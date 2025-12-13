El Uno x Uno del Dépor-Real B: Quagliata y Soriano, solos dentro del caos

Loureiro despeja un balón durante el Dépor-Real Sociedad B Quintana

Riazor vivió el peor partido de la temporada. Quagliata, sobre todo, y Mario Soriano, en menor medida, fueron los únicos argumentos de un Deportivo perdido y superado por el filial txuri-urdin.

GERMÁN. Falló en el 0-2 (4). El guardameta no pudo hacer nada en el 0-1, ya que se quedó vendido por sus compañeros, pero sí que estuvo mal en el segundo tanto realista, ya que el balón le pasó cerca.

LOUREIRO. Sufrió (4). A pesar de ser de lo mejor de la defensa, estuvo lejos de su nivel habitual. No ofreció seguridad y se vio desbordado en varias ocasiones. Cuando se incorporó al ataque, le faltó precisión en los centros.

COMAS. Blando (3). El central es uno de los futbolistas que aparecieron en la foto en la jugada del 0-1, ya que se quedó mirando y permitió que Astiazaran encontrara fácil a Carrera para que marcara. También estuvo blando en el tercer tanto visitante.

BARCIA. Impreciso (4). Cortó varios balones, pero la presión alta de la Real le complicó la salida de la pelota en varias ocasiones. Un fallo suyo provocó una contra en el minuto 75, pero luego corrigió bien para solventar el peligro. Se contagió del desorden general.

JOSÉ ÁNGEL. Horrible (2). Mal partido del sevillano, que salió en la foto de los tres goles. En la contra del 0-1 se vendió en lugar de intentar cortar la jugada. Además, falló estrepitosamente al buscar un pase que provocó el contragolpe txuri-urdin que finalizó en el 0-2 y se quedó mirando en el 0-3.

PATIÑO. Error garrafal (3). Una muy mala elección del inglés en el pase provocó el robo que originó el contragolpe del filial txuri-urdin que acabó en el 0-1. Demasiado blando y errático.

MELLA. Precipitado (4). El extremo de Teo no tuvo su mejor día. Encaró a Balda en varias ocasiones, pero no siempre logró irse, pese a su mayor velocidad. Se equivocó en varias decisiones. Aun así, efectuó un par de remates.

MARIO SORIANO. Sin apoyo (5). Trató de dar algo de sentido al errático juego del equipo, pero el desorden de sus compañeros le impidió mover la pelota con fluidez.

YEREMAY. Perdonó el 1-0 (4). Tuvo el 1-0 en sus botas en el minuto 7, tras un excelente pase de Quagliata, pero cruzó demasiado la pelota, cuando superó al portero. Apareció a cuentagotas. Metió un buen centro a Stoichkov que el atacante remató de cabeza blando.

STOICHKOV. Desentonado (4). Apenas inquietó en el área rival. Recibió un buen centro de Yeremay, pero efectuó un remate de cabeza muy blando.

EDDAHCHOURI. Acelerado (4). Buscó el gol, pero sin demasiada convicción. Mal con el balón en los pies.

MULATTIERI. Inadvertido (4). Su presencia no ofreció prácticamente nada en ataque. Tampoco ayudó que a los pocos minutos de entrar, se rompiera el duelo definitivamente.

LUISMI CRUZ. Lo intentó (5). Fue el único que entró desde el banquillo que trató de variar el rumbo del encuentro, pero el caos que le rodeaba hizo imposible cualquier reacción.

RUBÉN LÓPEZ. Sin culpa (-). El canterano entró con el partido muerto. Apenas pudo hacer nada.

EL MEJOR: QUAGLIATA. Incisivo (5). El italiano estuvo muy activo en ataque, sobre todo en la primera mitad, en la que hizo bastante daño por su banda. Metió un gran pase a Yeremay que el canario no aprovechó para adelantar a los herculinos. En la segunda mitad, un testarazo suyo obligó al portero realista a lucirse para evitar el empate.