie"

El central se lesionó de gravedad la rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
13/12/2025 20:57
Damián Canedo, en un partido con el Deportivo el pasado verano
Damián Canedo, en un partido con el Deportivo el pasado verano
FERNANDO FERNÁNDEZ
El director deportivo Fernando Soriano compareció en la previa para los medios de comunicación del club y habló sobre la lesión de Damián Canedo, además de adelantar que el Deportivo le ha ofrecido la renovación. "Fue una noticia muy triste, una lesión de larga duración, con una lesión de rodilla sabes que te vas muchos meses. El club el camino que lleva a nivel profesional y personal, cuando se le comunica la lesión sabíamos que terminaba contrato y se le ha ofrecido una renovación de la que hablaremos estos días para que el jugador esté tranquilo. Que note él y el resto de personas que el Dépor no deja a nadie tirado y en esos momentos difíciles lo demostramos con hechos. Para tener esa tranquilidad y esa calma para pensar solo en la recuperación y en estar lo mejor posible".

Damián Canedo, en un partido con el Deportivo el pasado verano

Damián Canedo pasará por el quirófano tras sufrir una grave lesión en la rodilla derecha

Reconoció que su crecimiento le abría las puertas del primer equipo. "Hasta la lesión estábamos muy contentos con él, debutó en Copa, hizo la pretemporada con el primer equipo y estaba yendo a bastantes partidos convocado. Con la convocatoria de Samu se hablaba con el míster de que empezara  de la partida contra el Mallorca y es una pena. El club se comporta como lo que dice, un club señor, apoyando al jugador a nivel personal y humano y con la cercanía que debemos. Ahora a esperar que la operación salga bien, que se recupere lo antes posible y que pueda ayudarnos en el futuro". 

